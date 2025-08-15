El alcalde de Anllares del Sil (León) denuncia la retirada de medios de extinción: "El fuego ya está en la zona que intentábamos salvar"

Denuncia que durante la visita a la zona que ha realizado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "aparecía de fondo un bulldozer que si no era el mismo, era uno muy parecido". El regidor advierte de que la retirada de estos recursos ha facilitado la expansión del fuego, que "ya está quemando el pinar", y no descarta que la situación obligue a la evacuación del pueblo: "los que no viven aquí todo el año, ya han hecho las maletas y se han ido", ha asegurado el alcalde.