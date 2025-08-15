edición general
19 meneos
29 clics
El alcalde de Anllares del Sil (León) denuncia la retirada de medios de extinción: "El fuego ya está en la zona que intentábamos salvar"

El alcalde de Anllares del Sil (León) denuncia la retirada de medios de extinción: "El fuego ya está en la zona que intentábamos salvar"

Denuncia que durante la visita a la zona que ha realizado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "aparecía de fondo un bulldozer que si no era el mismo, era uno muy parecido". El regidor advierte de que la retirada de estos recursos ha facilitado la expansión del fuego, que "ya está quemando el pinar", y no descarta que la situación obligue a la evacuación del pueblo: "los que no viven aquí todo el año, ya han hecho las maletas y se han ido", ha asegurado el alcalde.

| etiquetas: anillares del sil , incendio , medios de extinción , pp
16 3 0 K 237 actualidad
4 comentarios
16 3 0 K 237 actualidad
#2 juanac
Pero la foto de Feijoo salió bien?
4 K 73
Thornton #4 Thornton
La culpa es de Sánchez y de Bildu
0 K 18
bronco1890 #1 bronco1890 *
Edit
0 K 12
#3 amusgada
la noticia ye de ayer ¿no salió nada más actualizado comparando los bulldozer, que tampoco ye tan difícil?
0 K 8

menéame