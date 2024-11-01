edición general
Mazón vuelve a mentir en el Congreso: Illa sí canceló su agenda y estuvo operativo durante la DANA de Cataluña

Preguntado por el diputado de EH Bildu Oskar Matute sobre por qué mantuvo su agenda el día de la DANA, Mazón ha articulado su respuesta en torno al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, advirtiendo de que este también la mantuvo en la DANA Alice del pasado mes de octubre que causó fuertes estragos en dicha comunidad autónoma. Así, ha defendido que él mantuvo su agenda el 29 de octubre de las misma manera que Illa la mantuvo en la DANA del pasado octubre en Cataluña. Illa sí canceló la agenda el lunes 13 de octubre

#2 Leon_Bocanegra
Y luego la gente se extraña de que Rufián no le dejase contestar.
Para qué? Para que soltase más mentiras?
#3 Quillotro
Pero qué cansino ya este hombre, ¿no?
#6 Deperdidos
#3 Llega a un punto que parece que lo afronta como un reto. Voy a mentir en todo, sea lo que sea. El tema es que a la gente de derechas le da exactamente igual y los más enfadados votarán a los que despidieron bomberos para contratar toreros. Es un país de mierda, asumámoslo.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Le pagan para eso y lo hace muy bien. Sospu que Maribel Vilaplana tiene otra opinión
Lutin #4 Lutin
Ojalá lo apedreen cuando salga a la calle en Valencia y le demuestren el amor que merece de sus conciudadanos a los que abandonó y condenó a la muerte.
Iori #5 Iori
#4 La anomalía democrática que vivimos claramente es el hecho de que este despojo sea capaz de salir a la calle en su dia a dia. Quién le vende el pan?
