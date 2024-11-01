Mazón vuelve a mentir en el Congreso: Illa sí canceló su agenda y estuvo operativo durante la DANA de Cataluña

Preguntado por el diputado de EH Bildu Oskar Matute sobre por qué mantuvo su agenda el día de la DANA, Mazón ha articulado su respuesta en torno al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, advirtiendo de que este también la mantuvo en la DANA Alice del pasado mes de octubre que causó fuertes estragos en dicha comunidad autónoma. Así, ha defendido que él mantuvo su agenda el 29 de octubre de las misma manera que Illa la mantuvo en la DANA del pasado octubre en Cataluña. Illa sí canceló la agenda el lunes 13 de octubre