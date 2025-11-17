·
215
meneos
369
clics
Israel ataca a soldados españoles en Líbano: un tanque israelí dispara a pocos metros de una patrulla
La ministra Margarita Robles confirma el incidente y denuncia una "grave violación" mientras Israel vuelve a alegar que fue "un error".
|
etiquetas
:
españa
,
israel
,
onu
,
líbano
100
115
0
K
354
actualidad
32 comentarios
#1
Leon_Bocanegra
Uy cuando se enteren los patriotas.
17
K
187
#23
tul
#1
ya mataron a otro soldado español en el libano en mision de la onu y aqui los patriotas calladitos como las putitas que son.
5
K
52
#24
satchafunkilus
#1
Pues le echarán la culpa a Perro xanxe por no haberse callado con el genocidio de gaza, y se pondrán de parte de los israelíes, como buenos patriotas.
6
K
68
#32
Supercinexin
#24
Curpa der Perro por poner a nuestros soldados en peligro enviándolos contra nuestro pueblohermano Netanyahu, que sólo intenta defenderse.
El Ejército debería deponer a Sánchez, juzgarlo sumariamente y ejecutarlo por Alta Traición. Tras lo cual, dar paso a un Gobierno de Concentración Nacional formado por ya podemos todos imaginarnos quién.
Pos así más o menos es lo que piensan los fachas, efectivamente.
0
K
19
#30
Belu84
#1
no pasará nada, como no pasó cuando los yankis mataron a José Couso.
1
K
23
#5
Veelicus
Ya mataron a un soldado español en libano hace unos años en un bombardeo dirigido a su posicion, y no paso nada, asi que, a seguir tragando
13
K
140
#7
soberao
#5
Se sabía que alemanes por ejemplo no eran, que Israel escoge muy bien a sus víctimas y sabe muy bien a quien disparar para luego ir ellos de "victimas" en vez de verdugos.
3
K
41
#8
meta
#5
Es encantador ver a la milicia espan̈ola criticando la blandura del gobierno español ante las provocaciones marroquies, pero no decir nada de un ejercito que directamente ataca al nuestro.
15
K
178
#3
Hynkel
Una de las reglas más sagradas de un soldado con su arma de fuego es que jamás se dispara, ni siquiera se apunta ni se quita el seguro, en tanto no se está absolutamente seguro de a qué se le dispara. No digamos ya con la artillería.
Israel es el chulo de patio de colegio que hace lo que le viene en gana porque sabe que no va a haber consecuencias. Y las pocas veces que las hay, pone la misma cara que el chulo de patio de colegio. A llorar, a dar pena, y hasta a cagarse en los pantalones.
Al final esto será como el cuento del lobo.
11
K
106
#10
HeilHynkel
#3
Eso es en España. En EEUU presumen de llevar la colt 1911 en condición 1 (cargada, alimentada, martillo montado y el seguro puesto)
2
K
35
#12
Lusco2
#3
Pues en el monte la primera regla del cazador es dispara a todo bicho y no pares hasta que deje de moverse
2
K
23
#2
Gry
Ya... como cuando matan periodistas.
3
K
39
#6
aPedirAlMetro
*
Pues nada, grcias al derecho a defendernos, ya podemos borrar a Israel del mapa, no ?
3
K
37
#25
Expat_Guinea_Ecuatorial
#6
Tienen armas atomicas asi que va a ser que no
0
K
10
#9
soberao
Israel se justificó diciendo que se trató de “un error” y que abriría “una investigación”.
Un error no es que estén en Líbano porque tropas españolas en Israel no hay. Un ejército extranjero invadiendo el territorio una nación soberana y los malos son los soldados españoles, que hicieron cometer "un error" al ejército genocida. Van a investigar una polla.
2
K
35
#13
loborojo
Ahora es cuando Ayuso y los patriotas del dinero muestran su cara y apoyan al dinero y no a la Patria
2
K
28
#29
Cehona
#13
Si Ayuso ya quiso darle una medalla (la Medalla de Honor de la capital) pero finalmente cambió de opinión y acató la sugerencia de los cronistas de la Villa, que rechazaban otorgar la distinción en plena guerra diplomática.
Así que si, venderá su patriotismo al sionismo.
0
K
13
#4
GeneWilder
Saben que pueden hacer lo que les salga de su nabo circuncidado.
2
K
26
#14
johel
*
“Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, es mía.” Anaxagoras.
1
K
23
#18
guillersk
Pa xulo mi pirulo, manifiestan con sentida desfachatez
1
K
22
#21
Sacapuntas
*
¿Por qué los cascos azules no cometen algún "error" también?
1
K
22
#17
capitan.meneito
Encima que nos regalan balas os quejáis, no os vale nada...
1
K
22
#28
fliper
#17
Yo no me quejo, solo pido corresponderles y como además soy muy generoso, doblando la cantidad y el calibre.
0
K
6
#19
soberao
En muchas discusiones sale la pregunta de por qué la "ONU" no le devuelve a Israel esos disparos: porque entonces estariamos hablando de cascos azules muertos.
Y no serían de la ONU sino españoles, como cuando dispararon he hirieron a cascos azules de Indonesia, que no dispararon de vuelta a los genocidas.
Seguro que ha sido una prueba para ver la reacción de los cascos azules, ahora que dejan Gaza y necesitan sangre y construcciones civiles que destruir.
0
K
14
#31
ipanies
Con quien va en esta ocasión el PP de Ayuso y el Vox de los evangelistas iberoamericanos??
0
K
12
#26
pelagito
Un error mis cojones. Son criminales provocadores.
A ver lo que tardamos en tener otro Couso
0
K
10
#27
Toranks
¿Qué pinta Israel en el Líbano? ¿No tiene bastante con Palestina, Cisjordania, Egipto, Siria...?
0
K
10
#16
ivasar
¿Es Margarita o Maluma Robles? ¡Qué arte con el micro!
0
K
7
#11
DayOfTheTentacle
Nada nada fuego amigo...
0
K
7
#15
Gurripander
Y digo...¿Es necesario llevar tropas a tratar con esa gentuza, que nunca atiende, a razón alguna? Que nos cuenten el motivo.
Los cascos azules no sirven de nada hoy día, por allí, simplemente, por todas esas concesiones que se les ha ido haciendo a los sionistas, tras sus continuas agresiones, a los mismos.
Esos soldados, en la isla del doctor Moreau, estarían bastante más seguros...
0
K
7
#20
soberao
*
#15
Los cascos azules están en Líbano, es el ejército de Israel quien debería volverse a su país y dejar de tocar los cojones a sus vecinos, que luego les llamas invasores genocidas y se molestan los señoritos.
Israel no decide quién puede estar en el sur de Líbano porque no es su jurisdicción.
3
K
45
#22
kAlvaro
Deberíamos hacerles un pedido de ese modelo de tanque, para que aprendan.
0
K
6
Ver toda la conversación (
32
comentarios)
