Patatas a la importancia. Receta de cocina fácil y deliciosa de origen palentino

El origen de este plato parece encontrarse en la provincia de Palencia, concretamente de la región de Alto Campoo, aunque hoy se prepara en todo el norte peninsular.

themarquesito
#0 Hay un sub estupendo para recetas de cocina llamado |Cocíname . Si quieres, te muevo esto ahí.

#2 Hecho. Dicho esto, me encantan las patatas a la importancia
pazentrelosmundos
#1 vale ;)
Edit: me lo apunto, desde el móvil es un coñazo llegar a los subs.
pazentrelosmundos
@themarquesito es lo que hay hoy para comer con el 90% de cosas de casa
Evoke201
Cada vez que de pequeño mi madre me preguntaba que quería para comer, le decía patatas a la importancia. No pueden ser más ricas.
