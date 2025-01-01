García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova  

El trabajador aseguró que esa compañía "es estatal" y "pertenece a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que uno de sus accionistas también es la Comunidad de Madrid, además de otros organismos del Estado". "Por lo tanto, la Comunidad de Madrid también tiene responsabilidad sobre la SEPI. Además, la Comunidad de Madrid le hace un encargo directo a Tragsa. Si la compañía no soluciona el problema que tenemos de precariedad laboral, por qué le sigue encargando el plan de prevención y extinción de incendios de la Comunidad...