La visita de Feijóo según el PSOE: rueda de prensa en un "puesto ficticio" y comida en un campo del golf

Desde la formación socialista afirman que desde la Junta “montaron un puesto de control ficticio a 17 kilómetros del incendio más cercano, con maquinaria de extinción retirada temporalmente de las tareas reales -incluido un buldócer- solo para hacer una rueda de prensa y unas fotos, tras lo cual abandonaron la zona para acudir a un almuerzo en el Club de Golf de Ponferrada”.