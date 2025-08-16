edición general
La visita de Feijóo según el PSOE: rueda de prensa en un "puesto ficticio" y comida en un campo del golf

Desde la formación socialista afirman que desde la Junta “montaron un puesto de control ficticio a 17 kilómetros del incendio más cercano, con maquinaria de extinción retirada temporalmente de las tareas reales -incluido un buldócer- solo para hacer una rueda de prensa y unas fotos, tras lo cual abandonaron la zona para acudir a un almuerzo en el Club de Golf de Ponferrada”.

victorjba #2 victorjba
Ya vimos cómo apagaba incendios el frijol, igual hasta prendió el la fogata bien lejos del incendio de verdad solo para hacerse la foto.
2
rogerius #3 rogerius *
Frijolito y sus amigos, pasan la tarde en el bar y, de paso, malversan una unidad que podría estar donde se necesita que esté.
1
borachoman #4 borachoman *
Joder, suena tan delirante que podría ser hasta verdad.

Solo encontré esta otra noticia:

www.elbierzodigital.com/psoe-palacios-sil-acusa-pp-usar-incendio-escen
0
borachoman #6 borachoman
#5 Es que suena tan ridículo que cuesta creerlo.
1
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#6 A estas alturas uno puede esperarse cualquier cosa. Después de las críticas a la foto de Feijóo con la manguera de hace unos años, tampoco sería de extrañar que alguien pensase tuviese la ocurrencia de preparar un "escenario más real".
0
alcama #1 alcama
Y el PSOE no miente nunca :troll:
3

