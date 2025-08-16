La visita de Feijóo según el PSOE: rueda de prensa en un "puesto ficticio" y comida en un campo del golf

Desde la formación socialista afirman que desde la Junta “montaron un puesto de control ficticio a 17 kilómetros del incendio más cercano, con maquinaria de extinción retirada temporalmente de las tareas reales -incluido un buldócer- solo para hacer una rueda de prensa y unas fotos, tras lo cual abandonaron la zona para acudir a un almuerzo en el Club de Golf de Ponferrada”.
| etiquetas: #pp , #incendios , #cyl
Solo encontré esta otra noticia:
www.elbierzodigital.com/psoe-palacios-sil-acusa-pp-usar-incendio-escen
También hay una de ElConfidencial: www.elconfidencial.com/espana/castilla-y-leon/2025-08-16/anllares-del-
pensasetuviese la ocurrencia de preparar un "escenario más real".