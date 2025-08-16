edición general
La nueva alcaldesa de Carrascal de Barregas obliga a tres concejales del PP y dos del PSOE a devolver 8.000 euros de gastos en bares y en gasolina

Noelia Merino (PSOE), sin experiencia política, elegida tras un voto de censura, promovió la investigación de los gastos entre 2019 y 2023

karakol
Bravo por Noelia.

Y esto ha pasado en un pueblo de 1,400 habitantes, imaginad en una gran ciudad.

Veelicus
bien hecho, una pena por Noelia que no llegara demasiado lejos en politica

Gnomo
Vaya hijos de puta. Espero que devuelvan hasta el último euro.
Además deberían ir a juicio y ser multados

Graco
#1 No os precipitéis, cualquier medida en caliente va a perjudicar enormemente al sector servicios del pueblo. Economía circular se llama :troll:

smilo
Intentan hacernos creer que todos son iguales, pero no, aún queda gente honrada en política, aunque en PP y vox no haya ninguna

#4 jkpascual
400€ por concejal y año.


