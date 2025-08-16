·
La nueva alcaldesa de Carrascal de Barregas obliga a tres concejales del PP y dos del PSOE a devolver 8.000 euros de gastos en bares y en gasolina
Noelia Merino (PSOE), sin experiencia política, elegida tras un voto de censura, promovió la investigación de los gastos entre 2019 y 2023
6 comentarios
#3
karakol
Bravo por Noelia.
Y esto ha pasado en un pueblo de 1,400 habitantes, imaginad en una gran ciudad.
3
K
57
#2
Veelicus
bien hecho, una pena por Noelia que no llegara demasiado lejos en politica
3
K
48
#1
Gnomo
Vaya hijos de puta. Espero que devuelvan hasta el último euro.
Además deberían ir a juicio y ser multados
2
K
32
#5
Graco
#1
No os precipitéis, cualquier medida en caliente va a perjudicar enormemente al sector servicios del pueblo. Economía circular se llama
0
K
9
#6
smilo
Intentan hacernos creer que todos son iguales, pero no, aún queda gente honrada en política, aunque en PP y vox no haya ninguna
0
K
12
#4
jkpascual
400€ por concejal y año.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
