edición general
17 meneos
234 clics
Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska

Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska

La marca rusa que vende jerseys blancos con el acrónimo de la URSS, como el que vistió el viernes a su llegada a Alaska el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha agotado las existencias de esa prenda, según la televisión rusa.

| etiquetas: lavrov , urss , cccp , alaska , rusia , putin , trump
15 2 1 K 315 actualidad
15 comentarios
15 2 1 K 315 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
Me gusta más el de Coolligan homenaje a Lev Yashin (que tengo desde hace años).
coolligan.com/products/1959-lev-yashin
2 K 47
Beltenebros #10 Beltenebros
#7
Reportado tu trolentario. Y si sigues molestando, te pongo en ignore. Ni tienes información, ni formación, ni ética, ni vergüenza alguna.
1 K 40
Barney_77 #12 Barney_77 *
#10 Ni tú conocimiento para sentar cátedra como vas haciendo en cada comentario relacionado con el comunismo. Perdona si te ha escocido pero sabes que es cierto. Has afirmado categóricamente que en la España franquista se vivía horrible pero en la rusia comunista era paz y gloria cada día cuando solo sabes lo que te han contado tus panfletos favoritos. Reconoce que no tienes ni zorra de lo hablas y ya está. Es fácil.
1 K 22
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Qué cosas, allí también proliferan los nostálgicos de un régimen anterior que nunca vivieron...
1 K 23
Beltenebros #6 Beltenebros
#4
Falso todo. Aún queda mucha gente que vivió en la URSS.
Y, por otro lado, no se puede comparar ni equiparar a la URSS con la España fascista. Es como el día y la noche.
1 K 40
Barney_77 #7 Barney_77 *
#6 Porque tú viviste en la rusia comunista ¿Verdad? Deja de decir gilipolleces acerca de lo que no tienes ni la más mínima puta idea, por favor.
2 K 2
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#6 No comparo ni equiparo, simplemente me llama la atención este fenómeno.
0 K 12
Beltenebros #11 Beltenebros
#9
Es que no es un fenómeno. Son dos bien distintos.
Y sí, sigues equiparando.
0 K 20
Beltenebros #14 Beltenebros *
#9
Lee e infórmate un poco. Te vendrá bien.
Aquí tienes un aperitivo:
killbait.com/es/la-reduccion-de-la-jornada-laboral-en-la-urss-y-la-pre
0 K 20
vicvic #8 vicvic *
Simbologia gris, trasnochada y decadente que triunfa en un país con un gobierno fascista entre los que apoyan la invasión. Nada nuevo, muy previsible.
0 K 11
NATOstrófico #5 NATOstrófico
Ya he conseguido una :roll:
0 K 10
Geryon #15 Geryon
Que nadie se crea que porque lleven una sudadera que ponga "CCCP" son herederos o reivindiquen el socialismo. Putin es racista, xenófobo, homófobo y comparte todos los valores de la ultraderecha. Financia y apoya a Viktor Orban en Hungría y a todos los movimientos de ultraderecha en toda Europa, incluido el que dirige ese que no ha cotizado en su vida y siempre va vestido de caqui (cuando se escaqueó de hacer la mili). O al mismo Trump. Que no nos engañen, que porque lleven parafernalia soviética no dejan de ser lo que son: unos fascistas del siglo XXI.
0 K 10

menéame