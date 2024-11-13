Por qué los anunciantes pagan más por ti si tienes iPhone: El documental que te dejará helado

'La trampa del clic' revela el lado oscuro de la publicidad en internet: un negocio lucrativo que alimenta estafas, fake news y mensajes de odio."Sabemos exactamente dónde está una persona, su nombre real, el número de su tarjeta de crédito, dónde ha viajado. Imagina lo que puede hacer el publicista para llegar a estas personas. A veces sus anuncios son obvios, otras veces tramposos y nos engañan, a veces nos roban hasta el punto de llevarnos a la ruina financiera. Los estafadores gastan miles de millones en publicidad cada año" asegura Craig S
| etiquetas: clic , trampa , publicidad digital , estafa , facebook , discurso odio , ia , google
- DNS privado sobre HTTPS, a ser posible con bloqueo de DNS como mullvad
- usar un navegador sin telemetría y que cuide tu privacidad: librewolf, orion, Brave
- ublock para el js
- badger para esconder tu fingerprint
- no usar google: qwant, Brave y Kagi
Y lo mas importante. No ser tu el que da esos datos gratis.
El arte de la invisibilidad
de Kevin Mitnick
Si, ese Mitnick
Pensé que sería porque pueden extraer más datos e info de un iPhone
www.rtve.es/play/videos/documaster/trampa-clic/16325219/
requiere registro gratuito