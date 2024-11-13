edición general
Por qué los anunciantes pagan más por ti si tienes iPhone: El documental que te dejará helado

'La trampa del clic' revela el lado oscuro de la publicidad en internet: un negocio lucrativo que alimenta estafas, fake news y mensajes de odio."Sabemos exactamente dónde está una persona, su nombre real, el número de su tarjeta de crédito, dónde ha viajado. Imagina lo que puede hacer el publicista para llegar a estas personas. A veces sus anuncios son obvios, otras veces tramposos y nos engañan, a veces nos roban hasta el punto de llevarnos a la ruina financiera. Los estafadores gastan miles de millones en publicidad cada año" asegura Craig S

Torrezzno
Por eso es tan importante elimirar tu rastro en la medida de lo posible:

- DNS privado sobre HTTPS, a ser posible con bloqueo de DNS como mullvad
- usar un navegador sin telemetría y que cuide tu privacidad: librewolf, orion, Brave
- ublock para el js
- badger para esconder tu fingerprint
- no usar google: qwant, Brave y Kagi

Y lo mas importante. No ser tu el que da esos datos gratis.
Pacman
#4 recomiendo una lectura imprescindible :

El arte de la invisibilidad
de Kevin Mitnick

Si, ese Mitnick
Meneanauta
O sea que se debe a que supuestamente los propietarios de iPhones suelen tener mayores ingresos, lo que los convierte en un público más valioso para los anunciantes.
Pensé que sería porque pueden extraer más datos e info de un iPhone
xkill
#1 o que son más fáciles de engañar con publicidad para que se gasten más dinero. Si no, posiblemente no tendrían un iphone.
pepel
#0 Se publicó el año pasado, aunque está cerrado: www.meneame.net/story/la-trampa-del-clic
capitan__nemo
El documental 1h 30min
www.rtve.es/play/videos/documaster/trampa-clic/16325219/
requiere registro gratuito  media
ChatGPT
Sin entrar me la juego, segmenta fácilmente por #MayorCapacidadDeGasto
eltxoa
he entrado para ver si me dejaba helado, pero no, es tan solo un clickbait :troll:
