edición general
27 meneos
231 clics
Turistas usan trucos para pagar menos en Airbnb y provocan pérdidas a los dueños

Turistas usan trucos para pagar menos en Airbnb y provocan pérdidas a los dueños

Cada vez más anfitriones de alquileres vacacionales denuncian un fraude que está poniendo en jaque sus ingresos y evidenciando la falta de protección por parte de las plataformas y de las autoridades incluso. El método, tan simple como efectivo para los estafadores (turistas), consiste en presentar reclamaciones falsas con supuestas pruebas fotográficas para obtener devoluciones parciales del importe abonado, sí, así de fácil. Un simple pelo sobre una cama se ha convertido en la excusa perfecta para que, en cuestión de minutos..................

| etiquetas: turistas , emplean trucos , para pagar menos , presentan reclamaciones
22 5 2 K 225 actualidad
29 comentarios
22 5 2 K 225 actualidad
Comentarios destacados:        
#2 drstrangelove
Me encanta, lo pondré en práctica a partir de ahora.
12 K 113
reithor #8 reithor *
#2 yo lo haría si suspendiera el boicot a esa plataforma.
#4 justo eso es lo que tienen que hacer, alquiler justo de larga duración.
0 K 11
ehizabai #16 ehizabai
#2 Pon en práctica no ser indigente moral e irte de Airbnb por ahí.
Quédate en casa, y deja de joder con que tienes derecho a ser turista.
2 K 30
#29 jhay
#16 ahí van los Justice warriors. Deja a la gente en paz con tu superioridad moral, Karen
0 K 6
Aokromes #23 Aokromes
#1 tambien existe el caso contrario.

#2 a ver si te va a salir el tiro por la culata.
www.techspot.com/news/108921-airbnb-guest-host-used-ai-generated-image
0 K 11
TomCollins #5 TomCollins
Cero unidades de pena.
8 K 92
camvalf #6 camvalf
Pues no está mal, están reventando el alquile ya es hora que sufran un poco de presión.
4 K 55
#4 Vactor20
Con no alquilar tu casa en Airbnb pero si a gente que quiere formar parte del barrio o la comunidad todo arreglado. Pena ninguna, donde las dan las toman.
5 K 55
ContinuumST #22 ContinuumST
"Fotografías de alta resolución y vídeos detallados se han convertido en la principal herramienta para demostrar que el alojamiento estaba limpio y en perfectas condiciones, ¿el problema? Cuesta tiempo y dinero y es lamentable que tengamos que destinar más tiempo a cuidarnos de las estafas que a trabajar."

Si es que tienes que reír... xD xD
1 K 26
Pepepaco #26 Pepepaco
Estos propietarios están aprendiendo, de mala manera, que tener un negocio no está exento de riesgos y da problemas.

Esto se resuelve estando presentes cuando llega el cliente al alojamiento y, haciendo conjuntamente el checking, si tú no puedes hacerlo, contrata a un empleado para que lo haga.

Sí, tener un negocio comporta gastos, problemas, riesgos e incidencias, no todo es hacerse rico.
1 K 20
enochmm #9 enochmm
Voy a ser fino: que les jodan.
2 K 20
jacm #3 jacm
No sé si alegrarme.
1 K 20
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Empresas como Airbnb reembolsen cientos de euros sin comprobar la veracidad de la queja. Los propietarios aseguran que este sistema, pensado para garantizar la satisfacción del huésped, está siendo explotado por usuarios que actúan de forma premeditada y reiterada.
0 K 20
#14 PAULOALBOS
#1 que se lo metan por el culo, Airbnb es otro de los cánceres de la economía
6 K 63
sotillo #27 sotillo
#1 Una pena que no lo utilice pero lo difundo
0 K 11
Connect #18 Connect
Esto lo puede hacer un turista o cliente una vez. Te compro que dos veces en un par de años. Pero a la tercera le deniegan la reclamación. Así que solo queda elegir cuando y con quién querrás poner tu reclamación y ahorrarte unos eurillos, porque a la siguiente ya no cuela. Si a la siguiente decides poner a tu pareja, entonces teneis dos oportunidades.

Dudo que hagan nada porque es algo que se puede hacer una vez.
1 K 16
angelitoMagno #12 angelitoMagno
El cliente siempre tiene la razón. Sobre todo cuando la empresa (Airbnb) no es la que tiene que asumir el coste de las reclamaciones.
0 K 15
MoussaZy #11 MoussaZy
Es lo que tiene se empresario...paque lloran
0 K 13
alfema #13 alfema
Listillos siempre los hay, igual AirBnb debería controlar a aquellos usuarios que presentan muchas reclamaciones, no dejándoles alquilar o que quien alquila pueda bloquearlos.
0 K 11
Destrozo #25 Destrozo
Que se jodan repetido una y mil veces
0 K 11
angeloso #20 angeloso
Traiganme violines, falta música para esta noticia. xD xD
0 K 11
Arkhan #7 Arkhan
Quizás el sistema de desentenderse del checking les está saliendo mal.
0 K 10
Kasterot #10 Kasterot
#7 y que te cobren una limpieza a precio de "limpiame y que no quede rastro del asesinato"
0 K 14
#24 DPM
"que se enfrentan a un vacío de protección ante este tipo de prácticas, perfectamente entendible"

Jajaja. Deciden ser parásitos apoyándose en en un parásito enorme que ahora les jode a ellos. Pues a mamar.
0 K 9
TripleXXX #21 TripleXXX
El hit del verano en Málaga

vm.tiktok.com/ZNdCrWH6e/
0 K 8
TripleXXX #17 TripleXXX
Esta noche no voy a poder dormir de la pena.
0 K 8
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
karma, porque tambien hay algunos propietarios de esos pisos, que telita que deberian como poco ser expulsados de la infecta plataforma
0 K 8
Blackat #19 Blackat
El mundo era mejor sitio para todos antes de la llegada de este modelo de negocio mierder.
0 K 6

menéame