Turistas usan trucos para pagar menos en Airbnb y provocan pérdidas a los dueños

Cada vez más anfitriones de alquileres vacacionales denuncian un fraude que está poniendo en jaque sus ingresos y evidenciando la falta de protección por parte de las plataformas y de las autoridades incluso. El método, tan simple como efectivo para los estafadores (turistas), consiste en presentar reclamaciones falsas con supuestas pruebas fotográficas para obtener devoluciones parciales del importe abonado, sí, así de fácil. Un simple pelo sobre una cama se ha convertido en la excusa perfecta para que, en cuestión de minutos..................