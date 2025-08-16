Turistas usan trucos para pagar menos en Airbnb y provocan pérdidas a los dueños

Cada vez más anfitriones de alquileres vacacionales denuncian un fraude que está poniendo en jaque sus ingresos y evidenciando la falta de protección por parte de las plataformas y de las autoridades incluso. El método, tan simple como efectivo para los estafadores (turistas), consiste en presentar reclamaciones falsas con supuestas pruebas fotográficas para obtener devoluciones parciales del importe abonado, sí, así de fácil. Un simple pelo sobre una cama se ha convertido en la excusa perfecta para que, en cuestión de minutos..................
#4 justo eso es lo que tienen que hacer, alquiler justo de larga duración.
Quédate en casa, y deja de joder con que tienes derecho a ser turista.
#2 a ver si te va a salir el tiro por la culata.
Si es que tienes que reír...
Esto se resuelve estando presentes cuando llega el cliente al alojamiento y, haciendo conjuntamente el checking, si tú no puedes hacerlo, contrata a un empleado para que lo haga.
Sí, tener un negocio comporta gastos, problemas, riesgos e incidencias, no todo es hacerse rico.
Dudo que hagan nada porque es algo que se puede hacer una vez.
Jajaja. Deciden ser parásitos apoyándose en en un parásito enorme que ahora les jode a ellos. Pues a mamar.
