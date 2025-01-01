edición general
Funcionario israelí arrestado en Nevada por abuso sexual infantil es liberado y regresa a Israel [ENG]

Poco después de que se hiciera público el arresto, el perfil de LinkedIn de Alexandrovich fue eliminado. Según una captura de pantalla, su perfil de LinkedIn indicaba que era el Director Ejecutivo de la Dirección Cibernética de Israel, una agencia gubernamental que opera bajo la supervisión del primer ministro Benjamin Netanyahu . Alexandrovich se encontraba en Las Vegas para asistir a las Black Hat Briefings, una reunión anual de profesionales de la ciberseguridad. Publicó una foto suya en la conferencia en...

| etiquetas: alexandrovich , ciberseguridad , israel , sexual , abuso , infantil
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Claro, meterlo en prision hubiera sido antisemitismo.
alfre2 #6 alfre2
#1 “habría sido”, ¿no?
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Que le pasa a la extrema derecha con el tema de abusos a niños?
www.meneame.net/m/actualidad/republicano-anti-lgbtq-robert-john-may-ii

No era cosa de los draglgbtiwokerojosmasones?
Supercinexin #2 Supercinexin
Judipass.
Supercinexin #3 Supercinexin
Alexandrovich, un nombre típico de Oriente Medio. Su ancestro milenario ya se llamaba Alexandrovich cuando regentaba un kiosco en TelAviv en el año 546 antes de Cristo.
Herumel #5 Herumel *
Lo que me alucina a mí es hasta cuando los usanos van a tragar de todo lo que les venga de los sionistas, es que no tienen ni una pizca de orgullo, como les tienen completamente alienados, ya no solo a nivel de administración que queda claro que los sionistas tienen copados los máximos puestos de responsabilidad, sino a nivel de calle, como se auto anulan sus propias voluntades.

Ojo, no nos comamos las poyas por aquí, cuando hemos tenido exactamente lo mismo con otra religión, en anteriores legislaturas, igual que el sionismo sobre el judaísmo, aquí hemos tenido una mayoría de miembros opusinos.
