·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12475
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
7167
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
7042
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
7324
clics
Mi vida tras la muerte
5549
clics
Tristeza
más votadas
463
El Tribunal de Cuentas retrata a Vox como el único partido que traspasa millones a su fundación
308
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
326
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
445
Julio Anguita: "Felipe González es de derechas"
295
Los engaños de la pareja de Ayuso, procesado por delito fiscal, en diez hechos probados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
90
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
La Leyenda Negra: así utiliza la extrema derecha el Día de la Hispanidad
¿Qué es la Leyenda Negra?¿Existe de verdad o es solo un recurso discursivo para quienes defienden el Día de la Hispanidad? Analicémoslo.
|
etiquetas
:
leyenda negra
,
día de la hispanidad
,
extrema derecha
6
2
11
K
-4
cultura
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
11
K
-4
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#10
Findeton
#9
No, eran virreinatos, donde los nativos eran españoles con los mismos derechos que los castellanos. ¿Que fueran pocos derechos? Si, pero eran los mismos que los castellanos, ergo no eran colonias.
7
K
71
#12
oceanon3d
*
#10
Si; seguro que eran los mismos.
La semántica da para mucha cancha ... ya vez; en pleno siglo XXI al genocidio de Gaza algunos lo llaman guerra.
Yo de pequeño lo único que recuerdo de las clases del cole en todo este capítulo de la conquista es que siempre fue la versión desde el punto de los conquistadores; desde los pueblos conquitados ni una palabra.
Y llegados este punto me sobra lo demás.
1
K
11
#14
j3j3j3j3
#10
no les permitian decidir por si solo(sistema politico controlado por el reino), se follaban a quienes se les cruzaban (mestizaje) y de paso los evangelizaban, estas son las únicas "escusas" para decir que eran virreinatos ...
2
K
17
#16
EISev
#14
no les permitian decidir por si solo(sistema politico controlado por el reino)
Anda, como a los propios castellanos de Valladolid o Toledo
0
K
16
#15
ehizabai
#10
Por eso hubo tanto indio de funcionario en las colonias...
0
K
12
#17
winstonsmithh
#10
Pues eso, eau de toilette
0
K
12
#4
Findeton
Votado negativo, España no tuvo colonias en América.
13
K
60
#6
Andreham
#4
Define colonia.
O no, ya buscas motivos para poner negativos al túntún así que tanto da
0
K
8
#9
winstonsmithh
#4
Claro, claro, era eau de toilette
5
K
15
#13
j3j3j3j3
#4
a pesar de matices discursivos y legales ( incorporación a la corona decían) , es correcto y históricamente preciso afirmar que España tuvo colonias en América ya que eran territorios conquistados y controlados por una potencia extranjera, su economía estaba orientada a extraer recursos (oro, plata, productos agrícolas) para beneficio de la metrópoli (España).
la población nativa y los esclavos africanos traídos a la fuerza fueron sometidos a sistemas de trabajo forzado como las encomiendas y las mitas.
5
K
43
#18
Guanarteme
*
#4
Agarrarse a un tecnicismo semántico para negar la mayor... No cuela desde un punto de vista histórico.
Y sí, eran colonias desde el punto de vista que eran territorios conquistados, controlados desde lejos por extranjeros y para sacar sus recursos al máximo.
1
K
23
#19
wildseven23
#4
Sí que tuvo, depende de cómo definas colonia. Pero, de facto, las tuvo.
0
K
16
#2
Somozano
*
Curiosamente celebrar el 12 de octubre empezó en América. Tanto en Estados Unidos por la comunidad italiana, siempre menospreciada por los WASP y como recordatorio de los grandes nombres que ha dado Italia al mundo, como en las repúblicas americanas como fiesta panhispanica y de un espíritu nacional sobre todo por las élites criollas con gente como Porfirio Díaz. Ya no digamos en Argentina donde tenías tanto inmigrantes italianos como historia hispanica
Como fiesta española no llego hasta los…
» ver todo el comentario
2
K
29
#3
j-light
Sí que existe. Algunos de aquí quizás sea jovenzuelo. Hubo tiempos que viví en que ser español era sinónimo de garrulismo e incultura y atraso. Mucho atraso. Luego aprendes y se te quita.
1
K
22
#5
Somozano
*
#3
Por ejemplo que mientras España fundo universidades en América nada más llegar (Ciudad de México tiene universidad desde 1551 mucho antes que grandes ciudades europeas), en Brasil la primera universidad ya fue independiente porque Coimbra tenía la primacía. El que quisiera estudiar a Europa
Otra curiosidad es que hasta casi mediados del siglo XIX con la fundación de la universidad de Londres en Inglaterra solo existieron Oxford y Cambridge.
Universidades elitistas por escasas
En España…
» ver todo el comentario
5
K
48
#8
capitan__nemo
La desintegracion del imperio es un hecho. Los imperios tienen un auge y una caida.
Claro que si la perfida albion va detras de ti.
0
K
17
#11
MoñecoTeDrapo
Ejemplos de que la leyenda negra continúa en la actualidad la tenemos en productos audiovisuales como Batman azteca, Eternals o Black Panther 2: Wakanda forever
0
K
11
#1
Professor
*
es inutil todo lo que digais los enemigos de España: el futuro es Imperial de nuevo. Todos vosotros sereis barridos por la Historia y arrojados al contenedor del olvido
Viva España! Arriba España Siempre!
2
K
8
#7
Supercinexin
#1
No con las derechas actuales: están más preocupadas en agradar a los americanos primero, a los ingleses después y a los ejem... ya sabemos a qué religión expulsada hace 500 años me refiero... que España con eso no vuelve a ser un Imperio nunca.
A no ser claro que el plan sea regalarle España a Trump. Entonces sí, seremos parte de un imperio.
Con estas derechas, vale la pena ser rojo. En serio, es comprensible que a un alemán le guste el nazismo, a un inglés el imperialismo británico y a un francés se le caiga la lagrimita recordando las gestas de la O.A.S. pero, ¿un español... de derechas? Las derechas españolas que merecían la pena se acabaron en el siglo XVIII.
2
K
48
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La semántica da para mucha cancha ... ya vez; en pleno siglo XXI al genocidio de Gaza algunos lo llaman guerra.
Yo de pequeño lo único que recuerdo de las clases del cole en todo este capítulo de la conquista es que siempre fue la versión desde el punto de los conquistadores; desde los pueblos conquitados ni una palabra.
Y llegados este punto me sobra lo demás.
Anda, como a los propios castellanos de Valladolid o Toledo
O no, ya buscas motivos para poner negativos al túntún así que tanto da
la población nativa y los esclavos africanos traídos a la fuerza fueron sometidos a sistemas de trabajo forzado como las encomiendas y las mitas.
Y sí, eran colonias desde el punto de vista que eran territorios conquistados, controlados desde lejos por extranjeros y para sacar sus recursos al máximo.
Como fiesta española no llego hasta los… » ver todo el comentario
Otra curiosidad es que hasta casi mediados del siglo XIX con la fundación de la universidad de Londres en Inglaterra solo existieron Oxford y Cambridge.
Universidades elitistas por escasas
En España… » ver todo el comentario
Claro que si la perfida albion va detras de ti.
Viva España! Arriba España Siempre!
A no ser claro que el plan sea regalarle España a Trump. Entonces sí, seremos parte de un imperio.
Con estas derechas, vale la pena ser rojo. En serio, es comprensible que a un alemán le guste el nazismo, a un inglés el imperialismo británico y a un francés se le caiga la lagrimita recordando las gestas de la O.A.S. pero, ¿un español... de derechas? Las derechas españolas que merecían la pena se acabaron en el siglo XVIII.