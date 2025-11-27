edición general
Leticia Dolera: "¿Por qué no hay hombres en OnlyFans? Soy muy crítica y no me parece para nada feminista"

Deberíamos activar la sospecha cuando lo que nos empodera es lo que el sistema patriarcal y capitalista ha querido siempre de nosotras. Que nos desnudemos o que comamos pollas. Porque qué casualidad que siempre lo que me empodera es generar deseo sexual en un hombre. Que yo no estoy criticando que eso te pueda dar sentimiento de validación, o sea, es que hay muchas reflexiones. Pero si tan guay es, si tan empoderante es, si puedes ganar mucho dinero ¿por qué no hay hombres haciéndolo? O sí hay, pero muchísimos menos. Soy muy crítica con OnlyFan

#2 Eukherio
Puedes verlo desde la óptica contraria, OnlyFans es feminista porque es una industria completamente dominada por la mujer.
#11 omega7767
#2 feminista != dominada por la mujer

teoricamente, feminismo busca la igualdad
lo otro sería matriarcado
#15 Eukherio
#11 Pero es que en este caso obedecería, a priori, a criterios de oferta y demanda, con lo que no hay ningún tipo de imposición. Yo creo que se diría con orgullo, y se defendería como una conquista del feminismo, que los podcasts más escuchados de España estuviesen todos presentados por mujeres, de la misma manera que se suele celebrar que las mujeres dominen determinadas franjas televisivas y demás. Simplemente se asumiría que están haciendo productos más interesantes.

Con OnlyFans lo que suele pasar es justo lo contrario, que a mayor presencia femenina más descontento entre ciertos sectores, generalmente conservadores en todo lo relativo a sexualidad.
Nómada_sedentario #16 Nómada_sedentario
#2 se nota que no sabes quien está detras de onlyfans ni de quien maneja la mayoría de los perfiles...
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ya probó Pedro J cuando dirigía El Mundo Exuperancio pero no tuvo mucho éxito.
Torrezzno #3 Torrezzno *
¿Como que no hay? ¿Se ha dignado la señora en hacer una triste busqueda en Google?
Es de verdad alarmente el nivel de imbecibilidad y todologistas a los que se da pábulo estos dias.

¿Como se pretende tener una sociedad informada si sus referencias son culturalmente pobrisimas y literariamente nulas?
#5 Tensk
#3 Se trata de quien se trata, hace tiempo que no le hacen casito e igual tiene alguna cosa que vender.
Battlestar #9 Battlestar
#3 Déjalo, son argumentos win-win que da igual como los mires. Si hay un video con dos hombres y una mujer es machista porque la mujer es solo un objeto para el disfrute de los hombres, si hay dos mujeres y un hombre es machista porque es para cumplir una fantasía masculina.
Si en el video la mujer toma una actitud pasiva es machista porque es un trozo de carne, si toma una actitud activa entonces es machista porque es su trabajo dar placer al hombre. Si está ahí espatarrada y le están comiendo el potorro tranquilamente pues es machista porque...

La idea de que una mujer pueda estar disfrutando de lo que hace, más allá de querer satisfacer a otros ya... parece que ni se contempla.
Torrezzno #14 Torrezzno
#9 Pero mas allá de si disfruta o deja de disfrutar. Estamos hablando de una plataforma donde no hay ningun tipo de coacción. Ellas eligen libremente usarla para ganar dinero. A las feministas esto les parece mal, preferirian que esas chicas fuesen ingenieras, matematicas, eruditas, todo para satisfacer sus deseos ideológicos. Ocurre con todas las ideologias, cuando la realidad las golpea y siempre lo hacen comenzan a buscar culpables en todos lados.
DrToxic #4 DrToxic
Hay MOGOLLÓN de cuentas de hombres en OF. Y no sólo para un público gay. Muchas menos que de mujeres, cierto, pero haberlas haylas. Y no son pocas.
Barney_77 #7 Barney_77
#4 Está señora es una indocumentada. Habla desde las gafas ideológicas moradas y poco más.
Gry #12 Gry
#4 Las mujeres son más de whatpad.
antesdarle #13 antesdarle
Leticia Dolera, la misma que decidió prescindir de una actriz por quedarse embarazada? Lo que opine alguien así del feminismo es irrelevante
#17 omega7767
resumen : "la culpa de todo es de los hombres"

las mujeres voluntariamente se forran en OF. Lo hacen en su casa, solitas. Aceptalo

Esto no es como la prostitución que obligan y hay trata de mujeres.
#6 tpm1
Ella misma se corrige / recula a continuación. Debió darse cuenta de la tontería que dijo primero:

"¿por qué no hay hombres haciéndolo? O sí hay, pero muchísimos menos."
#10 Kuipersea
Cuando una tonta coge una linde...
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Claro que hay: Se llaman usuarios o visitantes
