Leticia Dolera: "¿Por qué no hay hombres en OnlyFans? Soy muy crítica y no me parece para nada feminista"

Deberíamos activar la sospecha cuando lo que nos empodera es lo que el sistema patriarcal y capitalista ha querido siempre de nosotras. Que nos desnudemos o que comamos pollas. Porque qué casualidad que siempre lo que me empodera es generar deseo sexual en un hombre. Que yo no estoy criticando que eso te pueda dar sentimiento de validación, o sea, es que hay muchas reflexiones. Pero si tan guay es, si tan empoderante es, si puedes ganar mucho dinero ¿por qué no hay hombres haciéndolo? O sí hay, pero muchísimos menos. Soy muy crítica con OnlyFan
teoricamente, feminismo busca la igualdad
lo otro sería matriarcado
Con OnlyFans lo que suele pasar es justo lo contrario, que a mayor presencia femenina más descontento entre ciertos sectores, generalmente conservadores en todo lo relativo a sexualidad.
Es de verdad alarmente el nivel de imbecibilidad y todologistas a los que se da pábulo estos dias.
¿Como se pretende tener una sociedad informada si sus referencias son culturalmente pobrisimas y literariamente nulas?
Si en el video la mujer toma una actitud pasiva es machista porque es un trozo de carne, si toma una actitud activa entonces es machista porque es su trabajo dar placer al hombre. Si está ahí espatarrada y le están comiendo el potorro tranquilamente pues es machista porque...
La idea de que una mujer pueda estar disfrutando de lo que hace, más allá de querer satisfacer a otros ya... parece que ni se contempla.
las mujeres voluntariamente se forran en OF. Lo hacen en su casa, solitas. Aceptalo
Esto no es como la prostitución que obligan y hay trata de mujeres.
"¿por qué no hay hombres haciéndolo? O sí hay, pero muchísimos menos."