Leticia Dolera: "¿Por qué no hay hombres en OnlyFans? Soy muy crítica y no me parece para nada feminista"

Deberíamos activar la sospecha cuando lo que nos empodera es lo que el sistema patriarcal y capitalista ha querido siempre de nosotras. Que nos desnudemos o que comamos pollas. Porque qué casualidad que siempre lo que me empodera es generar deseo sexual en un hombre. Que yo no estoy criticando que eso te pueda dar sentimiento de validación, o sea, es que hay muchas reflexiones. Pero si tan guay es, si tan empoderante es, si puedes ganar mucho dinero ¿por qué no hay hombres haciéndolo? O sí hay, pero muchísimos menos. Soy muy crítica con OnlyFan