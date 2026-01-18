La lección canadiense para los europeos sobre cómo lidiar con EE.UU. boicoteando sus productos

Bajo el lema "codos arriba", derivado del hockey, que aboga por una postura defensiva y de resistencia, los consumidores canadienses han llevado a cabo un boicot masivo de bienes y servicios estadounidenses. Uno de los ejemplos más visibles es el boicot a las bebidas espirituosas estadounidenses. Como resultado, de enero a septiembre de 2025, las exportaciones estadounidenses de bourbon y whisky a Canadá cayeron un 60%.
Por cierto, a ver si por aquí la gente se acostumbra a no comprar en Amazon hasta el papel higiénico. Y ya puestos, a hacer un pequeño esfuerzo y quitarse de alguna cosita como el Burger King, Netflix, o alguno. No digo ya todos, digo algo para que lo noten en la facturación.