Lara Hernández (Sumar): "No estábamos hablando el idioma de la gente de la calle, tenemos que volver a hacerlo"
La líder de Movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz que relanzó el sábado su alianza con IU, Más Madrid y Comuns, charla con 20minutos en pleno proceso de recomposición de la izquierda.
|
etiquetas
:
sumar
,
sara hernández
,
política
,
españa
2
1
1
K
31
politica
16 comentarios
2
1
1
K
31
politica
#3
YSiguesLeyendo
*
Lara, no lo habéis hablado nunca. Además, no creo que sepáis ni queráis aprender, panda de pijoprogres urbanitas que no tenéis ni idea de lo que es el trabajo precario, no poder pagar el alquiler o no poder calentar tu casa. todo eso son explotaciones, problemas, que atraviesan a todas las identidades y minorías, que está muy bien que se visibilicen y que se afrontan sus problemas específicos, pero es que todas tienen problemas comunes de los que no tenéis ni puñetera idea, ni queréis tenerla porque habéis convertido vuestras organizaciones en clubes de fans y no en partidos donde se escucha, se disiente, se discute, etc. en serio, marchaos y dejadlo ya con algo de dignidad! quien gobierna con rentistas se levanta mojado!!
7
K
62
#14
Luiskelele
La gente lleva años quejándose de lo mismo y no hacéis más que llamarles fascistas.
Igual ya es tarde.
1
K
21
#5
CharlesBrowson
tarde, lo unico que pueden y deben hacer es dar un paso al lado, si se van a un bosque mejor, y dejar que la muchachada al menos tenga alguna oportunidad de hacer algo cuando terminen de limpiar lo que han dejado con salfuman. No hay ya...a ver si nosotros cambiamos y seguimos aqui...
1
K
18
#12
Cincocuatrotres
Entonces a lo mejor se tienen que hacer de VOX, quizas deberian de volver a los origenes y compararse con lo que la izquierda era hace 45 años antes de que los uniformaran.
1
K
18
#2
Selection
Decir eso mientras sigues en el gobierno con el PSOE equivale a no decir nada.
Hechos, no palabras.
1
K
17
#7
Kantinero
#2
Y dale, no existe ecuación en la que izquierda pueda tocar poder sin el PSOE
1
K
22
#13
Andreham
#2
Eso, que la izquierda no pacte con el PSOE, así el que no quiso gobernar podrá gobernar y habrá un total de 0 medidas de izquierda.
cc/
#_3
que tiene muchas ganas de que gobierne el fascismo aunque aquí parezca un "digno" de izquierdas, no engaña a nadie con su quintacolumnismo.
1
K
18
#16
Selection
#13
Y claro, tu alternativa entonces es una izquierda muleta del PSOE que está a punto de desaparecer y de regalar una mayoría absoluta a PP+VOX que va a deshacer cualquier medida de izquierdas que según tú hemos conseguido.
0
K
6
#1
DayOfTheTentacle
vaya, eso suena a autocrítica!
1
K
17
#15
Tensk
#1
En absoluto. Es un "nuestras ideas son las correctas, pero la gente no nos entiende, tenemos que bajar el nivel para que nos pillen y nos voten".
Parecerá autocrítica, no lo es.
1
K
20
#9
Autarca
*
Si se acuestan con el enemigo, que no esperen que nadie confíe en ellos
0
K
11
#10
Cantro
Será que no se ha dicho suficientes veces a lo largo de los años
0
K
11
#8
Jaime131
En pleno proceso de recomposición de la izquierda. El proceso de nunca acabar.
0
K
10
#4
Toni223
*
Claramente, nos toman por tontos.
0
K
9
#11
Dedalos
*
Uf, de verdad tenemos que escuchar que no "hablan el idioma de la calle"? De que planeta vienen y que pretenden representar? Dan vergüenza ajena.
Rufian, montate un partido, si tienes que arar con estos bueyes lo lleváis claro.
0
K
7
#6
encurtido
El golpe de efecto ilusionante que movilizará al electorado de izquierda. Me refiero al de esta semana.
0
K
7
