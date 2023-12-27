edición general
¿Una laptop modular? El ordenador portátil más fácil de reparar y actualizar: Framework LapTop

¿Una laptop modular? El ordenador portátil más fácil de reparar y actualizar: Framework LapTop. ¿Alguién la ha probado? El otro día la vi por wallapop.

tecnología
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
Esto ya ha sido varias veces por aquí a o largo de los años

airamx #2 airamx
#1 Sorry, llevaba años sin conectarme a Meneame, mi último aporte fue en 2017 {0x1f602} {0x1f602}
De todas formas los artículos de xataka y similares son morralla, a mi me ha gustado eso por eso lo compartí.

Y a ver si alguién puede dar una opinión real de haber usado el framework por aquí en menéame, lo que más me preocupa es el precio sinceramente aunque entiendo que tiene buena construcción.
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 bah, me parece una buena contribución. Hay que promocionar mas blogs
#4 merinet *
Aqui otro viejo lobo que se ha logueado sólo para votarla. Buen aporte!
Viendo las fotos, creo que parece mucho a mi slimbook, puede que sean del mismo fabricante. Puedes reparar/cambiar lo que necesites y tienes hasta las fuentes de los drivers.
menéame