LaLiga podría enfrentar un aluvión de demandas: "No descartamos acudir a tribunales europeos"

Hace ya prácticamente 2 años que comenzaron los denominados como bloqueos dinámicos a instancias de LaLiga, gracias a la aprobación del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona. Aquí entraban datos personales tan importantes como nombre y apellido del titular del contrato, DNI, dirección postal de facturación e incluso la dirección IP asignada, algo que no gustó a muchos usuarios. "Si LaLiga continúa bloqueando direcciones IP de forma indiscriminada jornada tras jornada, seguiremos avanzando en todas las vías legales disponibles".

4 comentarios
tul #1 tul
el sistema judicial esta corrupto hasta el tuetano
oceanon3d #3 oceanon3d *
#1 El Juzgado número 8 de Barcelona desde luego huele mal ...

Y la inacción del gobierno para ir contra este cacique también; todo sea dicho.

Yo veo algún partido de futbol de vez en cuando, muy pocos: pero no seré yo el que pague un duro por ver a 22 tios en pantalones cortos corriendo detrás de una pelota.
termopila #4 termopila
#3 ... 22 pancartas publicitarias corriendo detrás de un balón ....
Cantro #2 Cantro
Ojalá les dejen en cueros.
