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¿LaLiga en Marruecos? Javier Tebas abre la puerta a llevar partidos oficiales: "¿Por qué no?"
El presidente de la patronal destaca la "pasión increíble" del norte de África por el fútbol español y señala la proximidad logística como un factor determinante para el cambio
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etiquetas
:
la liga
,
marruecos
,
tebas
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relacionadas
#8
JanSolo
Que se los lleven todos por favor y que no vuelvan.
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#3
skaworld
*
No veo por qué no
Creo que serviria para hermanar nuestros pueblo, a menudo divididos por absurdas rencillas políticas, y que nuestrios vecinos africanos puedan asomarse a esa ventana abierta a nuestra cultura que es que una entidad privada de multimillonarios semianalfabetos aficcionados a jugar con una pelota te corte internet porque patatas.
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#1
Huginn
Cuidao con las toallas...
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#12
pitercio
Más difícil era llevarse los cultivos de judías verdes.
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#9
lawerka
Vale, pero enterita. Y Javier Tebas, también
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#5
eqas
También los van a dejar allí sin acceder a miles de webs?
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#2
Yoryo
En breve partidillos en marte,el negocio es el negocio
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#16
josde
*
El futbol cada vez mas mierda.
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#27
pirat
#16
Mira que era difícil..
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#30
josde
#27
Se pagan millones por contratar a un chaval de 17 años que luego no se sabe como funcionara en el campo y mientras los socios otorgan y bendicen todo,
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#6
ur_quan_master
no voy a votar irrelevante, pero es irrelevante.
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#7
Herrerii
Ojala se lleven la liga no a Marruecos sino Australia y que bloqueen Internet allí.
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#11
ombresaco
algún día los aficionados al fútbol se dan cuenta de que son clientes, y no socios.
Llevo mucho tiempo pensando que están matando la gallina de los huevos de oro... algún día acertaré, pero habrá sido casualidad
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21
#15
elgranpilaf
#11
Creo que va a ser poco a poco. A los jovenes cada vez les interesa menos, les interesa más otras cosas. Todavía quedan unos cuantos años pero creo que sí, que irá cayendo progresivamente
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#24
tul
#15
no te confies, se estan gastando cantidades aberrantes de dinero para popularizar el fumbol entre los niños y adolescentes
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#14
josde
Los socios pagan y luego se les llevan los partidos a Marruecos, gran idea de Tebas el comisionista, mas viendo como se han comportado su selección con Nigeria.
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#17
devilinside
#14
Senegal. También son negros, pero de otra zona
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11
#19
josde
*
#17
Si confusión mía, gracias.
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#21
devilinside
#19
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#22
Qoshqarbaev
Allí tiene más fácil lo de cortar internet.
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#29
Kantinero
Marruecos pagando por futbol y sus ciudadanos
pidiendo limosna
por Europa, muy sensato
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11
#23
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
La final del mundial originalmente "iberico" supongo que se jugara alli (gracias Pdr), debe ser para que el populacho se vaya acostumbrando a ver los estadios y luego no se quejen por la humillacion
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#10
Elbaronrojo
Vale, y que dejen llevar bocadillos de jamón y torreznos para comer en el descanso.
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#18
asola33
Allí interesa más porque tienen los partidos por tv gratis.
Le sugiero que haga lo mismo aquí y verá como aumenta la afición.
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#20
josde
#18
Y pocas grandes estrellas en sus equipos que cobran ademas mucho menos que en España.
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#32
Patruclo
#28
Supongamso que el Madrid quiere. en primer lugar el resto de equipos votan y les parece que fenomenal, saben que el madrid se lleva por ejemplo 30millones de euros por ir, que el rival se lleva 10millones y el resto de equipso se llevan 1millon. Ademas, el partido que se juega es un partido que el madrid dejara de jugar en el Bernabeu, por lo que tendra que dar explicaciones a sus socios y un descuento en su abono ya que ese año tendra un partido menos de liga en casa.
Es un proceso bastante entendible y razonable, pero claro, tiene que saberse que se hara asi antes de sortear el calendario, marcando la jornada que es previamente.
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#25
alfre2
*
Me veo a la grada botando y gritando aquello de “sucia rata fachapobre el que no bote”
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#26
alfre2
#25
o la otra de “no son arios, son moros destilados e ignorantes!” Otro clásico.
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#13
Patruclo
Me parece fenomenal que se lleven partidos fuera de españa pero... En primer lugar tienen que aprobarse por los equipos de la liga, establecer el calendario antes de que empiece la competicion y que sea el equipo grande el que juega como equipo local.
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#28
alfre2
#13
todo eso, o que lleven al Mandril, cierto?
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#31
pirat
No parece buena idea "estrechar relaciones" con el sátrapa mientras mantenga su manifiesta hostilidad, pretensiones expansionistas y chantaje utilizando a su población y a sus niños como no hace nadie, vamos una vergüenza nacional para ellos mientras se gastan millonadas en armamento.
Al contrario, hay que plantarse ante esta contínua extorsión.
Le deseo lo mejor, pero así no.
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#4
japal
Es SU negocio. Por mi parte, totalmente irrelevante.
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Creo que serviria para hermanar nuestros pueblo, a menudo divididos por absurdas rencillas políticas, y que nuestrios vecinos africanos puedan asomarse a esa ventana abierta a nuestra cultura que es que una entidad privada de multimillonarios semianalfabetos aficcionados a jugar con una pelota te corte internet porque patatas.
Llevo mucho tiempo pensando que están matando la gallina de los huevos de oro... algún día acertaré, pero habrá sido casualidad
Le sugiero que haga lo mismo aquí y verá como aumenta la afición.
Es un proceso bastante entendible y razonable, pero claro, tiene que saberse que se hara asi antes de sortear el calendario, marcando la jornada que es previamente.
Al contrario, hay que plantarse ante esta contínua extorsión.
Le deseo lo mejor, pero así no.