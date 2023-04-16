Kamala Harris condena a Trump y la detención de Maduro

En su mensaje publicado el domingo, Kamala Harris ha asegurado que la acción militar en Venezuela "no se relaciona con las drogas ni con la democracia". La exvicepresidenta ha considerado que responde al petróleo "al deseo de Donald Trump de ejercer de caudillo regional". Añadió que la decisión "pone en riesgo a las tropas, consume miles de millones, desestabiliza una región y carece de respaldo legal o plan de salida". También advirtió de que la población estadounidense "está cansada de ser engañada" y de pagar el precio de estas intervención