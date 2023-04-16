Kamala Harris condena a Trump y la detención de Maduro

En su mensaje publicado el domingo, Kamala Harris ha asegurado que la acción militar en Venezuela "no se relaciona con las drogas ni con la democracia". La exvicepresidenta ha considerado que responde al petróleo "al deseo de Donald Trump de ejercer de caudillo regional". Añadió que la decisión "pone en riesgo a las tropas, consume miles de millones, desestabiliza una región y carece de respaldo legal o plan de salida". También advirtió de que la población estadounidense "está cansada de ser engañada" y de pagar el precio de estas intervención
| etiquetas: nicolás maduro , kamala harris , trump , petróleo
Joder, y tirano será quien tú digas. ¿Y qué haces para que esto suceda? ¿Te encargas tú mismo o prefieres pagar a alguien para que se ocupe? ¿O lo defiendes de boquilla porque no tienes narices para involucrarte y prefieres que otros lo hagan por ti?
Spoiler: El libre mercado es incompatible con el bien común...
Un tirano es un tirano aquí y en Kuala Lumpur (Malasia). Y ganar unas elecciones no te exime de ser un tirano. por lo que es irrelevante que Maduro las ganara o que Trump las perdiera...
Cuidadito con la ONU que se va a enfadar.
