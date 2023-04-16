edición general
Kamala Harris condena a Trump y la detención de Maduro

En su mensaje publicado el domingo, Kamala Harris ha asegurado que la acción militar en Venezuela "no se relaciona con las drogas ni con la democracia". La exvicepresidenta ha considerado que responde al petróleo "al deseo de Donald Trump de ejercer de caudillo regional". Añadió que la decisión "pone en riesgo a las tropas, consume miles de millones, desestabiliza una región y carece de respaldo legal o plan de salida". También advirtió de que la población estadounidense "está cansada de ser engañada" y de pagar el precio de estas intervención

Comentarios destacados:          
#6 NoMeVeas
#4 Literalmente esta decidiendo el futuro de Venezuela sin pasar por las urnas y amenaza con mas muertes si no se le obedece, ¿Qué dices?
7
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#4 Yo defiendo el tiranicidio

Joder, y tirano será quien tú digas. ¿Y qué haces para que esto suceda? ¿Te encargas tú mismo o prefieres pagar a alguien para que se ocupe? ¿O lo defiendes de boquilla porque no tienes narices para involucrarte y prefieres que otros lo hagan por ti?
6
Findeton #15 Findeton
#9 Lo primero, todo el mundo debería poder portar armas (como en EEUU). Sobre las condiciones para el tiranicidio, puedes leer De rege et regis institutione de Juan de Mariana (1599).
0
#31 Galton
#15 Vaya, vaya, vaya... además de en el libre mercado creemos en el bien común... vaya colección de unicornios...

Spoiler: El libre mercado es incompatible con el bien común...
0
Findeton #32 Findeton
#31 No he hablado de tal bien común.
0
#34 Galton
#32 Vaya... ahora tampoco es coherente con sus citas... el señor Juan de Mariana SI habla del "bien común" cuando habla del tiranicidio...
0
ixo #12 ixo
#4 "Trump no ha demostrado todavía ser un tirano..."

:wall: :wall: :palm: :wall: :wall:

Webos goooordos!!! xD
6
Findeton #13 Findeton
#12 ¿Qué ha hecho en Venezuela para que le consideres un tirano en Venezuela?
0
ixo #16 ixo
#13 ¿Te basta apoyar un GENOCIDIO con decenas de miles de muertos?. Por no extenderme más. No te molestes en contestar, es una pregunta retórica, ya sabemos de qué pie cojeas.
:wall: :wall: :wall:
3
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#13 ¿Te parece poco haber bombardeado el país y secuestrado a su presidente con el pretexto del "narcotráfico" cuando está reconociendo abiertamente que van a por el petróleo?
3
Findeton #21 Findeton
#18 ¿Presidente? Perdió las elecciones e hizo un golpe de estado.
0
MiguelDeUnamano #24 MiguelDeUnamano
#21 ¿Te parece poco haber bombardeado el país y secuestrado a su presidente dos ciudadanos venezolanos con el pretexto del "narcotráfico" cuando está reconociendo abiertamente que van a por el petróleo?
2
MJDeLarra #23 MJDeLarra
#13 Si no ha sido en Venezuela no es un tirano. Por exáctamente la misma lógica, Maduro no es un tirano porque no ha hecho nada en EE.UU. (ni en Malasia) para serlo.
1
Findeton #25 Findeton
#23 No, yo he dicho que no es un tirano en Venezuela. En EEUU obviamente no es un tirano porque de hecho ganó las elecciones hace 1 año.
0
MJDeLarra #30 MJDeLarra
#25 Que enseñe las actas!!

Un tirano es un tirano aquí y en Kuala Lumpur (Malasia). Y ganar unas elecciones no te exime de ser un tirano. por lo que es irrelevante que Maduro las ganara o que Trump las perdiera...
1
#8 laruladelnorte
Naciones Unidas difundió el sábado un comunicado en el que el secretario general, Antonio Guterres, se mostró "profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela". En el mismo texto, la organización señaló que las acciones de Estados Unidos "constituyen un precedente peligroso".

Cuidadito con la ONU que se va a enfadar. ¬¬
1
#11 NoMeVeas
#8 Que alguien pase el meme comparando la ONU con una piedra por favor
2
ingenierodepalillos #17 ingenierodepalillos
#11 Siempre me pareció mal ese meme, una piedra al menos se puede usar como arma arrojadiza.
0
Ovlak #27 Ovlak
#4 "A ver, el tiranicidio tiene que hacerlo el pueblo, no un gobierno extranjero"

Miguel Anxo Bastos, paleolibertario

8-D
1
Findeton #28 Findeton
#27 Idealmente. Pero como no le dejan tener armas al pueblo, pues que lo haga quien pueda.
0
Dene #1 Dene
Tristemente la oposición yanki esta KO
1
Mauro_Nacho #19 Mauro_Nacho
Es hora que la la oposición de EE.UU. se manifieste, estamos ante una gran locura.
0
#26 Galton
#4 Claro, claro, claro... Lo del 6 de enero de fue una broma...
0
Findeton #2 Findeton
Kamala defendiendo a un golpista que asesinó a 10mil personas por motivos políticos.
9
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 ¿Y qué palabras exactas dices que ha utilizado para "defender a un golpista"?

Si bajamos a tu nivel de comprensión lectora podríamos entender que estás defendiendo a otro golpista, delincuente y abusador sexual.
10
Findeton #4 Findeton
#3 Yo defiendo el tiranicidio, Trump no ha demostrado todavía ser un tirano en Venezuela.
2
#5 NoMeVeas
#2 Que pesado con lo de los 10.000 . Lo has leído en cualquier sitio de una fuente opositora sin bibliografia alguna y estas dando por culo con eso sin parar.
4
Bhuvaya #7 Bhuvaya
#5 no para con la matraca el aprendiz de Goebbels.
2
MiguelDeUnamano #20 MiguelDeUnamano
#5 A saber de dónde lo habrá sacado, en los tiempos de las revueltas contra Chávez incluían como heridos y muertos a los agredidos por quienes protestaban, igual es como "los muertos del cumunismo". Eso sí, de Pinochet baja la cifra de muertes a 3000.
1
tul #33 tul
#5 o se lo ha inventado el directamente, no seria la primera vez, el caso es que sabe que es mentira pero lo repite cada pocos comentarios
0
Bhuvaya #10 Bhuvaya
#2 te voy a reportar por bulo cada vez que sueltes esa trola, propagandista a sueldo!
2
acido303 #22 acido303
#2 Defendiéndolo cómo aquí: Harris afirmó que el hecho de que Nicolás Maduro sea "un dictador brutal e ilegítimo" no justifica una medida de ese tipo. Añadió que el país ya ha visto antes "guerras por cambio de régimen o por petróleo vendidas como muestras de fuerza que acaban en caos".
0
#29 Bombástico
#2 Y que hacemos entonces con Netanyahu?
0

