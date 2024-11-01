edición general
La Junta pide diálogo a Amama: "Ganamos más sentándonos juntos que manifestándonos"

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, participa en la Marcha contra el Cáncer en Córdoba y asegura que aún "estamos analizando qué ha podido fallar, si el error es humano o es de protocolo".

fareway #1 fareway
Ganaríais más cumpliendo con vuestro trabajo en lugar de pedir el silencio de los afectados, patanes.
#15 soberao *
#1 Es eso, la Junta del PP tiene que hacer su trabajo, como mayoría absoluta que tienen y las asociaciones denunciar lo que el gobierno andaluz no está haciendo o lo que han hecho mal.
Lo que no se puede hacer es estar en el gobierno y querer ir de guay capeando el temporal como si estuvieras en la oposición, en primera linea de la manifestación junto a las asociaciones de afectadas exigiendo responsabilidades a "Pedro Sanchez"...
luspagnolu #2 luspagnolu
No se han sentado con ella en tres años, llamándolas miedicas, politizadas, etc., pero ahora que se ha convertido en un problema, ahí los tienes, pidiendo diálogo.
mund4y4 #16 mund4y4
#2 acabo de saber que el actual consejero de salud las llamó: asociación de mujeres mastectomizadas. No se me ocurre adjetivo lo suficientemente descriptivo para referirme a esa “persona”.
#3 daniMate
Básicamente les van a ofrecer mucho dinero en subvenciones si se callan o al menos si hablan bajito.

Y si no, pues serán tildados de comunistas bolivarianos y rebuscaran en la basura de sus familias hasta destruirles

El plata o plomo clásico de la mafia.
Andreham #11 Andreham
#3 Es todo un dilema.

Si no se sientan y aceptan las mieles que el PP les va a dar; ya se encargará el PP de denunciar que Amama está "politizada" (no como ellos, políticos) y tendrás a todo el poder mediático y judicial del que disponen ahogando con noticias a la plebe hasta que se olviden o hasta que consigan encontrar o fabricar una multa de tráfico impagada.

Yo en una situación así, sabiendo la historia de este país y lo olvidadiza que es la gente... Vería complejo no aceptar los sobres, la verdad.
#9 tierramar *
Lean la siguiente noticia, analiza y explica muy bien lo que ha pasado y está pasando: www.meneame.net/m/actualidad/graves-ilegalidades-cometidas-relacion-pr
Las graves ilegalidades cometidas con relación al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía
La asociación Justicia por la Sanidad descubre graves ilegalidades, que no afectan sólo al Programa de DPCM, sino que también afecta a los programas de detección de cáncer colorrectal,…   » ver todo el comentario
satchafunkilus #4 satchafunkilus *
"Ganamos más sentándonos juntos que manifestándonos"

Nos ha jodió, vosotros claro que ganáis más pero el resto de la sociedad no. Si se reúnen y se echan la foto ya tienen lo que quieren para capear este temporal.
JackNorte #5 JackNorte *
Que los que gobiernan se manifiesten seria bastante absurdo para pedir que ellos mismos hagan el trabajo por el que se paga.
Decir a otros que no se manifiesten cuando son unos irresponsables tambien es absurdo.
No hace falta sentarse si haceis el trabajo para el que os pagan con los fondos que se os asignan , pero lo que intentais es usar a personas que representan a un colectivo, que ya hacen su trabajo para taparos las verguenzas y las muertes que estais causando por incompetencia o por intereses privados con dinero publico.
Mark_ #13 Mark_
Es que esto lo dice ese hijo de la gran mierda que desde 2020 han venido despidiendo personal sanitario (médico o no, que los celadores no operan pero también son indispensables) y mientras tanto, ha ido REGANDO con millones a la sanidad privada, la última vez este verano cuando les cayeron como al que le toca el Gordo más de 500 millones de euros; años anteriores también han trincado, y aquí se ven las consecuencias.

Donde gobierna el PP sólo hay muerte.
repix #7 repix
Ratas miserables.
ACEC #17 ACEC
¿Ahora ya sabe como se llaman?
#10 tierramar
Hacen muy bien en no dejarse manipular, para sacar una foto y ser cómplices de décadas de corrupción en las sanidad andaluza, que Spiriman, su Asociación Justicia por la sanidad y AMAMA vienen años denunciando.
reithor #14 reithor
Que os pireis, criminales. Muchas muertas en vuestras espaldas.
#12 Juantxi
A este lohan puesto por la jeta que gasta.
unlugar #8 unlugar
Yo sí les sentaría para hablar.
Siéntate aquí.
#18 Alcalino
Una víctima no gana nada sentándose a negociar con su verdugo
