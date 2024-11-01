La Junta pide diálogo a Amama: "Ganamos más sentándonos juntos que manifestándonos"

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, participa en la Marcha contra el Cáncer en Córdoba y asegura que aún "estamos analizando qué ha podido fallar, si el error es humano o es de protocolo".
Lo que no se puede hacer es estar en el gobierno y querer ir de guay capeando el temporal como si estuvieras en la oposición, en primera linea de la manifestación junto a las asociaciones de afectadas exigiendo responsabilidades a "Pedro Sanchez"...
Y si no, pues serán tildados de comunistas bolivarianos y rebuscaran en la basura de sus familias hasta destruirles
El plata o plomo clásico de la mafia.
Si no se sientan y aceptan las mieles que el PP les va a dar; ya se encargará el PP de denunciar que Amama está "politizada" (no como ellos, políticos) y tendrás a todo el poder mediático y judicial del que disponen ahogando con noticias a la plebe hasta que se olviden o hasta que consigan encontrar o fabricar una multa de tráfico impagada.
Yo en una situación así, sabiendo la historia de este país y lo olvidadiza que es la gente... Vería complejo no aceptar los sobres, la verdad.
Las graves ilegalidades cometidas con relación al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía
La asociación Justicia por la Sanidad descubre graves ilegalidades, que no afectan sólo al Programa de DPCM, sino que también afecta a los programas de detección de cáncer colorrectal,… » ver todo el comentario
Nos ha jodió, vosotros claro que ganáis más pero el resto de la sociedad no. Si se reúnen y se echan la foto ya tienen lo que quieren para capear este temporal.
Decir a otros que no se manifiesten cuando son unos irresponsables tambien es absurdo.
No hace falta sentarse si haceis el trabajo para el que os pagan con los fondos que se os asignan , pero lo que intentais es usar a personas que representan a un colectivo, que ya hacen su trabajo para taparos las verguenzas y las muertes que estais causando por incompetencia o por intereses privados con dinero publico.
Donde gobierna el PP sólo hay muerte.
