Si eres víctima de una tragedia, el PP te despreciará

Según el manual del político del PP, si hay algo que define a un buen gestor público, es saber señalar con firmeza hacia cualquier parte menos hacia uno mismo. Ya ocurrió con el hundimiento del Prestige y los famosos “hilillos de plastilina” a los que se refirió Mariano Rajoy para tratar de explicar las toneladas de fuel que se vertieron del buque y que llegaron a las costas gallegas en un mar de chapapote. Mientras miles de voluntarios se dejaban la piel limpiando la contaminación, el Ejecutivo de Aznar parecía más preocupado por no mancharse

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ya lo hizo con las victimas de ETA que no seguian su discurso. Incluso se gasto el dinero de las victimas en reformar su sede...
11 K 120
#5 Hynkel
#1 Lo hizo especialmente con Pilar Manjón. Ahí me quedó clarísimo que para el PP hay víctimas de primera, los "suyos" o de quienes pueden sacar provecho, y las demás. Que no son ni de segunda, directamente las tratan como escoria o incluso de enemigos.

Por esta puta y cuatro muertos perdimos las elecciones, dijo Álvarez Cascos en referencia a 2004.
15 K 135
Free_palestine #7 Free_palestine
#5 Por esta puta y cuatro muertos perdimos las elecciones, dijo Álvarez Cascos en referencia a 2004.

No te olvides de que en la frase, además insultó a los muertos, llamándolos mierda

contrainformacion.es/este-es-alvarez-cascos-por-esta-puta-y-4-muertos-
3 K 52
#11 Hynkel
#7 No recordaba la cita entera. Bueno, llueve sobre mojado. Sólo les importó perder el poder.
1 K 10
Suspicious #14 Suspicious *
#1 Pues no te digo nada con Podemos. Como cuando Irene Montero acusó de maltratador publicamente, y desde su posición de ministra a Rafael Marcos, siendo él la víctima (y su hijo) de su exmujer María Sevilla.

Y fue condenada por ello por cierto. Y yo que me alegro.

O con Juana Rivas...
Cc #4 #5 #10
2 K 8
#16 Hynkel *
#14 Detrás de ese caso había mucho más. No era posicionarse a favor de una mujer sin más, es que esa exmujer era presidenta de Infancia Libre. No interesaba (a algunos) que se destapase que esa organización, que supuestamente se dedicaba a proteger a menores de padres maltratadores, era algo mucho peor. No se quedaba en organización criminal, funcionaba como una secta.

Montero, que además de bocazas y hooligan no sabe cuándo hay que parar entró al trapo y eligió el bando equivocado.
2 K 27
Escafurciao #19 Escafurciao
#14 ya estamos con la mente cortita del tú más, que razón tiene el dicho de echarle la culpa a los niños.
0 K 7
#20 luckyy
#14 no se puede ser tan imbécil y sinvergüenza defendiendo el asesinato
0 K 10
#21 Alcalino
#14 gracias por confirmar lo que dice el artículo:

"saber señalar con firmeza hacia cualquier parte menos hacia uno mismo"
1 K 19
cenutrios_unidos #22 cenutrios_unidos
#14 Y a que viene esto? Y mira que a mi Irene...puf, me parece que ha hecho muchisimo daño. Pero vamos, que no viene a cuento.
0 K 15
#23 baronluigi
#5 Tampoco olvidemos que la propia AVT ( la que está formada por ultraderechistas) también la acosó.
0 K 10
Aergon #25 Aergon
#1 Las desprecia al modo tradicional pero les son muy apreciadas a modo de espantapájaros contra los que enfrentar a sus adiestraditos.
0 K 12
Supercinexin #4 Supercinexin
Pero yo le votaré igual porque sosialistas ladrones zETApé/perroSanxe/ElSiguiente ha destruido España y pactado con la ETA y el separatismo para enriquecerse y perpetuarse en el poder dictadores sosialimo horror terror  media
3 K 48
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Artículo 43 de la constitución española. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios
2 K 35
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
La razón es la economía

Si se habla de las víctimas de Valencia hay que prevenir el cambio climático y se niegan aunque la ONU los vaya a juzgar porque la pasta primero, el cancer pues también que hay que hacer control demográfico y beneficiar la salud privada, y hablar de todo esto espanta la inversion y el consumo

Esto lo arreglamos posteando en redes sociales para espantar la demanda de esto. Es decir la sanidad privada pues postea en redes que fuiste y fatal, casi mueres. Que mucho calor…   » ver todo el comentario
0 K 20
#6 Hynkel
#3 Ya ni siquiera cambió climático, poder construir en zona inundable. Hay videos de viviendas, sobre todo de bajos, que han quedado los pilares desnudos. No es que se hayan perdido los muebles, es que ni las paredes aguantaron, sólo el hormigón.

Eso es imposible a menos que hayas construido aposta en zona inundable y a sabiendas del riesgo.

Es muy difícil ir contra lo que da el dinerito. Incluso cuando la cagada por mala gestión no se puede ocultar, como construir en zona inundable, el accidente del metro de Valencia, el accidente del Alvia de Angrois, ahora los cribados de cáncer, etc... cuando es así de gordo, la respuesta es tergiversar y enmierdar.
0 K 7
#8 tierramar *
Y como ahora esta sucediendo con la DANA, sucedió con el Prestige, con los incendios: no se sabe donde esta el dinero:
www.meneame.net/story/sombra-dana-tras-corruppcion-desastre-pprestige- La sombra de la DANA tras la corruPPción del desastre del Pprestige: 80 millones de euros en el limbo.
FEIJOO, MANZÓN, PP, Las mismas estructuras administrativas y la falta de voluntad PPolítica sugieren que el saqueo de las ayudas del PPrestige clonándose en la DANA, saqueo y corruPPción.…   » ver todo el comentario
0 K 18
#9 tierramar
Si para los poderosos y los ricos no somos mas que chusma a la que explotar ¿Como van a invertir ningún recurso publico en nosotros? Si para ellos sólo somos esclavos que explotar
0 K 18
el_Tupac #18 el_Tupac *
Cualquier asociación de víctimas que lleve la contraria al PP se convierte en enemigo. Eso ni cotiza.

Dependiendo del ruido que consigan hacer, pasan de ignorarlas a atacar por tierra mar y aire. Sucedió con Nunca mais, con las víctimas del Yak, con las del 11M, con las de las residencias de Madrid, Dana, Cáncer... Suma y sigue.
1 K 15
io1976 #15 io1976
Son una panda de sociópatas corruptos y criminales que llegan a apoyar el genocidio sionazi, qué se puede esperar de unos infraseres así?!?
0 K 10
#10 luckyy
El PP mata!!!!
0 K 10
Lamantua #24 Lamantua
Y sin ser víctima de una tragedia también.
0 K 8
#13 Cilantro
Están en su derecho. Lo malo es que la gente que va a dejar de buscar al PP va a votar a vox.
0 K 7
#17 malarte
Esos rasgos comunes a la hora de gestionar las tragedias que tiene el PP coincide “metódicamente” con la manera en que Franco afrontaba las que se produjeron durante sus 40 años de placidez: falta de información, paternalismo (¿Qué vais a creer, a mí o lo que ven vuestros ojos?), inacción criminal, culpar a comunistas y fuerzas Judeo-masónicas y, obviamente, asumir cero responsabilidades (a ver quién era el guapo que las pedía)
En el PP, después de 50 años, siguen instalados en el franquismo sociológico para el que no existen ciudadanos sino rebaños, y como tal nos tratan.
0 K 7

