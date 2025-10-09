Si eres víctima de una tragedia, el PP te despreciará

Según el manual del político del PP, si hay algo que define a un buen gestor público, es saber señalar con firmeza hacia cualquier parte menos hacia uno mismo. Ya ocurrió con el hundimiento del Prestige y los famosos “hilillos de plastilina” a los que se refirió Mariano Rajoy para tratar de explicar las toneladas de fuel que se vertieron del buque y que llegaron a las costas gallegas en un mar de chapapote. Mientras miles de voluntarios se dejaban la piel limpiando la contaminación, el Ejecutivo de Aznar parecía más preocupado por no mancharse
Por esta puta y cuatro muertos perdimos las elecciones, dijo Álvarez Cascos en referencia a 2004.
No te olvides de que en la frase, además insultó a los muertos, llamándolos mierda
Y fue condenada por ello por cierto. Y yo que me alegro.
O con Juana Rivas...
Montero, que además de bocazas y hooligan no sabe cuándo hay que parar entró al trapo y eligió el bando equivocado.
"saber señalar con firmeza hacia cualquier parte menos hacia uno mismo"
Si se habla de las víctimas de Valencia hay que prevenir el cambio climático y se niegan aunque la ONU los vaya a juzgar porque la pasta primero, el cancer pues también que hay que hacer control demográfico y beneficiar la salud privada, y hablar de todo esto espanta la inversion y el consumo
Esto lo arreglamos posteando en redes sociales para espantar la demanda de esto. Es decir la sanidad privada pues postea en redes que fuiste y fatal, casi mueres. Que mucho calor… » ver todo el comentario
Eso es imposible a menos que hayas construido aposta en zona inundable y a sabiendas del riesgo.
Es muy difícil ir contra lo que da el dinerito. Incluso cuando la cagada por mala gestión no se puede ocultar, como construir en zona inundable, el accidente del metro de Valencia, el accidente del Alvia de Angrois, ahora los cribados de cáncer, etc... cuando es así de gordo, la respuesta es tergiversar y enmierdar.
www.meneame.net/story/sombra-dana-tras-corruppcion-desastre-pprestige- La sombra de la DANA tras la corruPPción del desastre del Pprestige: 80 millones de euros en el limbo.
FEIJOO, MANZÓN, PP, Las mismas estructuras administrativas y la falta de voluntad PPolítica sugieren que el saqueo de las ayudas del PPrestige clonándose en la DANA, saqueo y corruPPción.… » ver todo el comentario
Dependiendo del ruido que consigan hacer, pasan de ignorarlas a atacar por tierra mar y aire. Sucedió con Nunca mais, con las víctimas del Yak, con las del 11M, con las de las residencias de Madrid, Dana, Cáncer... Suma y sigue.
En el PP, después de 50 años, siguen instalados en el franquismo sociológico para el que no existen ciudadanos sino rebaños, y como tal nos tratan.