La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

La Junta Electoral Central ha decidido este jueves suspender el uso del DNI digital como método de identificación en los procesos electorales, una medida que afecta directamente a los próximos comicios en Andalucía. La resolución llega después de que el Partido Popular solicitara formalmente paralizar esta opción al considerar que no existen garantías suficientes para comprobar la autenticidad del documento mediante sistemas digitales.
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[…] no se requiere el código QR que sí que se solicita en otros trámites.
maldita.es/desinfo/20260316/uso-dni-digital-votar-preguntas-respuestas
Cc #12
Pero en las elecciones de Aragón la JEC aclaró la cuestión: www.aragon.es/documents/d/guest/resolucion-jea-consulta-identificacion
Y la mesa exigía al votante que iniciara la aplicación y accediera al dni delante del miembro de la mesa.
No se trataba de presentar un jpg con el nombre y la foto.
Que tenemos uno, dos votos fraudulentos en una mesa.
Pero si en esta página llevo años leyendo que se cuentan mal los votos de todas las mesas electorales... un voto fraudulento con tu app falsa no tiene consecuencia alguna en el resultado final.
Son ganas de enfangar el asunto, no hay más. Es puro seguidismo de los votos fraudulentos que reclama Trump, el mismo discurso.
Ganas tú -> ha habido fraude electoral.
Gano yo -> ya revisamos el procedimiento electoral en otra ocasión
De todos modos ya está prohibido. Con buen criterio hasta que se comprueben digitalmente, a mi parecer. Tan poco es tan difícil hacerlo bien, digo yo.
Putos ignorantes....
Si eso no asegura la identidad, mostrar un papelito o una tarjeta con una foto de hade 6 años a un tío en una mesa mucho menos.
¿ En qué se basan para decir que "no hay garantías"? ¿ En que son unos putos burros '
Explícame como se hace eso, anda.
Es tan difícil como romper un cifrado. Si lo consigues puedes ser millonario...
Adelante
elpais.com/politica/2018/08/14/diario_de_espana/1534238600_448315.html
www.publico.es/actualidad/pequeno-nicolas-sentara-banquillo-dni-falso-
www.elconfidencial.com/espana/2019-12-24/asi-funciona-mercado-negro-pa
Ninguno de esos enlaces indica como falsificar eso.
En esos casos el problema no está en que "han falsificado el DNI", si no que lo han aceptado sin mirar.
Si un dni es falso o no se puede comprobar muy muy fácilmente
Si lo haces, puedes robarle a satoshi todos sus bitcoins
Adelante.
Me muero para conocer sus sesudos argumentos a esta nueva parida...
Tienes alguno?
Cc: #6
¿En qué consiste esa ñapa ?
Si cuando alguien va a votar a la mesa electoral el presidente le pide que abra la app delante suyo y entonces comprueba los datos no hay ningun problema.
El problema puede venir cuando alguien se presenta delante del presidente de la mesa con el "DNI" ya cargado y con la foto en la pantalla, si el presidente no le pide que cierre la app y la vuelva a abrir entonces es mas… » ver todo el comentario
¿Puede ocurrir que no se exija? sí, claro, igual que nadie tiene narices de determinar si la persona que lleva en la mano el carnet es el de la foto o no (invito a cualquiera a hacer la prueba con el carnet de su madre, hermana, primo, etc)
Por eso digo, que lo de abrir la app delante del presidente no es suficiente, creo que lo suyo seria un lector de carnet que se conecte al ministerio de interior y donde se muestre la foto del que va a votar y los datos para verificarlo
Personas que se cortan el pelo, se lo cambian de color, se quitan /ponen gafas, que se dejan/ quitan barba, que se operan la nariz, que se cambian de sexo y se hormonan... en algunos casos la foto y su dueño se parecen como un huevo a una castaña.
www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?anyosesion=2026&
Sólo existen capas de seguridad, pero no hay nada 100% seguro.
Dicho esto ¿por qué alguien quiere llevar un dni/certificado digital/huella digital en un dispositivo móvil?
¿Cuántos dispositivos móviles se roban/extravían cada día?
Están locos estos romanos
Además, que si te pillan, no es un delito cualquiera, es falsedad de documento público, que son de 6 meses a 3 años de condena. Por un voto falso yo no me la juego. hay que ser subnormal.
Ademas a partir del 2 de abril, la ley establece que si no te has adaptado para leer el DNI te jodes y bailas que estoy en mi derecho de usarlo.
Por cierto el más escandaloso intento de fraude real que ha habido es el de Aznar culpando a ETA del atentado del 11M, porque sabía a ciencia cierta que si era atentado musulman por meterse en la guerra de Irak, las perdía, como así fue.
Se puede simular la pantalla que muestra tus datos y tu fotografía. Lo mismo que la App MiDGT.
Deben implementar un sistema de verificación del QR que genera la app para poder verificar la identidad del que se identifique con MiDNI.
Deberían hacer lo mismo con los DNI físicos que llevan NFC y un chip.
Y deberían cotejar los datos de número de equipo expedidor y fecha de emisión de los DNI perpetuos anteriores a la implantación del Chip en el DNI… » ver todo el comentario
El verdadero problema es que una cosa es intentar votar en nombre de tu padre y que cuele y otra hacer fraude masivo. Necesitas cientos de personas, miles de DNIs falsificados, conocer las mesas,… » ver todo el comentario
Lo del QR de la App MiDNI va incluido, desde el principio, en la aplicación pero no se ha implementado un mecanismo para verificarlo en las mesas… » ver todo el comentario
Ahora el problema es que un señor vote en una mesa con un dni digital falso... hipotéticamente, claro.
Y la JEC dice que si para el DNI físico no se exigen más comprobaciones tampoco se deben pedir para el miDNI (el qr).
Y, para concluir dice algo interesante: la mesa (el presidente y sus miembros) son la autoridad soberana de la mesa y si tienen dudas pueden no admitir el voto.
Las elecciones tienen algo que la gente olvida y es que tres personas normales se sientan en una… » ver todo el comentario