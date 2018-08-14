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La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

La Junta Electoral Central ha decidido este jueves suspender el uso del DNI digital como método de identificación en los procesos electorales, una medida que afecta directamente a los próximos comicios en Andalucía. La resolución llega después de que el Partido Popular solicitara formalmente paralizar esta opción al considerar que no existen garantías suficientes para comprobar la autenticidad del documento mediante sistemas digitales.

| etiquetas: dni , pp , partido popular , dni digital
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57 comentarios
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Comentarios destacados:        
#11 chavi
#8 ¿ Como falsificas "con la minga" el DNI electrónico ? ¿ Sabes qué es un certificado y una clave privada ?
7 K 102
#15 pcmaster
#11 No, no lo sabe xD
1 K 28
Pertinax #22 Pertinax *
#15 Tú sí que no sabías que en el proceso electoral, certificados, claves privadas y códigos QR de un DNI-e no sirven absolutamente para nada. ¿Verdad? :roll:
0 K 18
#26 sorecer
#22 Por mucho que repitas una mentira, no es una verdad. Sigue siendo una mentira, repetida con los puñitos apretados.
0 K 10
Pertinax #30 Pertinax
#26 Tú mismo.
0 K 18
#27 diablos_maiq
#22 tanto como las medidas de seguridad de un dni de plástico, supongo
0 K 10
Pertinax #16 Pertinax *
#11 Lo sé, y también sé que no se escanea, porque la JEC no lo exige. Si lo hiciese, sería perfectamente válido. Ahora es como si enseñas una etiqueta de Anís del Mono en una pantalla.

[…] no se requiere el código QR que sí que se solicita en otros trámites.
maldita.es/desinfo/20260316/uso-dni-digital-votar-preguntas-respuestas
Cc #12
1 K 29
marcamo #31 marcamo
#16 La JEC no exige el escaneado puesto que sería preciso dotar a cada mesa de un dispositivo de comprobación del dni.

Pero en las elecciones de Aragón la JEC aclaró la cuestión: www.aragon.es/documents/d/guest/resolucion-jea-consulta-identificacion

Y la mesa exigía al votante que iniciara la aplicación y accediera al dni delante del miembro de la mesa.

No se trataba de presentar un jpg con el nombre y la foto.
0 K 6
Pertinax #38 Pertinax *
#31 Exacto. Es algo muy sencillo de falsificar sin ser un hacker. Aunque tampoco es posible falsificar miles de votos del tirón.
0 K 18
marcamo #46 marcamo
#38 Te lo compro: generas una app que simula perfectamente la apertura del miDNI en el móvil para que el miembro de la mesa lo de por bueno ¿y...?

Que tenemos uno, dos votos fraudulentos en una mesa.

Pero si en esta página llevo años leyendo que se cuentan mal los votos de todas las mesas electorales... un voto fraudulento con tu app falsa no tiene consecuencia alguna en el resultado final.

Son ganas de enfangar el asunto, no hay más. Es puro seguidismo de los votos fraudulentos que reclama Trump, el mismo discurso.
Ganas tú -> ha habido fraude electoral.
Gano yo -> ya revisamos el procedimiento electoral en otra ocasión
0 K 6
Pertinax #53 Pertinax *
#46 Que no digo que ni, tan solo me parece, y creo que no me equivoco, que un DNI-e sin comprobación del certificado da lugar a ñapas, y esta es una. Aplicaciones falsas ya existen, no son hipótesis.

De todos modos ya está prohibido. Con buen criterio hasta que se comprueben digitalmente, a mi parecer. Tan poco es tan difícil hacerlo bien, digo yo.
0 K 18
#3 freaker
Creo que todo esto es un polémica artificial. Todo con tal de que haya tufo a pucherazo aunque sea inventado. Retrogrados.
4 K 52
#20 Martillo_de_Herejes
#3 ¿La JEC también es facha?
1 K 18
Ovlak #41 Ovlak
#20 La JEC fue la que aprobó, en un primer momento, el uso del DNI digital. ¿Era la JEC la que planeaba un pucherazo!
0 K 14
#4 chavi
al considerar que no existen garantías suficientes para comprobar la autenticidad del documento mediante sistemas digitales.
Putos ignorantes....

Si eso no asegura la identidad, mostrar un papelito o una tarjeta con una foto de hade 6 años a un tío en una mesa mucho menos.

¿ En qué se basan para decir que "no hay garantías"? ¿ En que son unos putos burros '
3 K 48
#13 Eukherio *
#4 Es que nada garantiza que no se pueda falsificar un DNI físico. Con el digital y con el físico pasa lo mismo, que es imposible realizar un fraude electoral a gran escala porque necesitarías tener cientos de voluntarios, miles de falsificaciones, conocer las mesas electorales y tener la potra de que ninguno fuese a votar y se encontrase con que ya ha votado. Si a ti te da un día por falsificar el DNI físico y votar en nombre de tu padre lo más seguro es que cuele, porque no verás al que mira el DNI ponerse a revisar si todos los identificadores están en la falsificación. A mí por lo menos nunca me tocó nadie que se parase dos minutos a hacer una revisión profunda del plástico.
1 K 28
themarquesito #24 themarquesito
#13 Exacto, la suplantación de votantes a gran escala (o incluso a pequeña) es básicamente inviable
0 K 20
#43 chavi *
#13 Es que nada garantiza que no se pueda falsificar un DNI físico.
Explícame como se hace eso, anda.

Es tan difícil como romper un cifrado. Si lo consigues puedes ser millonario...

Adelante
0 K 12
#55 chavi *
#47 En españa el.DNI físico lleva un chip.con certificados digitales y una clave privada.

Ninguno de esos enlaces indica como falsificar eso.

En esos casos el problema no está en que "han falsificado el DNI", si no que lo han aceptado sin mirar.

Si un dni es falso o no se puede comprobar muy muy fácilmente

Si lo haces, puedes robarle a satoshi todos sus bitcoins

Adelante.
0 K 12
#56 Eukherio
#55 Pero a ver, que lo he repetido varias veces en mis comentarios sobre este tema: NADIE revisa ni el chip ni los certificados digitales en una mesa electoral. Lo coge una persona, mira el número, mira el nombre, tachan y te lo devuelven. Con tal de que le entregues un trozo de plástico con el mismo tacto ya te va a colar. El motivo de que no se haga es que no ganas nada votando en nombre de tu padre y te juegas una condena bonita.
0 K 8
oceanon3d #14 oceanon3d
#4 Exacto; uno soñoros y señoras con polvillo de rancio atraso del siglo XX. Ademas muy de derechas. en su mayoría, y así hacen politica que el que pueda que haga esta de moda.

Me muero para conocer sus sesudos argumentos a esta nueva parida...
1 K 23
#19 Martillo_de_Herejes
#14 Ejemplo de fraude en una votación con DNI electrónico..... En cualquier asesoría de cualquier parte de España tienen en los ordenadores decenas de DNI's electrónicos. Bastaría con entrar, y empezar a votar a saco en nombre de esos clientes.
0 K 7
#25 diablos_maiq
#19 es decir, no sabes qué es un dni electrónico
1 K 19
#29 Eukherio
#25 La mayoría no tiene ni idea porque el tema se ha tratado fatal.
0 K 8
marcamo #32 marcamo
#19 No se vota con DNI electrónico, sino con miDNI
1 K 15
#42 chavi
#19 Con sus claves privadas ?
0 K 12
#21 Martillo_de_Herejes
#4 Pues si la JEC ha aceptado sus alegaciones es que también serán igual de burros.... y de fachas.
1 K 18
#39 chavi
#21 Gran argumento

Tienes alguno?
0 K 12
#23 diablos_maiq
#4 satamente
0 K 10
FunFrock #10 FunFrock
Bien hecho
2 K 29
Pertinax #1 Pertinax
Con toda lógica, es una ñapa.
3 K 23
#5 freaker
#1 Ya yo he votado con el carnet de conducir digital y cero problemas. Y estoy seguro que si miramos cuantas incidencias o votos falsos han habido con ese sistema, el número tiende a cero.
1 K 26
Pertinax #8 Pertinax *
#5 Pero es que el carnet de conducir digital no lo falsificas con la minga, como el DNI electrónico.
Cc: #6
0 K 18
#12 gadish
#8 podrias explicarte? El dni espańol digital se falsifica con la minga?
1 K 11
#6 chavi
#1 ¿Como que "una ñapa"?

¿En qué consiste esa ñapa ?
0 K 12
Veelicus #33 Veelicus
El problema no es tanto el DNI electronico como la posibilidad de engañar al presidente de la mesa, me explico.
Si cuando alguien va a votar a la mesa electoral el presidente le pide que abra la app delante suyo y entonces comprueba los datos no hay ningun problema.
El problema puede venir cuando alguien se presenta delante del presidente de la mesa con el "DNI" ya cargado y con la foto en la pantalla, si el presidente no le pide que cierre la app y la vuelva a abrir entonces es mas…   » ver todo el comentario
1 K 18
marcamo #36 marcamo
#33 Las instrucciones de la JEC eran claras: abrir la aplicación delante de los miembros de la mesa.

¿Puede ocurrir que no se exija? sí, claro, igual que nadie tiene narices de determinar si la persona que lleva en la mano el carnet es el de la foto o no (invito a cualquiera a hacer la prueba con el carnet de su madre, hermana, primo, etc)
0 K 6
Veelicus #48 Veelicus
#36 Si, pero es que como sabe el presidente de la mesa que la app que se abre es la oficial... hoy en dia los chavales tienen en los moviles apps que parecen una calculadora y luego es un juego.
Por eso digo, que lo de abrir la app delante del presidente no es suficiente, creo que lo suyo seria un lector de carnet que se conecte al ministerio de interior y donde se muestre la foto del que va a votar y los datos para verificarlo
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marcamo #51 marcamo
#48 ¿Y cómo sabe el presidente de la mesa que ese carnet de identidad es el de la persona que lo tiene en la mano?

Personas que se cortan el pelo, se lo cambian de color, se quitan /ponen gafas, que se dejan/ quitan barba, que se operan la nariz, que se cambian de sexo y se hormonan... en algunos casos la foto y su dueño se parecen como un huevo a una castaña.
0 K 6
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¿Pero son dudas fundadas o gilipolleces?
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#7 chavi
#2 Fundadas en que no saben hacer uso de él.
4 K 54
#9 Eukherio
#2 Era la gilipollez de esas elecciones en las que a Vox y al PP no les terminó de convencer el resultado. Ya lo puse en otros comentarios sobre el tema: nadie comprueba que el trozo de plástico que tienes en tus manos sea auténtico porque no se revisan certificados electrónicos durante elecciones. Lo único que pasa es que es más difícil falsificar un trozo de plástico que una pantalla de móvil, aunque bastaría con que el procedimiento exigiese que tuvieses que abrir la app delante del tribunal para que ya se complicase el asunto.
0 K 8
marcamo #34 marcamo
Es sorprendente que la JEC en acuerdo de 5/03/2026 desestimó la solicitud del PP sobre este asunto y ahora, revise su propio criterio sobre una solicitud idéntica a la anterior.

www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?anyosesion=2026&
1 K 17
#49 Eukherio
#34 Supongo que son conscientes que si no les dan la razón con esta mierda seguirán machacando durante meses, y después saldrán los míticos ultras publicando vídeos en los que "demuestran" que han votado cinco veces.
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Bapho #44 Bapho
Lo nuevo les da miedo y un sobrino les ha dicho que un influncer cree que es poco seguro y que si quisiera lo falsificaba con ayuda de chatgpt.
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KebaBayuYesUR404 #52 KebaBayuYesUR404
Cualquier sistema (físico o digital) de identificación es susceptible de ser falsificado/comprometido bajo determinadas circunstancias: DNIs, pasaportes, certificados digitales...

Sólo existen capas de seguridad, pero no hay nada 100% seguro.

Dicho esto ¿por qué alguien quiere llevar un dni/certificado digital/huella digital en un dispositivo móvil?

¿Cuántos dispositivos móviles se roban/extravían cada día?

Están locos estos romanos :-S
0 K 10
#18 freaker
la de DNIs que se tendrían que falsificar para votar falsamente.

Además, que si te pillan, no es un delito cualquiera, es falsedad de documento público, que son de 6 meses a 3 años de condena. Por un voto falso yo no me la juego. hay que ser subnormal.

Ademas a partir del 2 de abril, la ley establece que si no te has adaptado para leer el DNI te jodes y bailas que estoy en mi derecho de usarlo.
0 K 9
Kantinero #45 Kantinero
Sería justicia poética que perdieran la elecciones.

Por cierto el más escandaloso intento de fraude real que ha habido es el de Aznar culpando a ETA del atentado del 11M, porque sabía a ciencia cierta que si era atentado musulman por meterse en la guerra de Irak, las perdía, como así fue.
0 K 8
CharlesBrowson #37 CharlesBrowson
Jopetas!
0 K 7
#17 Martillo_de_Herejes *
editado
0 K 7
Davidavidú #28 Davidavidú
Vamos a ver. Hablamos de la aplicación MiDNI.

Se puede simular la pantalla que muestra tus datos y tu fotografía. Lo mismo que la App MiDGT.


Deben implementar un sistema de verificación del QR que genera la app para poder verificar la identidad del que se identifique con MiDNI.

Deberían hacer lo mismo con los DNI físicos que llevan NFC y un chip.
Y deberían cotejar los datos de número de equipo expedidor y fecha de emisión de los DNI perpetuos anteriores a la implantación del Chip en el DNI…   » ver todo el comentario
0 K 7
#35 Eukherio *
#28 No se hace porque el fraude masivo es básicamente imposible. Durante años se han podido falsificar los DNIs físicos para votar, nadie en los tribunales se para a mirar más de 5 segundos la autenticidad del DNI que le estás entregando, con lo que una falsificación mínimamente aceptable colaría.

El verdadero problema es que una cosa es intentar votar en nombre de tu padre y que cuele y otra hacer fraude masivo. Necesitas cientos de personas, miles de DNIs falsificados, conocer las mesas,…   » ver todo el comentario
1 K 14
Davidavidú #50 Davidavidú
#35 no hace falta revisar el certificado del DNI electrónico. Los datos del DNI van grabados en el DNI además los certificados electrónicos. Se puede acceder a ellos por NFC con el número que hay abajo a la derecha de cualquier DNI con NFC o, a través del Chip si se dispone de un lector. Da lo mismo si el certificado está caducado o en vigor.

Lo del QR de la App MiDNI va incluido, desde el principio, en la aplicación pero no se ha implementado un mecanismo para verificarlo en las mesas…   » ver todo el comentario
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marcamo #40 marcamo
#28 LLevamos años votando con la simple presentación del dni (que en el pasado era un trozo de papel plastificado y que en muchos casos era casi ilegible y sin rastro del plástico original) y no había problemas de identidad de votantes.

Ahora el problema es que un señor vote en una mesa con un dni digital falso... hipotéticamente, claro.
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Davidavidú #54 Davidavidú
#40 Pero es que la aplicación MiDNI ya tiene un mecanismo incorporado para evitar este presunto fraude y resulta que no han dotado de medios a las mesas para evitarlo.
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marcamo #57 marcamo
#54 De la misma manera que el dni físico tiene medidas (el chip) que permiten comprobar que no es una falsificación.

Y la JEC dice que si para el DNI físico no se exigen más comprobaciones tampoco se deben pedir para el miDNI (el qr).

Y, para concluir dice algo interesante: la mesa (el presidente y sus miembros) son la autoridad soberana de la mesa y si tienen dudas pueden no admitir el voto.

Las elecciones tienen algo que la gente olvida y es que tres personas normales se sientan en una…   » ver todo el comentario
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menéame