La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

La Junta Electoral Central ha decidido este jueves suspender el uso del DNI digital como método de identificación en los procesos electorales, una medida que afecta directamente a los próximos comicios en Andalucía. La resolución llega después de que el Partido Popular solicitara formalmente paralizar esta opción al considerar que no existen garantías suficientes para comprobar la autenticidad del documento mediante sistemas digitales.