6
meneos
17
clics
Julio Iglesias estudia presentar una demanda millonaria contra el diario de Ignacio Escolar y Univision
Fuentes cercanas a Julio Iglesias consultadas por Libertad Digital aseguran que "el daño reputacional podría tasarse en 200 millones de dólares"
actualidad
11 comentarios
#4
HeilHynkel
El fatxerio, siempre con el rico que abusa del pobre.
El día que se enteren que son otros pobres de mierda, les revienta le neurona.
5
K
70
#3
poxemita
Nacho, prepara el crowdfunding que Julio tiene pelas para litigios.
2
K
35
#7
Febrero2034
Avanti totta.
Esto es lo q se pide otras tantas veces, no? Pues a tope
1
K
25
#9
Troylanas
Que lo haga, que lo haga. Que entonces un juez tendrá que decir si es cierto o no. Y ese juicio del que se libró tan rápido por los comemierdas togados españoles, al final se celebra.
1
K
23
#5
pitercio
Trump style.
0
K
18
#8
Feindesland
¡¡¡A por elloooooos, oooooooooooeeeeeeeee!
0
K
18
#6
To_lo_loco
Estas cosas me hacen gracia.
Reputación de un viejo sádico… de no pagar a las prostitutas un precio decente, de aprovecharse de la desigualdad.
De que todo el mundo sepa que el viejito es quien es.
No sé si Univisión y El Diario comen en la misma mesa. Entendí que las periodistas habían dejado el grupo mexicano. Y El diario es de sus socios o eso dice su publicidad.
0
K
7
#10
CharlesBrowson
que tenga que ser julito el que empiece a pedir responsabilidades a los periodistas...pero bueno, un comienzo es un comienzo
0
K
7
#11
Juanjolo
*
#_4
Tu vas visto los audios y textos que ha difundido Julio Iglesias??
Vamos, Preescolar, el cantamañanas sin carrera, tiene que estar ahora en pañales con diarrea.
0
K
6
#1
Indiana.Collons
El ridículo que ha hecho el diario para subnormales con su "himbestigación" es legendario
12
K
5
#2
TikisMikiss
#1
Explíquese señor
3
K
49
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
