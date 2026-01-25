edición general
Julio Iglesias estudia presentar una demanda millonaria contra el diario de Ignacio Escolar y Univision

Julio Iglesias estudia presentar una demanda millonaria contra el diario de Ignacio Escolar y Univision

Fuentes cercanas a Julio Iglesias consultadas por Libertad Digital aseguran que "el daño reputacional podría tasarse en 200 millones de dólares"

HeilHynkel
El fatxerio, siempre con el rico que abusa del pobre.

El día que se enteren que son otros pobres de mierda, les revienta le neurona.

#3 poxemita
Nacho, prepara el crowdfunding que Julio tiene pelas para litigios.

Febrero2034
Avanti totta.
Esto es lo q se pide otras tantas veces, no? Pues a tope

#9 Troylanas
Que lo haga, que lo haga. Que entonces un juez tendrá que decir si es cierto o no. Y ese juicio del que se libró tan rápido por los comemierdas togados españoles, al final se celebra.

pitercio
Trump style.

Feindesland
¡¡¡A por elloooooos, oooooooooooeeeeeeeee!

xD xD

#6 To_lo_loco
Estas cosas me hacen gracia.

Reputación de un viejo sádico… de no pagar a las prostitutas un precio decente, de aprovecharse de la desigualdad.

De que todo el mundo sepa que el viejito es quien es.

No sé si Univisión y El Diario comen en la misma mesa. Entendí que las periodistas habían dejado el grupo mexicano. Y El diario es de sus socios o eso dice su publicidad.

CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: :popcorn: que tenga que ser julito el que empiece a pedir responsabilidades a los periodistas...pero bueno, un comienzo es un comienzo

#11 Juanjolo *
#_4 Tu vas visto los audios y textos que ha difundido Julio Iglesias??

Vamos, Preescolar, el cantamañanas sin carrera, tiene que estar ahora en pañales con diarrea.

#1 Indiana.Collons
El ridículo que ha hecho el diario para subnormales con su "himbestigación" es legendario

TikisMikiss
#1 Explíquese señor


