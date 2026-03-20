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A juicio diez mossos por robar e intimidar a vecinos del Raval en una despedida de soltero

A juicio diez mossos por robar e intimidar a vecinos del Raval en una despedida de soltero

La Fiscalía pide penas de hasta seis años de cárcel para diez mossos d’esquadra acusados de amedrentar e insultar a vecinos del barrio barcelonés del Raval, además de robarles dos patinetes y dinero, en una trifulca durante una despedida de soltero la noche del 8 de octubre de 2022.

| etiquetas: mossos , robo , raval
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Imag0 #3 Imag0
Es tan tercermundista.. no saben dedicarse al narcotráfico como todos los cuerpos de policía de países del primer mundo???
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TipejoGuti #6 TipejoGuti
#3 Como que no saben?, un fardo puede saltar de cortijo en masía con la misma naturalidad que hace 10 años. Tú ponle un rastreador a los jamones caros en navidad y verás donde terminan {0x1f602}
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Imag0 #8 Imag0
#6 "És trist el trànsit de drogues però és més trist robar"
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TipejoGuti #9 TipejoGuti
#8 i el més trist de tot és que et robin a tu, ...encara que sigui el patinet {0x1f604}
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TipejoGuti #5 TipejoGuti
Jordis? Hay algún cuerpo de seguridad que no esté lleno de putofachas, psicópatas disimulados o idiotas crecidos por tener un arma?...tb alguna buena gente, claro.
Pd: Un saludo a toda mi familia en el ejercito {0x1f605}
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MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
El caso aislado de cada día.
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Kantinero #2 Kantinero
A ver Jordis, tenéis que repasar los filtros de acceso a Mosso, y de paso los filtros de salida también, expulsión...
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#13 unocualquierax
#2 #4
La noticia dice que piden 6 años de cárcel, pero al final dice que 6 años de inhabilitación; me creo más esto último. Ahí hay un error del periodista seguro, una cosa o la otra.
Me temo que es más cierta la de nada más que inhabilitación, para que luego puedan volver a "protegernos".
Esta gente tendría que ser expulsada y que no vuelvan más a ser policías ni funcionarios.
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GeneWilder #1 GeneWilder
Servir y proteger.
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#7 UNX
Esperpéntico, pero nada de lo que menciona la noticia me extraña.
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ansiet #12 ansiet
Dando ejemplo como siempre los maderos.
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#10 Almirantecaraculo
Curioso que los de publicar estadísticas no aparezcan por aquí.
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#4 banksy
Una regañina y a seguir currando (o lo que sea que hagan)
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menéame