A juicio diez mossos por robar e intimidar a vecinos del Raval en una despedida de soltero

La Fiscalía pide penas de hasta seis años de cárcel para diez mossos d’esquadra acusados de amedrentar e insultar a vecinos del barrio barcelonés del Raval, además de robarles dos patinetes y dinero, en una trifulca durante una despedida de soltero la noche del 8 de octubre de 2022.
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Pd: Un saludo a toda mi familia en el ejercito
La noticia dice que piden 6 años de cárcel, pero al final dice que 6 años de inhabilitación; me creo más esto último. Ahí hay un error del periodista seguro, una cosa o la otra.
Me temo que es más cierta la de nada más que inhabilitación, para que luego puedan volver a "protegernos".
Esta gente tendría que ser expulsada y que no vuelvan más a ser policías ni funcionarios.