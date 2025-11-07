Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena

Un juzgado ha resuelto que el Partido Popular compró ilegalmente con dinero público a seis tránsfugas del PSOE para conseguir la alcaldía de Cartagena. La maniobra se diseñó en 2019, justo después de las elecciones municipales, en las que el PP quedó segundo con 7 concejales y, el PSOE, tercero con 6. El acuerdo fue recurrido por el partido ganador de los comicios, el localista Movimiento Ciudadano, que logró 8 asientos en el pleno municipal.