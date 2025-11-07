edición general
Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena

Un juzgado ha resuelto que el Partido Popular compró ilegalmente con dinero público a seis tránsfugas del PSOE para conseguir la alcaldía de Cartagena. La maniobra se diseñó en 2019, justo después de las elecciones municipales, en las que el PP quedó segundo con 7 concejales y, el PSOE, tercero con 6. El acuerdo fue recurrido por el partido ganador de los comicios, el localista Movimiento Ciudadano, que logró 8 asientos en el pleno municipal.

Mangione #1 Mangione *
¡¡¡Encima los compran con dinero público!!! xD xD xD xD xD xD xD

La madre que los parió, qué monarquía de ladrones impunes... xD xD xD xD xD

"Declara ilegal" no, si quieres que encima sea legal, no te jode....
nereira #4 nereira
#3 Depende de lo que consideres un artículo o una entradilla
nereira #2 nereira
Artículo para suscriptores
#3 Suleiman
#2 Se puede ver en modo lectura.
