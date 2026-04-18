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Juan Carlos I: “Con el Gobierno actual, las cosas no deben ser fáciles para mi hijo”
El rey emérito vuelve a criticar al Ejecutivo y lanza velados reproches a su hijo mientras asegura que tiene que medir “cada palabra” que dice
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campechano
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rey
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corona
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monarquía
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relacionadas
#2
HangTheRich
Juan Carlos I exponiendo a Felipe VI como fachorrón. Menudo empujón al acantilado.
5
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#1
jonolulu
El rey de todos los españoles decían
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#10
Apotropeo
#1
De todos los españoles muy mucho españoles
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#5
Dragstat
*
Que la monarquía es de derechas ni cotiza, no hay institución más conservadora en la sociedad. La discusión en todo caso, sería si es de derecha o ultraderecha. Y tiene pinta de lo segundo.
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#12
Apotropeo
#5
No es una institución conservadora, es medieval
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#3
endy
*
Si para su hijo no son fáciles pues que se imagine para el resto
La monarquía es el equivalentes a ese jugador que cuando juega por primera vez a un videojuego elige el nivel de dificultad fácil.
Teniendo la vida resuelta no hay dificultades
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#11
wildseven23
#3
Qué coño fácil, en todo caso sería dificultad "historia"
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11
#13
endy
#11
o modo espectador
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7
#7
laruladelnorte
En su entrevista con el principal periódico conservador francés, Juan Carlos I reconoce que la ovación que recibió en Sevilla le sentó bien, y demuestra, a su juicio, que “los españoles reconocen qué es la monarquía y qué representa la institución”. “La corrida es como la caza, ahora quieren prohibirla”, se lamenta. “Sin embargo, es una fiesta nacional”, añade.
Monarquía,toros y caza...el reflejo de una sociedad que se ha quedado anclada y no evoluciona.
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#15
Apotropeo
#7
Los toros son una fiesta nacional porque no se hace en ninguna otra nación.
En tiempos, en Francia, la "fiesta nacional" ,era guillotinar Borbones.
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27
#16
laruladelnorte
#15
Seguro que esa tradición no le gusta tanto al sinmérito.
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#26
makinavaja
#7
Una fiesta nacional que, como la caza, solo le gusta a una infima minoria de la nación...
0
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#9
SMaSeR
Traducción : Otros gobiernos dejaban robar al monarca impunemente y es una pena que se pierda la tradición.
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#4
Jaime131
Ay pobre, que está pasando penalidades.
1
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#6
josde
#4
A nuestra costa vive el ex, vaya padre mas cabrón que le ha salido al Preparado, torpedea a su hijo y nietas
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#8
pepel
Es que no tiene ni pensión de jubilación (porque jamás a cotizado, ni en la SS.SS ni en Hacienda.
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#14
josde
#8
Ya robo un montón en comisiones, mucho mas que una pensión, ademas a gastos pagados a todos lado.
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#27
makinavaja
#8
...y aun así vive mejor que cualquiera de nosotros...
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#17
Milmariposas
*
Este siempre ha dicho amar a España sobre todas las cosas. Pero a lo que se le ha visto odia a los españoles.
#RepublicaYa
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#21
Troll_hunter
En días como hoy me apetece leer algo sobre 1789
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#22
mariKarmo
*
Al Rey le da igual la izquierda o la derecha. Lo que le interesa es un país estable y sin revueltas sociales. Vamos, la estabilidad de su “casa”.
Cosa que cada vez que gobierna la derecha, no ocurre.
Creéis que el Rey está, por ejemplo, más tranquilo ahora con el tema independentismo o cuando estaba el PP gobernando?
Con un Abascal acusando al Rey de traidor con el PP callado?
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#24
Dene
Este bocachancla tiene suerte de no haber nacido en épocas mas expeditivas
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#20
j-light
Que si quiere una bolsa, señor...
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#19
Metabarón
El golfo ladrón y putero que estuvo en la isla Epstein es el menos indicado para decir una mierda.
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#18
Blackat
Un chorizo opinando del sistema legal....
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#23
manc0ntr0
Corrupto, ladrón y bocachancla. Lo tiene todo el mayor vividor que ha habido en este país.
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#25
Beltza01
Esto con Franco no pasaba, le faltó decir.
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27
comentarios)
menéame
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La monarquía es el equivalentes a ese jugador que cuando juega por primera vez a un videojuego elige el nivel de dificultad fácil.
Teniendo la vida resuelta no hay dificultades
Monarquía,toros y caza...el reflejo de una sociedad que se ha quedado anclada y no evoluciona.
En tiempos, en Francia, la "fiesta nacional" ,era guillotinar Borbones.
#RepublicaYa
Cosa que cada vez que gobierna la derecha, no ocurre.
Creéis que el Rey está, por ejemplo, más tranquilo ahora con el tema independentismo o cuando estaba el PP gobernando?
Con un Abascal acusando al Rey de traidor con el PP callado?