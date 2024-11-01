María Jesús Valero (7.291 Verdad y Justicia): "Si los imputados empiezan a señalar a Ayuso, habrá que llevarla al Supremo"  

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Albarkas
Suerte con eso, María Jesús. Los jueces que decidirán eso son más cercanos a ella que a vosotros.
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