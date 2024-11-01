·
2
meneos
51
clics
Joaquín Reyes imita a Lamine Yamal y lanza una pulla a Santiago Abascal: "El único moro que no quiere deportar"
"Trabajo, disciplina y... Leo Messi me traspasó sus poderes". "Me metió en un barreño y me dijo: 'Algún día tendrás mi talento para jugar al fútbol y para vestir regular'"
|
etiquetas
:
lamine yamal
,
parodia
,
santiago abascal
2
0
0
K
29
Humor
1 comentarios
#1
pitercio
¿Se lo han preguntado? A Abascal, digo.
0
K
19
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
