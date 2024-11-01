edición general
Joaquín Reyes imita a Lamine Yamal y lanza una pulla a Santiago Abascal: "El único moro que no quiere deportar"

"Trabajo, disciplina y... Leo Messi me traspasó sus poderes". "Me metió en un barreño y me dijo: 'Algún día tendrás mi talento para jugar al fútbol y para vestir regular'"

pitercio #1 pitercio
¿Se lo han preguntado? A Abascal, digo.
