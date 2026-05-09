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JDownloader hackeado: instaladores oficiales contaminados con malware – no los ejecutes

JDownloader hackeado: instaladores oficiales contaminados con malware – no los ejecutes

La web oficial del gestor de descargas fue comprometida el 6 de mayo y distribuyó instaladores para Windows y Linux con malware. El fallo, una vulnerabilidad sin parchear, permitió a los atacantes reemplazar los archivos sin autenticación. Los desarrolladores insisten: no ejecute. JDownloader, el programa que ha salvado más archivos de la papelera que el botón de 'Ctrl+Z', acaba de ser la puerta de entrada para un malware. Durante unas horas, los instaladores oficiales de la web distribuían código malicioso porque los servidores fueron comprome

| etiquetas: jdownloader , hackeado , instaladores , oficiales , llevan , malware
47 30 1 K 422 tecnología
25 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Eukherio
Ya hace años que dejé de usarlo. Empezó siendo un programa verdaderamente útil, pero después siempre andaba metido en mierdas raras como instaladores con malware y similares.
6 K 53
#14 euacca
#2 Hace muchos años que traían mierda pero te pedían permiso para instalarla... más o menos. Trataban que engañarte para que dijeras que sí. xD
1 K 21
#16 rafael90
#2 #14 Al menos aún te ofrecen un enlace al JAR, para poder ejecutarlo sin instaladores con adware
1 K 21
#17 paco_camps_2011
#2 Era útil en la época de Megaupload, pero desde que cayó y otros servicios de descargas directas para mi perdió el sentido y no volví a instalarlo, volví a torrent y el borriquito.
1 K 13
EsUnaPreguntaRetórica #18 EsUnaPreguntaRetórica
#17 Megaupload aún existe. Resucitó y ahora se llama Mega.
0 K 11
Sacronte #23 Sacronte
#18 Ya, pero no son esos tiempos de "Linkin park meteora megaupload" y te salia el primer resultado de google y a descargar. También estaba taringa por ahí. Ahora cuesta más conseguir links directos y es más sencillo tirar de torrents por ejemplo.
0 K 10
#25 baronluigi
#17 #18 #23 #24 en Exvagos y bigbirds seguimos compartiendo en DD. Yo subo a mediafire y a google drive y con JDOWNLOADER se alcanza el gibt de descarga, facilmente.
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#24 Eukherio
#17 Yo lo usaba para archivos grandes de archive.org, aunque tampoco es algo que haga mucho, pero por lo que sea iba más rápido que bajando desde navegador. Ahora uso Varia, que es código abierto, se actualiza y nunca me dio problemas. Si mañana se descubre que tiene malware miraré otro.
1 K 11
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
El programa que ha salvado más archivos de la papelera que el botón de 'Ctrl+Z'.
No entiendo esto de que salve "archivos de la papelera" ?(
3 K 40
subzero #9 subzero
#8 me cuelgo de tu comentario para decir lo mismo. Mí no entender... :-S
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#11 villarraso1978
#8 me he quedado igual
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#13 walk_kindly_shout
#11 se ha liado, ChatGPT.
2 K 30
#6 chavi
Quien y para qué instalaría "eso" en Linux ??
0 K 12
Aokromes #7 Aokromes
#6 cualquiera que quiera bajarse archivos de muchas paginas web.
3 K 42
SMaSeR #12 SMaSeR
#7 Incluido videos de youtube, que te mete todos los videos de una playlist y te los baja.
3 K 38
parrita710 #22 parrita710
#12 Youtube-dl también y no tienes que instalar nada.
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#20 Luiskelele
Yo siempre lo bajo de softonic :troll:
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EsUnaPreguntaRetórica #19 EsUnaPreguntaRetórica
Artículo de mierda escrito con IA -> negativo al canto.
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#5 Ominous
Lo instalé el día 5. Tócate los huevos si me salvo por un día.
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#1 BoosterFelix *
Ya decía yo que es demasiado bueno descargando cosas.

Cuanto mejor el software, mas probables los ataques hacia él.
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#3 DotorMaster
#1 y qué tendrá que ver una cosa con la otra?
1 K 21
#4 BoosterFelix
#3 JDownloader no tiene buenos amigos en la industria del copyright.
2 K 31
WarDog77 #10 WarDog77
Nunca me gustó. Soy más de torrent.
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Urasandi #15 Urasandi
#10 Son amores distintos...
2 K 29
notengonizorra #21 notengonizorra
#10 no tiene nada que ver una cosa con otra, torrent es p2p y un protocolo diferente a las descargas directas que gestiona jdownloader que ofrecen sitios como archive.org , youtube.. por nombrar solo 2 de miles y miles..
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menéame