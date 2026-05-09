JDownloader hackeado: instaladores oficiales contaminados con malware – no los ejecutes

La web oficial del gestor de descargas fue comprometida el 6 de mayo y distribuyó instaladores para Windows y Linux con malware. El fallo, una vulnerabilidad sin parchear, permitió a los atacantes reemplazar los archivos sin autenticación. Los desarrolladores insisten: no ejecute. JDownloader, el programa que ha salvado más archivos de la papelera que el botón de 'Ctrl+Z', acaba de ser la puerta de entrada para un malware. Durante unas horas, los instaladores oficiales de la web distribuían código malicioso porque los servidores fueron comprome