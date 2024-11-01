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JD Vance aconseja al papa León que «se limite a cuestiones de moral» [ENG]  

Durante una intervención en Fox News el lunes 13 de abril, preguntaron a Vance sobre la reciente publicación de Donald Trump en Truth Social criticando al primer papa estadounidense. Vance reconoció en un primer momento que el papa León y Trump, de 79 años, tendrían desacuerdos políticos antes de compartir lo que él consideraba que era lo “mejor” que debía hacer el Vaticano. «Creo sinceramente que, en algunos casos, sería mejor que el Vaticano se limitara a cuestiones de moral», dijo Vance, de 41 años, a Brett Baier, de Fox News.

| etiquetas: vance , papa , leon , trump , moral
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 concentrado
JD Vance reconociendo que son seres amorales, y que por tanto no deben de ser cuestionados.
11 K 158
#1 Pitchford
Algo había de "no matarás" en la moral cristiana ¿no?
5 K 64
#7 Suleiman
Es justo lo que está haciendo... melón!
3 K 55
IrMaNDiÑo #8 IrMaNDiÑo
Yo aconsejo a Vance que se ocupen solamente de cuestiones de su país.
3 K 55
#6 Leclercia_adecarboxylata
A lo mejor lo que necesita Vance es una hostia consagrada.
1 K 32
HeilHynkel #4 HeilHynkel
La moral de Vance (y de EEUU) es una mezcla de hidrocarburos principalmente, alcanos y naftenos.

El resto, son tonterías para engañar a los crédulos o para que los cínicos se autoengañen.
1 K 26
pitercio #3 pitercio *
Lo de mandar gente a San Pedro no lo ve significativo para que se interese su comercial en la Tierra.
0 K 18
Guanarteme #10 Guanarteme
Espero ansioso la respuesta de León XIV....

Ay, Washington, mientras más hablas, más la cagas.
0 K 13
#11 Robe7064
¿Es o se hace? Se supone que es católico, debería saber el alcance de la moral.
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Brill #13 Brill
Si ya lo hace, y eso es precisamente lo que pica a Trump y a los suyos.
0 K 12
#5 luckyy
Joder con los cristianos!! Se pasan la infabilidad del papa por los cojones cuandonquieren
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ayatolah #12 ayatolah *
Es llamativo que diga eso porque para empezar, la guerra y las muertes son un problema moral y por otro lado el papa "goza" de esa dualidad de ser Papa y a la vez Jefe de Estado*. En resumen, según esto último, que se puede meter en los charcos que le plazca.

*Por ejemplo, la Ciudad del Vaticano es "Estado observador permanente" en la ONU, por elección propia para no interferir en su propia neutralidad, tiene voz y puede proponer resoluciones o enmiendas. Pero podría ser miembro de pleno derecho con voto si lo decidiese.
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Spirito #9 Spirito
Me está empezando a caer bien el Papa éste.
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Ah_no_nimo #14 Ah_no_nimo
Matar a gente son cosas de la moral. Mermao
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menéame