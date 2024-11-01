JD Vance aconseja al papa León que «se limite a cuestiones de moral» [ENG]  

Durante una intervención en Fox News el lunes 13 de abril, preguntaron a Vance sobre la reciente publicación de Donald Trump en Truth Social criticando al primer papa estadounidense. Vance reconoció en un primer momento que el papa León y Trump, de 79 años, tendrían desacuerdos políticos antes de compartir lo que él consideraba que era lo “mejor” que debía hacer el Vaticano. «Creo sinceramente que, en algunos casos, sería mejor que el Vaticano se limitara a cuestiones de moral», dijo Vance, de 41 años, a Brett Baier, de Fox News.
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El resto, son tonterías para engañar a los crédulos o para que los cínicos se autoengañen.
Ay, Washington, mientras más hablas, más la cagas.
*Por ejemplo, la Ciudad del Vaticano es "Estado observador permanente" en la ONU, por elección propia para no interferir en su propia neutralidad, tiene voz y puede proponer resoluciones o enmiendas. Pero podría ser miembro de pleno derecho con voto si lo decidiese.