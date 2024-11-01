IU señala que las exigencias “imposibles” de Podemos reventaron el acuerdo de izquierdas en Castilla y León

Izquierda Unida (IU) responsabiliza a Podemos del fracaso de la coalición unitaria de izquierdas en Castilla y León para las elecciones del 15 de marzo. Según ha defendido este viernes el candidato a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Valladolid, Juan Gascón, las negociaciones descarrilaron por “el cambio constante de premisas”, la falta de reuniones presenciales y unas condiciones que considera “imposibles” de asumir. Entre ellas: que IU abandonara el Gobierno de España para facilitar unas primarias conjuntas...
| etiquetas: iu , podemos , castilla y león , elecciones , coaliciones
Nunca aceptarán unas primarias porque no quieren compartir el poder.
IU entró en el gobierno porque se unió a Podemos, esa es la realidad que se niegan a aceptar.
Podemos superó los 5 millones sin IU y los podría volver a superar con un discurso de asaltar los cielos que una a la gente, no el de apelar a la fuerza de muchas minorías a la vez
El mcm funciona, el mcd no.
Aquí uno que sigue votando a Podemos.
No lo creo, por mucho que cambiará en discurso se ha quedado como un partido minoritario como IU o PACMA por ejemplo, y cuando has caído en la irrelevancia de ahí ya no se sale.
Pues claro, los que quedan en Podemos no van a estar cada pocos días viajando de Madrid a Valladolid para reunirse por el pacto de las listas de Valladolid.
Si a eso le sumas el desprecio a los movimientos sociales locales y regionales o a la prepotencia que se gastan (algún meneante… » ver todo el comentario
Fue una pena que Pablo Iglesias apostara por acordar unirse a IU.
Los salvó, y jodió el cambio en la izquierda.
Los apessebrados de IU nunca harán nada.
«Ofrecemos seriedad», decía Pilar González, secretaria de Organización de IU en Castilla y León. Y expresaba el malestar de su partido con Pablo Fernández, a quien acusan de no haber rendido cuentas de su labor y haber obviado a una de las patas de la coalición. «Nosotros vamos a estar en el territorio, hemos tenido un procurador que no ha estado en el territorio, ha estado en Madrid»
Haces una candidatura de unidad con otros partidos y apoyo de movimientos sociales y en cuanto pillas silla te olvidas de todos
No me atrevería a calificarlo como "imposible" como hace izquierda unida, más bien como "incomprensible" no podría llegar a un acuerdo si ni sé lo que me están pidiendo. Siempre puedes hacer una interpretación pero corres el riesgo de equivocarte como parece que ha pasado, ya que según Podemos es mentira que pidieran "dejar el gobierno para facilitar unas primarias"