edición general
IU señala que las exigencias “imposibles” de Podemos reventaron el acuerdo de izquierdas en Castilla y León

Izquierda Unida (IU) responsabiliza a Podemos del fracaso de la coalición unitaria de izquierdas en Castilla y León para las elecciones del 15 de marzo. Según ha defendido este viernes el candidato a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Valladolid, Juan Gascón, las negociaciones descarrilaron por “el cambio constante de premisas”, la falta de reuniones presenciales y unas condiciones que considera “imposibles” de asumir. Entre ellas: que IU abandonara el Gobierno de España para facilitar unas primarias conjuntas...

#7 jaramero
IU siempre igual... quieren los votos de Podemos sin los de Podemos, como bien ha demostrado yoyolanda.

Nunca aceptarán unas primarias porque no quieren compartir el poder.

IU entró en el gobierno porque se unió a Podemos, esa es la realidad que se niegan a aceptar.

Podemos superó los 5 millones sin IU y los podría volver a superar con un discurso de asaltar los cielos que una a la gente, no el de apelar a la fuerza de muchas minorías a la vez

El mcm funciona, el mcd no.

Aquí uno que sigue votando a Podemos.
Pertinax #9 Pertinax
#7 ¡Así que eres tú!
Battlestar #15 Battlestar
#7 los podría volver a superar

No lo creo, por mucho que cambiará en discurso se ha quedado como un partido minoritario como IU o PACMA por ejemplo, y cuando has caído en la irrelevancia de ahí ya no se sale.
Duke00 #2 Duke00 *
"la falta de reuniones presenciales"

Pues claro, los que quedan en Podemos no van a estar cada pocos días viajando de Madrid a Valladolid para reunirse por el pacto de las listas de Valladolid.
jonolulu #8 jonolulu *
El desprecio de Podemos por la región ha ocurrido desde el minuto cero, con Pablo Fernández con su interés en Madrid, Juanma del Olmo diputado cunero por Valladolid (solo pisó la provincia una vez para presentar su libro), Pedro de Palacio Ídem, y todos ellos partícipes de destruir cualquier organización de base y de una pérdida de capital político sin precedentes.

Si a eso le sumas el desprecio a los movimientos sociales locales y regionales o a la prepotencia que se gastan (algún meneante…   » ver todo el comentario
Casiopeo #10 Casiopeo *
#2 ¿Quieres decir de Galapagar a Valladolid, no? que los que deciden no están en Madrid capital...
jonolulu #11 jonolulu
#10 El que lo decide o por lo menos negocia, es diputado de las Cortes de Castilla y León, que se ubican en Valladolid. Es todo tan gilipollesco...
Casiopeo #12 Casiopeo
#11 Quizá negocia, pero quien decide son los cuatro de Galapagar: Montero y consorte, Juanma del Olmo y consorte.
#13 perej
Què raro, un artículo del diario.es culpabilizando a Podemos de nosequé desacuerdo.

Fue una pena que Pablo Iglesias apostara por acordar unirse a IU.
Los salvó, y jodió el cambio en la izquierda.
Los apessebrados de IU nunca harán nada.
jonolulu #18 jonolulu
#13 Es IU la que culpabiliza, no mates al mensajero porque están las declaraciones en todos los medios, por ejemplo:

«Ofrecemos seriedad», decía Pilar González, secretaria de Organización de IU en Castilla y León. Y expresaba el malestar de su partido con Pablo Fernández, a quien acusan de no haber rendido cuentas de su labor y haber obviado a una de las patas de la coalición. «Nosotros vamos a estar en el territorio, hemos tenido un procurador que no ha estado en el territorio, ha estado en Madrid»

Haces una candidatura de unidad con otros partidos y apoyo de movimientos sociales y en cuanto pillas silla te olvidas de todos
Fartón_Valenciano #6 Fartón_Valenciano *
Izquierda Desunida...  media
DORO.C #1 DORO.C
Putas y coca? :troll:
bronco1890 #5 bronco1890
Típicas movidas que se llevan repitiendo desde la disputa entre el frente judaico popular y el frente popular de Judea, por lo menos.
#4 Nasser
Hay veces que es mejor callarse y todo este problema de la izquierda ni empieza en IU ni termina en Podemos y bueno es posible que me frían a negativos pero la realidad es que todo el problema viene de la perdida de hegemonía del PCE, que no ha podido nunca soportar perder ese control. Saludos
Jakeukalane #16 Jakeukalane *
edit
Battlestar #14 Battlestar
¿Qué carajos significa "movimientos tangibles que cambiasen la subordinación al PSOE"?

No me atrevería a calificarlo como "imposible" como hace izquierda unida, más bien como "incomprensible" no podría llegar a un acuerdo si ni sé lo que me están pidiendo. Siempre puedes hacer una interpretación pero corres el riesgo de equivocarte como parece que ha pasado, ya que según Podemos es mentira que pidieran "dejar el gobierno para facilitar unas primarias"
desastrecolosal #3 desastrecolosal
<b  media
DonLenguita #17 DonLenguita
Qué gran ombligo que tienen los Podemitas, y como les gusta adorarlo. No les importa ni un poco que el resultado de sus delirios les lleve a no entrar en el parlamento a ninguno. Pero es igual que les digan lo que les digan no cambiarán, dis is ispain ????
