IU señala que las exigencias “imposibles” de Podemos reventaron el acuerdo de izquierdas en Castilla y León

Izquierda Unida (IU) responsabiliza a Podemos del fracaso de la coalición unitaria de izquierdas en Castilla y León para las elecciones del 15 de marzo. Según ha defendido este viernes el candidato a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Valladolid, Juan Gascón, las negociaciones descarrilaron por “el cambio constante de premisas”, la falta de reuniones presenciales y unas condiciones que considera “imposibles” de asumir. Entre ellas: que IU abandonara el Gobierno de España para facilitar unas primarias conjuntas...