"Italia prepara sus listas negras de profesores y escuelas “izquierdistas, woke o antifascistas”"

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

El documento, firmado por Michele Barbarossa, Serena Giannini y Fabio Venturi, sugiere añadir a los nombres de los centros educativos una "denominación adicional" que los catalogue como "escuela políticamente alineada a la izquierda", "ideológicamente comunista", "favorable a las teorías LGBTQ+ y woke", o también "antiamericana, antisionista, antifascista, anticatólica o antidemocrática".