Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
El documento, firmado por Michele Barbarossa, Serena Giannini y Fabio Venturi, sugiere añadir a los nombres de los centros educativos una "denominación adicional" que los catalogue como "escuela políticamente alineada a la izquierda", "ideológicamente comunista", "favorable a las teorías LGBTQ+ y woke", o también "antiamericana, antisionista, antifascista, anticatólica o antidemocrática".
| etiquetas: italia , profesores , listas negras , fratelli ditalia
Pero no les llames fascistas eh!
Ya sin contar con lo de Ucrania, donde directamente se apoya a nazis.
Todo ello mientras tenemos a psicópatas soltando estas perlitas:
x.com/ivan_8848/status/2024489380170080621
No sé qué esperamos, sinceramente.
No solo decrecemos sino que el fascismo nos va a llevar a decrecer asimétricamente, caos mediante, vamos.
Una moción presentada por tres concejales de Fratelli d'Italia (FdI) en el municipio de Bagno a Ripoli, a las puertas de Florencia
Titular de este panfleto: Italia prepara sus listas negras de profesores y escuelas “izquierdistas, woke o antifascistas”
No comment
Pero ha llegado a Portada en MNM.
La estrategia que seguís, ¿cuál es? ¿Quitarle hierro al asunto hasta que empiecen a asesinar a políticos, periodistas y profesores no alineados?
#29 Son militantes del partido que gobierna, que por lo que sé no les ha expulsado todavía.
A mi me basta con ir desmontando bulos y manipulaciones de unos y otros.
No podía faltar la equidistancia de pacotilla, la gorrita con hélice de nuestro tiempo.
Si ademas consiguieses que te respondiese de igual manera para poder reportarme ya miel sobre hojuelas.
Y ahora haz el favor de soltarme el brazo.
Igual tu necesitas alguna estrategia para autoconvencerte o para ir acusando a quien no dice lo que te gusta. A mi me basta con ir desmontando bulos y manipulaciones de unos y otros. Porque yo no miro primero quien dice algo para saber que posicion debo adoptar. Eso te lo dejo a ti.
Porque pasar de una mocion irrelevante a asesinar si que parece una estrategia...
www.eldiario.es/politica/vox-medios-de-comunicacion_1_1302626.html&hel; » ver todo el comentario
A día de hoy es falso. Punto
PS: Vivo en Italia.
Hazte un favor y debate seriamente.
Si digo que vivo en Italia, es para comentar que veo todos los santos días las noticias de lo que ocurre aquí.
gobierno, esto es peligrosísimo, no hemos aprendido nada de la segunda guerra mundial??
Tu argumento sigue siendo inválido. Puedes ser muy mucho de Italia y leer noticias muy mucho italianas... Y estar informándote a través del Okdiario italiano o el Fox americano. Tu opinión como individuo no tiene ningún peso.
Te invito a contraargumentar mi crítica inicial, que parece no haber entendido por tu parte.
"Italia prepara sus listas negras de profesores y escuelas “izquierdistas, woke o antifascistas”"
"Tres concejales del partido de Meloni registran una moción en Florencia para que los institutos lleven etiquetas: "comunistas", "antifascistas" o "favorables a las teorías LGBTQ+"
¿Ves la diferencia entre ambos titulares? Pues estan sacados del mismo articulo.
Hacer sensacionalismo barato lo unico que consigue es el efecto contrario. Es lo que… » ver todo el comentario
Creo que el que debes pedir perdón eres tú, por prejuzgarme y por no entender un mensaje cuando se te envía.
Cito: "Había gente como vosotros, opinando lo mismo que vosotros, menospreciando que los fascistas persiguen abiertamente al adversario político, como vosotros, y acusando al resto de ser catastrofistas...como vosotros. Pensando que la democracia tiene un resfriado cuando en realidad es un cáncer con metástasis... y riéndose de la situación.
De "No comment" es lo vuestro... "
Llevo años, no… » ver todo el comentario
Léete de nuevo. No me dedico a hacer investigación de lo que un usuario diga o deje de decir. Y ahora, en esta noticia y en este momento, estás siendo equidistante, lo cual critico. No hables de lo que hayas hecho o dejes de hacer No toques tú las narices.
Al fascismo se le combate desde su mínima expresión, sin fisuras, porque pone en peligro la libertad del resto.
"Son concejales de un pueblo perdido de Italia. Como esos los hemos tenido, tenemos y tendremos en España de todos los colores."
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Una mattina mi son' svegliato
E ho trovato l'invasor
O partigiano, portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
O partigiano, portami via
Ché mi sento di morir
E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir
E seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
E seppellire lassù in montagna… » ver todo el comentario
Filmeto de christian turner
tubaro.aperu.net/v/ytb_TqE13H2jrMA/
Qué olor a libertaz de la güen!
Alguno en España se va a llevar un susto gordo cuando vayan a por el, y no va a entender el porque.
Según algunas estimaciones, el número de maestros sancionados se aproximó a los 20 000, habida cuenta de que en 1936 había en ejercicio en torno a 60 000 maestros nacionales, se puede concluir que la depuración implicó la imposición de sanciones para un tercio del total del cuerpo.
es.wikipedia.org/wiki/Depuración_franquista_del_magisterio_español
A esto es a lo que quieren volver los que su lema es: "Con Franco se vivía mejor".
- si,si, ya me ha convencido, no hace falta que siga. Como inscribo a mis hijos?
www.usb.it/leggi-notizia/fratelli-ditalia-vuole-discriminare-le-scuole
Es un globo sonda, como se hace con cualquier medida que se presuma que va a ser polémica en cualquier Gobierno: se sugiere con la boca pequeña o lo pide aplicar un segundón y según responda la gente la implementan o dicen que no es la postura oficial, que se sacó de contexto, blablabla...
Lo de Italia es la libertazzz de la derecha y la basura subnormal de tu vecino que lo vota y lo sostiene. Ellos son el cáncer. No los ladrones que manipulan a los subnormales para robar. Que es el fin último de la meloni. Perpetuarse en el cargo para robar lo que pueda y más.
Pues ya se ve...