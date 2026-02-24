edición general
Italia prepara sus listas negras de profesores y escuelas “izquierdistas, woke o antifascistas”

El documento, firmado por Michele Barbarossa, Serena Giannini y Fabio Venturi, sugiere añadir a los nombres de los centros educativos una "denominación adicional" que los catalogue como "escuela políticamente alineada a la izquierda", "ideológicamente comunista", "favorable a las teorías LGBTQ+ y woke", o también "antiamericana, antisionista, antifascista, anticatólica o antidemocrática".

#1 Es terrible la europa en la que vivimos donde se considera ser antifascista como algo a perseguir... pero no, no hay nazis en las instituciones... no que va.
Veelicus
Es terrible la europa en la que vivimos donde se considera ser antifascista como algo a perseguir... pero no, no hay nazis en las instituciones... no que va.
52
aPedirAlMetro
#1 "Es terrible la europa en la que vivimos donde se considera ser antifascista como algo a perseguir"
Pero no les llames fascistas eh!
14
Dav3n
#1 Europa no sabe ni lo que es, básicamente, por eso mismo tienes a un montón de payasos haciéndose pasar por moderados progresistas cuando son fachas liberales y por eso mismo tienes a gentuza como Ursulita o Kallas mandando fuera de la democracia desde un ente que ha hecho más por el hundimiento de Europa que nadie más.

Ya sin contar con lo de Ucrania, donde directamente se apoya a nazis.

Todo ello mientras tenemos a psicópatas soltando estas perlitas:

x.com/ivan_8848/status/2024489380170080621

No sé qué esperamos, sinceramente.
7
osids
#8 Pues agarrate porque vamos a ir a peor, bastante peor antes de que la suficiente gente despierte
1
Supercinexin
#23 La gente ya no va a despertar. El que quiere ver lo que hay ya lo ve claramente y el que sigue diciendo que no, a ese no lo vas a convencer de ninguna de las maneras. Es un hecho. Es ridículo desde la izquierda radical pretender "convencer" a absolutamente nadie, tan ridículo como cuando a mí me viene un derechista a darme sermones de lo rojo de mierda que soy y de lo equivocado que estoy y blabla, pues ellos igual.
0
Dav3n
#23 Sin duda, lo tengo claro desde hace bastante tiempo.

No solo decrecemos sino que el fascismo nos va a llevar a decrecer asimétricamente, caos mediante, vamos.
0
Huginn
#1

Una moción presentada por tres concejales de Fratelli d'Italia (FdI) en el municipio de Bagno a Ripoli, a las puertas de Florencia

Titular de este panfleto: Italia prepara sus listas negras de profesores y escuelas “izquierdistas, woke o antifascistas”

No comment
3
Atusateelpelo
#13 Basicamente es como si 3 concejales del Vox de un pueblo de Andalucia presentasen un mocion contra inmigrantes y en Italia publicasen que "España se prepara para echar a los inmigrantes".

Pero ha llegado a Portada en MNM.
6
CerdoJusticiero
#13 #18 Son concejales del partido en el gobierno.

La estrategia que seguís, ¿cuál es? ¿Quitarle hierro al asunto hasta que empiecen a asesinar a políticos, periodistas y profesores no alineados?
4
Huginn
#26 Las estrategia es no inventar noticias
1
CerdoJusticiero
#27 Claro, claro.

#29 Son militantes del partido que gobierna, que por lo que sé no les ha expulsado todavía.

A mi me basta con ir desmontando bulos y manipulaciones de unos y otros.

No podía faltar la equidistancia de pacotilla, la gorrita con hélice de nuestro tiempo.
0
Atusateelpelo
#47 Lo que no pueden faltar son tus tipicos y habituales desprecios a los que te respondemos con argumentos que no te gustan.

Si ademas consiguieses que te respondiese de igual manera para poder reportarme ya miel sobre hojuelas.

Y ahora haz el favor de soltarme el brazo.
0
Atusateelpelo
#26 Son concejales de un pueblo perdido de Italia. Como esos los hemos tenido, tenemos y tendremos en España de todos los colores.

Igual tu necesitas alguna estrategia para autoconvencerte o para ir acusando a quien no dice lo que te gusta. A mi me basta con ir desmontando bulos y manipulaciones de unos y otros. Porque yo no miro primero quien dice algo para saber que posicion debo adoptar. Eso te lo dejo a ti.

Porque pasar de una mocion irrelevante a asesinar si que parece una estrategia...
2
girombo
#18 #13 Abascal empezó solo, dando berridos en una plaza con 4 gatos que le acompañaban. Hoy tiene una intención de voto del 20% y posibilidad de llegar a la vicepresidencia y con intención abierta de aplicar cierres de medios y entrar en ellos con "lanzallamas o motosierras". efe.com/cultura/2025-09-25/vox-rtve-gobierno-congreso-motosierra/

www.eldiario.es/politica/vox-medios-de-comunicacion_1_1302626.html&hel;   » ver todo el comentario
1
Huginn
#30 Italia prepara sus listas negras de profesores y escuelas “izquierdistas, woke o antifascistas”

A día de hoy es falso. Punto

PS: Vivo en Italia.
0
girombo
#32 Espero que te des cuenta tú solo de que tus argumentos no tienen validez ninguna. El hecho de que tú vivas en Italia es absolutamente irrelevante. Es como decir que vives en Boston y que el avance del fascismo en EEUU es falso.

Hazte un favor y debate seriamente.
2
Huginn
#36 ¿Del titular vas a comentar algo?

Si digo que vivo en Italia, es para comentar que veo todos los santos días las noticias de lo que ocurre aquí.
0
KerryCaverga
#38 lo peligroso es que eso se proponga, el fascismo italiano no nació en un día y llegó de golpe al
gobierno, esto es peligrosísimo, no hemos aprendido nada de la segunda guerra mundial??
0
Huginn
#41 Ok, pero el titular es falso, ¿no?
0
girombo
#38 Sí, que en Italia se están preparando listas negras contra medios y gente contraria al fascismo. España se está preparando para entrar con lanzallamas y motosierras en RTVE, lo que es una cuestión de tiempo.

Tu argumento sigue siendo inválido. Puedes ser muy mucho de Italia y leer noticias muy mucho italianas... Y estar informándote a través del Okdiario italiano o el Fox americano. Tu opinión como individuo no tiene ningún peso.

Te invito a contraargumentar mi crítica inicial, que parece no haber entendido por tu parte.
0
Huginn
#45 El titular es falso. El resto es debatible. Saludos.
0
girombo
#51 Saludos.
0
Atusateelpelo
#30
"Italia prepara sus listas negras de profesores y escuelas “izquierdistas, woke o antifascistas”"

"Tres concejales del partido de Meloni registran una moción en Florencia para que los institutos lleven etiquetas: "comunistas", "antifascistas" o "favorables a las teorías LGBTQ+"

¿Ves la diferencia entre ambos titulares? Pues estan sacados del mismo articulo.
Hacer sensacionalismo barato lo unico que consigue es el efecto contrario. Es lo que…   » ver todo el comentario
0
girombo
#35 Yo no estoy criticando tu posición política, estoy criticando el hecho de menospreciar, infantilizar y no condenar acciones abiertamente persecutorias por parte del fascismo. Estoy criticando tu equidistancia. Al fascismo se le combate desde la mínima expresión hacia otros colectivos. Estamos en democracia. Tu posición política me parece absolutamente irrelevante.

Creo que el que debes pedir perdón eres tú, por prejuzgarme y por no entender un mensaje cuando se te envía.
0
Atusateelpelo
#39 ¿Que no has comentado que?

Cito: "Había gente como vosotros, opinando lo mismo que vosotros, menospreciando que los fascistas persiguen abiertamente al adversario político, como vosotros, y acusando al resto de ser catastrofistas...como vosotros. Pensando que la democracia tiene un resfriado cuando en realidad es un cáncer con metástasis... y riéndose de la situación.

De "No comment" es lo vuestro... "

Llevo años, no…   » ver todo el comentario
0
girombo
#46 "Hacer sensacionalismo barato lo unico que consigue es el efecto contrario."

Léete de nuevo. No me dedico a hacer investigación de lo que un usuario diga o deje de decir. Y ahora, en esta noticia y en este momento, estás siendo equidistante, lo cual critico. No hables de lo que hayas hecho o dejes de hacer No toques tú las narices.

Al fascismo se le combate desde su mínima expresión, sin fisuras, porque pone en peligro la libertad del resto.
0
Andreham
#13 #18 Os parecerá poco el simple hecho de que se proponga, aunque sea en una aldea perdida de la mano de dios.
0
Huginn
#33 Poco o mucho, el titular es falso.
0
Atusateelpelo
#33 Cito parte de lo contestado en #_29
"Son concejales de un pueblo perdido de Italia. Como esos los hemos tenido, tenemos y tendremos en España de todos los colores."
0
osids
#13 También podías haber agregado del partido de la presidenta meloni
0
Setis
Una mattina mi son' svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Una mattina mi son' svegliato
E ho trovato l'invasor

O partigiano, portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
O partigiano, portami via
Ché mi sento di morir

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

E seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
E seppellire lassù in montagna…   » ver todo el comentario
12
ombresaco
#4 si tienes curiosidad, en esperanto:
Filmeto de christian turner
tubaro.aperu.net/v/ytb_TqE13H2jrMA/
1
Io76
Esto debe ser eso que llaman los regres cancelación woke, no?
Qué olor a libertaz de la güen!
12
Raziel_2
#3 Lo mejor del chiste es que alinean ser de izquierdas con ser antidemocratico, ojo a nevegantes que tampoco se puede criticar a estados unidos en un pais de la UE....

Alguno en España se va a llevar un susto gordo cuando vayan a por el, y no va a entender el porque.
0
mcfgdbbn3
Y aún así habrá algunos que lo apoyen, no se dan cuenta de que este tipo de listas son muy peligrosas porque puedes acabar en ellas por no ser lo suficientemente de la idea.
5
Palas_Memeces
#5 Como Charlie Kirk
0
pandasucks
Proximamente en comuniades del PPVOX
7
sovieterrimo
El señalamiento siempre antecede a la eliminación. Nada nuevo.
3
Pepepaco
Ninguna diferencia con las listas que se hicieron en el franquismo.

Según algunas estimaciones, el número de maestros sancionados se aproximó a los 20 000, habida cuenta de que en 1936 había en ejercicio en torno a 60 000 maestros nacionales, se puede concluir que la depuración implicó la imposición de sanciones para un tercio del total del cuerpo.
es.wikipedia.org/wiki/Depuración_franquista_del_magisterio_español

A esto es a lo que quieren volver los que su lema es: "Con Franco se vivía mejor".
4
Chinchorro
#7 sustituyes profesores por curas y monjas, como se hizo en el franquismo, y a correr.
1
chemari
Quieren hacer listas con escuelas de ideología "antiamericana, antisionista. antifascista y anticatolica"...
- si,si, ya me ha convencido, no hace falta que siga. Como inscribo a mis hijos?
3
abogado_del_diablo
#16 Manipulador, sí, pero hasta cierto punto.
Es un globo sonda, como se hace con cualquier medida que se presuma que va a ser polémica en cualquier Gobierno: se sugiere con la boca pequeña o lo pide aplicar un segundón y según responda la gente la implementan o dicen que no es la postura oficial, que se sacó de contexto, blablabla...
0
Toponotomalasuerte
es que a toda la puta basura nazi le llamáis facha... Y claro... Pierde su significado.
Lo de Italia es la libertazzz de la derecha y la basura subnormal de tu vecino que lo vota y lo sostiene. Ellos son el cáncer. No los ladrones que manipulan a los subnormales para robar. Que es el fin último de la meloni. Perpetuarse en el cargo para robar lo que pueda y más.
0
alfre2
Le van mucho las etiquetas a Meloni. De hecho, hace unos días leíamos por aquí: Meloni, la cara amable de la extrema derecha en Europa.

Pues ya se ve...
0
hiuston
Llegan tarde, aquí hace años que hacemos listas de negocios donde hablan o no catalán :-D
0
Zerjillo
La lista "antiamericana, antisionista, antifascista, anticatólica o antidemocrática" en mi casa la llamamos la lista de buena gente.
0
wonsterboy
Vaya, por lo que sea no buscan catalogar a ninguna como "fascista"... por lo que sea...
0
KerryCaverga
Oh shit, here we go again…
0
daviddq
¿Cómo de mal lo está haciendo la izquierda en Europa para que estas cosas tengan tracción? Todo balones fuera; cero auto-crítica.
10
nosurrender
#10 Curioso argumento: si el fascismo tiene éxito, es culpa de la izquierda.
3
Chinchorro
#15 Ni caso, es una cuenta inactiva de 2006 que ha resucitado misteriosamente. Don´t feed the regrezombies.
2
Txidamente
#10 te di like por error, ya lo enmendare en otro comentario
0
Leon_Bocanegra
#10 hoy en Discovery Max un nuevo capítulo de nuestra serie favorita "cosas de las que culpar a la izquierda" temporada 37 capítulo 208 "las listas negras contra los zurdos en Italia".
0

