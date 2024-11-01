Israel puede lanzar bombas nucleares clandestinas contra Irán: ex agente de la CIA Ray McGovern

El ex capitán del cuerpo de marines de Estados Unidos, Matthew Ho, comenta que “los errores estratégicos de Washington y los riesgos del bloqueo de Ormuz” han dado pie a la “posibilidad de usar armas nucleares por Israel. El profesor de la Universidad de Columbia John Mearsheimer, egresado de West Point y autor del célebre libro El lobby de Israel y la política exterior de EU, comentó: “Israel es el Estado más despiadado y más asesino del planeta (…) La idea de que usarían armas nucleares (contra Irán) es ciertamente plausible.