Israel puede lanzar bombas nucleares clandestinas contra Irán: ex agente de la CIA Ray McGovern

El ex capitán del cuerpo de marines de Estados Unidos, Matthew Ho, comenta que “los errores estratégicos de Washington y los riesgos del bloqueo de Ormuz” han dado pie a la “posibilidad de usar armas nucleares por Israel. El profesor de la Universidad de Columbia John Mearsheimer, egresado de West Point y autor del célebre libro El lobby de Israel y la política exterior de EU, comentó: “Israel es el Estado más despiadado y más asesino del planeta (…) La idea de que usarían armas nucleares (contra Irán) es ciertamente plausible.
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Debieron seguir el ejemplo del gordito kim.
-. Ya esta guerra está siendo contestada en USA, tanto por MAGA como por votantes demócratas, estoy seguro que provocaría manifestaciones muy muy grandes contra Trump, y veremos la represión de las mismas.
-. Manifestaciones a favor de la paz en todo el mundo, un No a la guerra mundial, como digo incluso en USA, excepto Israel, y encima les haría quedar como… » ver todo el comentario
Ya debio pasar antes, con 2008, con lo de mineapolis y demas, y nada
Y Trump entonces estará en el peor de sus escenarios posibles.
Tener que afrontar una anulación de elecciones de mitad de mandato con una fuerte oposición en la calle y sabiendo que si permite las elecciones le harán un impeachment y tanto a él como a su familia estarán acabados. Ante eso, veremos en el ejercito quien le sigue y quien no, ya tiene el ICE, con él puede tomar el capitolio, y esperar que algunos generales se le unan.
Faltan aun unos cuantos capítulos para eso, no os espoileo más.
como metodo defensivo legitimo
un teritorio tan pequeño como israel,
ni siquiera necesita ser bombardeado para contenerlos de manera efectiva por radiacion
Las cabezas nucleares tacticas son inutiles en el campo de batalla contra un ejercito disperso, las grandes cabezas nucleares son una salvajada fuera de cualquier medida para destruir un objetivo concreto y usarlas contra civiles... ni los yankis se atreven a repetirlo.
Y puede que no
Sé que no va a pasar, ni estamos cerca de que pase, pero joder, se me ponen los pelos de punta.