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Israel puede lanzar bombas nucleares clandestinas contra Irán: ex agente de la CIA Ray McGovern

Israel puede lanzar bombas nucleares clandestinas contra Irán: ex agente de la CIA Ray McGovern

El ex capitán del cuerpo de marines de Estados Unidos, Matthew Ho, comenta que “los errores estratégicos de Washington y los riesgos del bloqueo de Ormuz” han dado pie a la “posibilidad de usar armas nucleares por Israel. El profesor de la Universidad de Columbia John Mearsheimer, egresado de West Point y autor del célebre libro El lobby de Israel y la política exterior de EU, comentó: “Israel es el Estado más despiadado y más asesino del planeta (…) La idea de que usarían armas nucleares (contra Irán) es ciertamente plausible.

| etiquetas: nuclear , israel , irán , jericó , misil , cia , bomba , judío , sionismo , lobby
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13 comentarios
16 3 0 K 283 actualidad
Herumel #3 Herumel
La bombas nucleares son únicamente contra la población civil, no hacen nada más en cualquier tipo de instalación que no hagan las bombas convencionales, ahora si lo que buscan es matanza y causar terror (como estados terroristas que son) es para lo que están hechas.
3 K 56
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
Y en respuesta Irán, bombas sucias para cubrir israel de contaminación radioactiva.
1 K 36
azathothruna #2 azathothruna
Los iranies se equivocaron con la negociacion.
Debieron seguir el ejemplo del gordito kim.
1 K 30
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
Desde el primer día de la intervención estadounidense, afirmamos que el Pentágono intervenía en esta guerra —que no era suya— para prevenir un ataque nuclear contra Israel. No tenía otra opción sin poner en riesgo las astronómicas deudas que el país tenía con banqueros de la diáspora. Hoy, muchos autores expresan su preocupación por la posibilidad de un ataque nuclear israelí.
1 K 29
verdor #6 verdor
Es un lose-lose.
1 K 22
Herumel #9 Herumel *
#6 Exacto. Si USA o Israel, vienen a ser lo mismo tiran una bomba atómica contra Irán, han perdido la guerra, por un montón de razones.

-. Ya esta guerra está siendo contestada en USA, tanto por MAGA como por votantes demócratas, estoy seguro que provocaría manifestaciones muy muy grandes contra Trump, y veremos la represión de las mismas.
-. Manifestaciones a favor de la paz en todo el mundo, un No a la guerra mundial, como digo incluso en USA, excepto Israel, y encima les haría quedar como…   » ver todo el comentario
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azathothruna #11 azathothruna
#9 Ojala que no se llegue a eso, dudo que incluso los gringos se levanten en armas.
Ya debio pasar antes, con 2008, con lo de mineapolis y demas, y nada
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Herumel #12 Herumel
#11 Yo no digo que se levanten en armas, no ocurrirá, pero que tendrán manifestaciones, seguro, que esas manifestaciones serán fuertemente reprimidas, también.
Y Trump entonces estará en el peor de sus escenarios posibles.
Tener que afrontar una anulación de elecciones de mitad de mandato con una fuerte oposición en la calle y sabiendo que si permite las elecciones le harán un impeachment y tanto a él como a su familia estarán acabados. Ante eso, veremos en el ejercito quien le sigue y quien no, ya tiene el ICE, con él puede tomar el capitolio, y esperar que algunos generales se le unan.

Faltan aun unos cuantos capítulos para eso, no os espoileo más.
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azathothruna #13 azathothruna
#12 La verdad, preferiria que los iranies saboteen el plan sanson
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#7 marcotolo
en caso de hacerlo espero que gasifiquen su uranio encima de israel,
como metodo defensivo legitimo
un teritorio tan pequeño como israel,
ni siquiera necesita ser bombardeado para contenerlos de manera efectiva por radiacion
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johel #8 johel *
De todas formas ahi de lo que estan hablando es de la opcion sanson, de sobra conocida; Si iSSrael cae, lanzara un ataque nuclear contra aquellos que tengan armas nucleares para provocar una escalada nuclear y convertir el mundo en un paramo.

Las cabezas nucleares tacticas son inutiles en el campo de batalla contra un ejercito disperso, las grandes cabezas nucleares son una salvajada fuera de cualquier medida para destruir un objetivo concreto y usarlas contra civiles... ni los yankis se atreven a repetirlo.
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zentropia #5 zentropia
"Puede"

Y puede que no
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#10 cKr1
Cada día que pasa con esta locura y viendo que cada vez realizan más declaraciones y acciones sin sentido, más temo levantarme una mañana de estas y que en EL PAÍS por ejemplo, aparezca en portada que se acaba de borrar del mapa una parte de Irán. Igual no creo que se atrevan con Teherán, pero si viviese en una ciudad tipo Isfahan, estaría acojonado.

Sé que no va a pasar, ni estamos cerca de que pase, pero joder, se me ponen los pelos de punta.
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menéame