Israel eleva a más de 1.100 sus agentes de seguridad fallecidos en combate desde el 7-O

Israel eleva a más de 1.100 sus agentes de seguridad caídos en combate desde el 7-O. Las autoridades israelíes han elevado este lunes a más de 1.100 sus efectivos caídos en combate desde los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre de 2023, de los cuales más del 40 por ciento tenían menos de 21 años cuando fallecieron.