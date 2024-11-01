edición general
Israel eleva a más de 1.100 sus agentes de seguridad fallecidos en combate desde el 7-O

Israel eleva a más de 1.100 sus agentes de seguridad caídos en combate desde el 7-O. Las autoridades israelíes han elevado este lunes a más de 1.100 sus efectivos caídos en combate desde los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre de 2023, de los cuales más del 40 por ciento tenían menos de 21 años cuando fallecieron.

Es decir que hay unos 500 chicos de entre 18 y 21 años que han fallecido en combate. Si Israel está enviando a estos chicos a primera fila, quiere decir que no tiene un buen número de soldados profesionales.
#5 Muy bien. Sigue ese conejo y podrás ver lo que hay dentro de la madriguera
#5 a ver. En todas las guerras la gran mayoría de muertos son carnaza de 18-20 años. Y Israel hace reclutamientos masivos de toda la población (salvo que seas ultraortodoxo de la secta, hay que joderse). No es un dato extraño.
#5 Esas son las cifras oficiales, lo que reconoce el gobierno de Israel, así que no me extrañaría que fuesen unos cuantos más
#5 Tampoco queda claro los que han caído por fuego amigo, porque se ven imágenes disparando como locos a todo lo que se mueve, en plan ocioso en medio de ruinas, destrozando edificios en plan bestia sin ninguna medida de seguridad o manipulando explosivos para reventar barrios enteros. Por supuesto que esa actividad así en plan animal no necesita de Hamas para provocar bajas.
Además a muchos los llevan como si fueran de maniobras, porque se supone que no van contra ningún ejército y a los que…   » ver todo el comentario
Agentes de seguridad?
#3 Un eufemismo para decir "soldados hijos de puta".
#3 también conocidos como asesinos genocidas de mierda
1100 VS ¿?
Han ido a un pais que no es suyo a asesinar y robar tierras... me dan la misma pena que los soldados rusos en Ukrania
Hay muchos más rusos
"incluyen miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la Policía, el Shin Bet, fuerzas de operaciones especiales y miembros de los escuadrones que desde el 7 de octubre de 2023 han combatido tanto en la Franja de Gaza, como en Cisjordania y en Líbano."

Totum revolutum.
#9 Combatido dice, combatir no es ir asesinando a civiles desarmados, mujeres y niños en su mayoría
1100 soldados armados hasta los dientes contra 67000 muertos civiles, mujeres y niños, que según el gobierno de Israel son militantes de Hamas. Me parece una balanza poco equilibrada.
pocos me parecen....
agntes de seguridad?

querria decir soldados en acto de combate?
#11 queria decir asesinos genocidas de mierda
Rusia en un dia tiene bastantes mas muertos en el frente de Ucrania, que Israel en 2 años. :palm:
