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Israel carga contra Sánchez por proponer romper el acuerdo UE-Israel: "Se ha dedicado a difundir el antisemitismo"

Israel carga contra Sánchez por proponer romper el acuerdo UE-Israel: "Se ha dedicado a difundir el antisemitismo"

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha vuelto a criticar al presidente español: "No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán, Venezuela de Maduro".

| etiquetas: sánchez , sionismo , españa , israel
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19 comentarios
17 2 1 K 197 actualidad
Comentarios destacados:      
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano *
En el tema de Israel estoy con Sanchez, no es antisemitismo, es sentido común, Israel esta cometiendo actos de genocidio, no hay mas que hablar.

Pd: Mira que he criticado a Sanchez, pero esta siendo muy coherente con el tema de Israel, eso lo tengo que reconocer.
9 K 123
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Que un miembro de un gobierno que está cometiendo crímenes de guerra y no respeta el derecho internacional, diga algo en contra de otro gobierno, debería directamente resbalar a todo el mundo
6 K 101
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#3 A la gente con un mínimo de decencia, sí. El caso es que hay mucha gente sin ese mínimo imprescindible.
2 K 40
sotillo #13 sotillo
#3 Debería ser suficiente para acometer medidas contundentes, pero tranquilos, el mundo no solo está viendo sus atrocidades, está viendo cómo son en realidad, unos canallas de los que hay que apartarse por salud publica
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Señores sionazis ... vayanse a cagar a la vía.
7 K 101
#16 kh4os
#1 "Antisemitismo"
Ideología de cualquier persona que se muestre públicamente en contra de un genocidio.
1 K 20
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#16

Hay un interés muy grande entre los sionazis de hacer que no se distinga entre sionazis y judíos.
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Connect #2 Connect
Anti-sionismo! Este nazi se equivoca xD
6 K 89
#7 pestiño
El 21 de noviembre de 2024, tras una investigación internacional sobre la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel en la guerra de Gaza, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención y entrega contra dos altos funcionarios del Gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, primer ministro y Yoav Galant, su exministro de Defensa, a quienes acusa de ser responsables por el crimen de guerra de hambruna como método de guerra y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos durante la guerra en Gaza.

En todo caso el antisemita es él.
3 K 38
#4 guuilesmiz *
Nos vas a comer los huevos Gideon Saar, genocida hijo de la grandísima puta. Tú y todos los que os apoyan.
2 K 31
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
matallaju, vete al caraju
1 K 22
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
"Regímenes totalitarios que violan los derechos humanos", o sea, Israel y su régimen sionista.

Netannazi lo mejor que podría hacer es callarse y entregarse por sus crímenes de guerra. Lecciones de ese pedazo de mierda a España, cero.
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Spirito #15 Spirito *
#9 No nos podemos olvidar de EEUU, pues sin su apoyo Israel no dura un mes, salvo que lancen una bomba atómica, en cuyo caso, desaparecería todo Israel también (con las consecuencias tremendas para la zona y escalada violenta en el mundo)

El principal virus desestabilizador es EEUU, por su política abusiva desde hace décadas. El jodido capitalismo.
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Spirito #12 Spirito
No, que apestan.

Que se compren un bosque y se pierdan ahí.
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MisturaFina #10 MisturaFina
Al puto imperio ni pan ni agua.
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Lamantua #19 Lamantua *
Pero si Podemos era de Maduro y Sanchez de Guaidó. Ni puta idea tiene, oiga. xD xD xD
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#8 wictor69
A ver si en Israel se enteran de una puta vez que no estamos en su contra por ser judíos, estamos en su contra porque están asesinando a la gente
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sotillo #14 sotillo
#8 Ser judío no es malo, lo malo es ser un canalla genocida sin escrúpulos
1 K 21
#17 NO86
#8 Lo saben perfectamente. Pero están psicopatizados.
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menéame