Israel carga contra Sánchez por proponer romper el acuerdo UE-Israel: "Se ha dedicado a difundir el antisemitismo"

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha vuelto a criticar al presidente español: "No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán, Venezuela de Maduro".
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Pd: Mira que he criticado a Sanchez, pero esta siendo muy coherente con el tema de Israel, eso lo tengo que reconocer.
Ideología de cualquier persona que se muestre públicamente en contra de un genocidio.
Hay un interés muy grande entre los sionazis de hacer que no se distinga entre sionazis y judíos.
En todo caso el antisemita es él.
Netannazi lo mejor que podría hacer es callarse y entregarse por sus crímenes de guerra. Lecciones de ese pedazo de mierda a España, cero.
El principal virus desestabilizador es EEUU, por su política abusiva desde hace décadas. El jodido capitalismo.
Que se compren un bosque y se pierdan ahí.