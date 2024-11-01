Irene Montero: "El efecto llamada no existe, se va a regularizar a quienes ya viven y trabajan en España"

"El efecto llamada no existe, estas personas ya viven y trabajan en España, el problema es que lo hacen en condiciones de esclavitud. Abascal o Feijóo quieren seguir teniendo esclavos. Todo el mundo, por el hecho de ser humano, tiene derechos, y necesitan papeles para acceder a esos derechos (...) Los colectivos antirracistas nunca han perdido la esperanza. Y esto también demuestra que el método Podemos funciona, que cuando nos ponemos firmes y le decimos que no al PSOE, logramos una posición negociadora con la cual podemos conseguir las cosas"