Irene Montero: "El efecto llamada no existe, se va a regularizar a quienes ya viven y trabajan en España"

"El efecto llamada no existe, estas personas ya viven y trabajan en España, el problema es que lo hacen en condiciones de esclavitud. Abascal o Feijóo quieren seguir teniendo esclavos. Todo el mundo, por el hecho de ser humano, tiene derechos, y necesitan papeles para acceder a esos derechos (...) Los colectivos antirracistas nunca han perdido la esperanza. Y esto también demuestra que el método Podemos funciona, que cuando nos ponemos firmes y le decimos que no al PSOE, logramos una posición negociadora con la cual podemos conseguir las cosas"
Seguid votando Podemos, seguid....
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544#:~:text=Disposición trans.
Por lo tanto Aznar odia todo lo que representa la historia de España y quiere convertir este territorio en un lugar sin memoria, donde venga tanta gente de fuera que todo recuerdo quede diluido. Pero eso sí, él se encargará de que todos sigan su línea política. Cómo? Pues ya sabemos cómo: dictadura.
Seguid votando PP, seguid....
Y mira que esta señora a mí me sobra en política desde hace ya años
Menos mal que está Montero para recordarnos que hay que ser muy gilipollas para votar a Podemos.
