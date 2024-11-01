edición general
Irene Montero: "El efecto llamada no existe, se va a regularizar a quienes ya viven y trabajan en España"

"El efecto llamada no existe, estas personas ya viven y trabajan en España, el problema es que lo hacen en condiciones de esclavitud. Abascal o Feijóo quieren seguir teniendo esclavos. Todo el mundo, por el hecho de ser humano, tiene derechos, y necesitan papeles para acceder a esos derechos (...) Los colectivos antirracistas nunca han perdido la esperanza. Y esto también demuestra que el método Podemos funciona, que cuando nos ponemos firmes y le decimos que no al PSOE, logramos una posición negociadora con la cual podemos conseguir las cosas"

Jaime131 #5 Jaime131
No hay efecto llamada, solo vendrá más gente para intentar pillar la siguiente regularización.
Gry #13 Gry
#5 Perfecto, así cubren los puestos que requieren trabajadores sin papeles y sin derechos pero sin los contactos y la base de los que ya están establecidos por lo que aceptarán peores condiciones.
Jaime131 #16 Jaime131
#13 ¿Te parece perfecto que entren en el país haciendo trampas y les premien por ello? ¡Genial!
plutanasio #2 plutanasio *
Montero es una infiltrada por la CIA para hundir a Podemos amos no me jodas.
Natxelas_V #3 Natxelas_V
Lo sospechaba, pero ahora ya ha salido de su boca. Odia todo lo que representa la historia de España y quiere convertir este territorio en un lugar sin memoria, donde venga tanta gente de fuera que todo recuerdo quede diluido. Pero eso sí, ella se encargará de que todos sigan su línea política. Cómo? Pues ya sabemos cómo: dictadura.
Seguid votando Podemos, seguid....
Morrison #4 Morrison *
#3 Bueno España es un país sin memoria. Solo hay que ver los de "con franco se vivia mejor", los de los pantanos y la seguridad social o los que dicen que España tiene nosecuantos miles de años.
Morrison #7 Morrison *
#3 Por cierto aqui tienes la disposicion de ley de Aznar que regularizó a 500.000 inmigrantes:

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544#:~:text=Disposición trans.


Por lo tanto Aznar odia todo lo que representa la historia de España y quiere convertir este territorio en un lugar sin memoria, donde venga tanta gente de fuera que todo recuerdo quede diluido. Pero eso sí, él se encargará de que todos sigan su línea política. Cómo? Pues ya sabemos cómo: dictadura.
Seguid votando PP, seguid....
Dene #14 Dene
#3 "es mejor estar callado y dejar que piensen que eres tonto...que abrirla y sacarles de dudas" :-D
manc0ntr0 #15 manc0ntr0
#3 algunos estabais mejor con la boca cerrada que soltando memeces.
Y mira que esta señora a mí me sobra en política desde hace ya años
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Tenían mucho interés en reabrir la negociación de la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña que acordaron con Junts. Nosotras lo aceptamos, pero dejando claro que esa cesión de competencias tiene que quedar libre de racismo, es decir, que la propuesta de PSOE y Junts tiene que modificarse no solo en su preámbulo, sino también en su articulado (...) El texto tiene elementos racistas también en el articulado, que es consecuente con la exposición de motivos. Por

#10 Tensk
De la autora de "los niños nunca mienten" y "no va a salir ningún condenado por violación de la cárcel con la entrada en vigor de esta ley"...
#6 encurtido
Política inmigratoria la que tengo aquí colgada. El que pueda que se cuele y hasta la siguiente regularización masiva.

Menos mal que está Montero para recordarnos que hay que ser muy gilipollas para votar a Podemos.
camvalf #11 camvalf
Irene, hija, el problema es los que vengan pensando en futuras regularizaciones y desde luego no se pueden dar competencias en materia de migración a las taifas.
kumo #17 kumo
Esta tía es imbécil, no tonta, imbécil. Es posiblemente una de las peores cosas que le ha pasado a la política de este país en la última década y mira que no estaba fácil.
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
palabrita del niño jesus
#12 Borgiano
Entonces estos van a ser los últimos que regularicen o cómo va la cosa?
