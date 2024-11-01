Irán usó sus misiles hipersónicos contra bases aéreas en Medio Oriente y anunció el cierre del Estrecho de Ormuz [eng]

Según los informes, Irán ha comenzado a utilizar sus misiles hipersónicos. Según las especificaciones reportadas por la televisión iraní, los misiles Fattah son capaces de velocidades de Mach 15 y alcance 1400 km. Con ellos han hecho blanco en las pistas y los rádares de las bases aéreas atacantes, lo que está dificultando el regreso de los aviones que iniciaron la guerra. Además, ha anunciado el cierre del Estrecho de Ormuz, que sería definitivo el lunes si los ataques continúan, lo que ya ha provocado el cese de tránsito de petroleros.