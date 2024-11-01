edición general
Irán usó sus misiles hipersónicos contra bases aéreas en Medio Oriente y anunció el cierre del Estrecho de Ormuz [eng]

Según los informes, Irán ha comenzado a utilizar sus misiles hipersónicos. Según las especificaciones reportadas por la televisión iraní, los misiles Fattah son capaces de velocidades de Mach 15 y alcance 1400 km. Con ellos han hecho blanco en las pistas y los rádares de las bases aéreas atacantes, lo que está dificultando el regreso de los aviones que iniciaron la guerra. Además, ha anunciado el cierre del Estrecho de Ormuz, que sería definitivo el lunes si los ataques continúan, lo que ya ha provocado el cese de tránsito de petroleros.

#2 que te calles, esa web solo publica bulos. Ya lo hace sobre ucrania y ahora sobre irán. A llorar a otro lado. Ademas tienes los videos y en ninguno se ve ese tipo de misiles
#3 Esta página sólo publica bulos y supongo que tú vienes aquí porque te encantan, porque no se entiende de otra forma.
Fuente rusa > bulo
Utilizar un misil hipersónico para hacer un agujero en una pista de aterrizaje, que se repara en unas horas, parece un despropósito..
Es lo habitual solo se puede hablar de lo que ellos dejen que hablemos, hay que decir lo que ellos quieren y en momentos especiales salen al quite, estan expectantes no vaya a ser que se les joda el relato
Ostia tu, el que faltaba. Negativo y a otra cosa
