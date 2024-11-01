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Irán golpea a Estados Unidos comprando el satélite chino TEE-01B situado a 500 km con sensores de altísima resolución

Irán golpea a Estados Unidos comprando el satélite chino TEE-01B situado a 500 km con sensores de altísima resolución

La guerra de Irán no tiene una solución a corto plazo, así que el ejército se apoya en China una vez más para defenderse de los ataques de Estados Unidos. No quieren más drones, sino que apuestan por satélites de alta resolución. Irán acaba de comprar el satélite chino TEE-01B, situado en la órbita baja a 500 km de altura. Esta herramienta de observación terrestre permite obtener imágenes de alta resolución del terreno y objetivos estratégicos prácticamente en tiempo real.

| etiquetas: irán , eeuu , satélite , china
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Con el dinero ganado gracias al alza del precio del petróleo por la agresion norteamericana e israelí.

Sería ya la cúspide xD
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 ¿Quien ha ganado ese dinero?
Irán desde luego que no, ya que la salida de petróleo iraní ha estado un mes parada.
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Connect #13 Connect
#2 ¿Un mes parada? ¿En serio vas así? :palm:
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#14 capa5
#11 Eso venía a comentar información en tiempo real muy difícilmente si a 500km no tienes varios satélites. Y encima dicen "Irán tiene una ventaja competitiva enorme con TEE-01B, es más potente que cualquier dron kamikaze." Ahí, mezclando churras con merinas.
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jm22381 #5 jm22381
#0 En el interior de esta otra ya se decía que lo habían adquirido www.meneame.net/story/iran-utilizo-satelite-espia-chino-atacar-bases-e
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#12 Pitchford
#11 Para éste habrá comprado el paquete completo, con control desde China, así que si no se lo cargan con un misil (que espero que no, a ver si lo prohíbe ya la atontada de la ONU o alguna convención de guerra) pues tendrá que ser con métodos no destructivos, como microondas o similares.
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#4 Pitchford
¿Intentará destruirlo Usa, si finalmente se desata? Espero que sobre todo no sea con métodos que generen basura espacial, que ya hay demasiada.
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Ransa #8 Ransa
#4 Perfectamente se lo puede cargar
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placeres #11 placeres
#3 Ni de cerca. A 500 kilometros da una orbita cada 90 minutos y si encima como tendrá una orbita con cierta inclinación, puede comprobar la situación del portaviones con suerte cada 1o incluso 2 días. O sea perfecto para ver como se acumulan fuerzas en una base, marcar objetivos inmóviles o revisar daños pero hasta ahí poca ayuda para acompañar a los drones o misiles durante el vuelo

Haría falta una constelación de satélites para seguir constantemente un objetivo.

#4 USA tiene misiles antisatelites desde hace decadas, pero es mucho más sencillo hackearlo, enviarle emisiones tan intensas que se quede ciego o no pueda recibir señales o directamente destruir la sede donde controlan sus satélites (que es lo que hicieron)
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Herumel #6 Herumel
Conclusión, durante el mundial de futbol, una mezcla de CIA/Mossad (son indistinguibles) van a atentar contra un conjunto grande de gente, y esa falsa bandera le servirá a Trump para retomar el impass con nuevos bombardeos masivos, si no nucleares y encima nos lo dirán que.... "lo hacemos por vosotros, si no los escarmienta alguien, ¿quien lo hará?
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Paltus #9 Paltus
#6 Será Tebas para que no puedan ver el fútbol desde el satélite.
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Ransa #3 Ransa
Uy uy uy, localización de portaaviones en tiempo real
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#3 para? Si ya se incendian ellos solos xD
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crob #10 crob
#7 exacto, más estratégico comprar la empresa de chips de lavadoras
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menéame