Irán utilizó un satélite espía chino para atacar bases estadounidenses

El TEE-01B fue construido y lanzado por Earth Eye Co, una empresa china que afirma ofrecer el servicio de «entrega en órbita», un modelo de exportación poco conocido mediante el cual las naves espaciales lanzadas en China se transfieren a clientes extranjeros después de alcanzar la órbita. El TEE-01B es capaz de capturar imágenes con una resolución aproximada de medio metro, comparable a las imágenes satelitales occidentales de alta resolución disponibles comercialmente.

| etiquetas: irán , satélite , espía , base , israel , eeuu , earth eye , foto , noor-3
Supercinexin #3 Supercinexin
Pues bien usado está. Más de esos tendrían que poner en órbita, y más uso les deberían dar.
Cehona #4 Cehona
Lo mismo que hace Ucrania, utiliza la inteligencia USA
makinavaja #2 makinavaja
Pues mira, como hace Israel y EEUU con los satélites yankis....
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#2 me parece muy fuerte que EEUU utilice los satélites yankees, algo extrañísimo sin duda.
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
Lógico y normal. A ver si en una de estas aciertan a desmembrar de un bombazo, de forma figurada y literal, a toda la plana mayor de Israel cuando estén reunidos haciendo sus cosas de judios.
#8 Onaj *
Lo compró, así que no es chino, es iraní.

Cuando yo me compro una televisión ya no es de la tienda, es mía.

El titular da pie a error porque parece que sea un servicio que ofrece China con su propio armamento y no es verdad.


Los registros muestran que el satélite, conocido como TEE-01B, fue adquirido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a finales de 2024, después de haber sido lanzado al espacio desde China.
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
Por el contrario, se estimaba que el satélite militar más avanzado de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), el Noor-3, capturaba imágenes con una resolución de unos 5 metros, una mejora con respecto a las imágenes de 12 a 15 metros del sistema Noor-2, pero aún así aproximadamente un orden de magnitud menos preciso que el satélite de fabricación china e insuficiente para identificar aeronaves o monitorear la actividad en bases…   » ver todo el comentario
Dene #5 Dene
#1 bueno, si es así Iran lo está usando claramente para "gestión de emergencias"
#7 soberao *
#1 Irán ha puesto en órbita sus propios satélites incluso con sus propios medios, cosa que muchos países en occidente no tienen capacidad de hacer por ejemplo España. en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Space_Agency
pitercio #10 pitercio *
Si están ahí espiando deberían publicar las imágenes para que las use cualquiera. Qué feo eso de "si tienes recursos, espías y si no, te aguantas". O todos o ninguno.
