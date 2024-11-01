Irán bombardeó Al Jubail en Arabia Saudita: misiles y drones golpearon hoy el mayor complejo petroquímico del mundo

Irán ejecutó hoy lo que había anunciado semanas atrás. Misiles balísticos y drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) impactaron la Ciudad Industrial de Al Jubail, en la Provincia Oriental de Arabia Saudita, desencadenando grandes incendios en instalaciones de SABIC, la mayor petroquímica del mundo. Sus más de 60 millones de toneladas anuales de capacidad instalada representan entre el 6 y el 8% de la producción petroquímica global.
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Y en ese momento, todos aquellos que han estado aplaudiendo sin… » ver todo el comentario
En represalia, Irán ataca objetivos energéticos en el golfo Pérsico según lo advertido previamente
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Y luego se enfadará.