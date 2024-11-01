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Irán bombardeó Al Jubail en Arabia Saudita: misiles y drones golpearon hoy el mayor complejo petroquímico del mundo

Irán bombardeó Al Jubail en Arabia Saudita: misiles y drones golpearon hoy el mayor complejo petroquímico del mundo

Irán ejecutó hoy lo que había anunciado semanas atrás. Misiles balísticos y drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) impactaron la Ciudad Industrial de Al Jubail, en la Provincia Oriental de Arabia Saudita, desencadenando grandes incendios en instalaciones de SABIC, la mayor petroquímica del mundo. Sus más de 60 millones de toneladas anuales de capacidad instalada representan entre el 6 y el 8% de la producción petroquímica global.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , ataques , petróle , consumo
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7 comentarios
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#2 IsraelEstadoGenocida
Trump va a conseguir mandarnos a la Edad de Piedra a todos…. No solo a los iraníes.
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#2 Pues que no llore luego, si le cae una pedrada en la cabeza
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alehopio #1 alehopio
Sin duda será un día interesante cuando el estadounidense promedio se dé cuenta de repente de que, al incendiarse Al Jubail, la cadena de suministro de lubricantes colapsará. Y cuando los lubricantes colapsen, los camiones no circularán y las carretillas elevadoras no funcionarán. Y cuando las carretillas elevadoras no funcionen y los camiones no transporten mercancías, no habrá mucha comida en los estantes de los supermercados.

Y en ese momento, todos aquellos que han estado aplaudiendo sin…   » ver todo el comentario
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#4 PerritaPiloto
#1 Esos rednecks que visten gorras de "Trump tiene razón en todo" y no van a poder hacer sus carreras de cortacésped se van a creer que absolutamente todo es culpa de Irán y va a pedir a su presidente que use las armas nucleares.
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alehopio #3 alehopio
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www.meneame.net/m/actualidad/represalia-iran-ataca-objetivos-energetic
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vviccio #7 vviccio
Por fin alguien se toma en serio el cambio climático. :troll:
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Nube_Gris #6 Nube_Gris
Trump está obligando a todo el mundo a comprar el petróleo de Rusia y a pagarlo en yuanes.

Y luego se enfadará. :palm:
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menéame