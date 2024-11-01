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Israel bombardea la mayor planta petroquímica de Irán

Israel bombardea la mayor planta petroquímica de Irán

Ha sido el primer ministro de Defensa israelí quien ha informado del ataque, una información que han confirmado también medios iraníes.

| etiquetas: israel , irán , eeuu , gas , nuclear , armagedón
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5 comentarios
11 3 0 K 184 actualidad
MJDeLarra #2 MJDeLarra
Cuando vayáis a echar gasolina, dadle las gracias a Bibi.
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#3 Grahml *
#2 Deducimos que eres usuario de vehículo eléctrico, ¿cierto?

:troll:

#4 Eso significa que sí xD

Básicamente los que sean capaces de evitar los combustibles fósiles, evaden totalmente esta crisis:

El repunte fotovoltaico reduce el precio de la electricidad un 21% en plena crisis energética mundial
www.revistacampo.es/sector/el-repunte-fotovoltaico-y-la-caida-de-la-de
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MJDeLarra #4 MJDeLarra
#3 Mi bici tiene una dinamo, sí.
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MacMagic #5 MacMagic
#3 #2 La comida de tu supermercado favorito llega en vehículos impulsados por diésel, lo digo para cuando os llegue la hostia en subida de precios de los productos que compréis.
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Los sionazis se han convertido en un problema mundial.
1 K 32

menéame