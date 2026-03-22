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Irán advierte que causará “daños irreversibles” a las infraestructuras críticas en Oriente Próximo si se atacan sus centrales eléctricas

Irán advierte que causará “daños irreversibles” a las infraestructuras críticas en Oriente Próximo si se atacan sus centrales eléctricas

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha advertido este domingo de que la infraestructura crítica y las instalaciones energéticas en Oriente Próximo pueden resultar “irreversiblemente destruidas” si las centrales eléctricas iraníes son atacadas. Sus declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con que las centrales iraníes serían un objetivo militar si el estrecho de Ormuz no está “completamente abierto” en un plazo de 48 horas a partir de la pasada medianoche.

| etiquetas: irán , infraestructura eléctrica , guerra , trump
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Gry #4 Gry
Son amenazas vacías. Irán se quedó sin misiles hace semanas, que lo ha dicho Trump.
10 K 142
sotillo #17 sotillo
#4 Lo de ayer en Israel fue fallo de los interceptores y carcasas de misiles destruidos
0 K 10
#12 Poligrafo
acabo de ver en la tele un titular enorme rezando: "Iran ataca civiles"...

Israel con 200.000 asesinados a sus espaldas pero eh, iran ataca civiles...

Tocate los webos.
6 K 83
NoPracticante #6 NoPracticante
#5 productoras de gas y petroleo pero no centrales energéticas. No manipulaciones.
6 K 76
Fariseo #7 Fariseo
#5 Exacto, después de que Irán haya sufrido la enésima agresión ilegal por los mismos que han violado mil veces la legalidad internacional desde la WW2... es para partirse de risa
5 K 76
Alakrán_ #1 Alakrán_
Sorpresón.
2 K 30
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Las declaraciones se producen después de que Irán haya atacado las instalaciones energéticas de cinco países. :troll:

Si es que te tienes que reír xD xD
3 K -11
#14 PerritaPiloto
#5 Infraestructuras industriales destinadas a la exportación de gas y petróleo, no infraestructuras energéticas.

Y en respuesta a bombardeos por parte de Irán y Estados Unidos, que bombardean instalaciones civiles y militares.
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sotillo #16 sotillo
#5 Pues ríete y si esto no te hace gracia paséate por Dimona
0 K 10
#18 El_dinero_no_es_de_nadie
#16 Han atacado a una ciudad, a población civil.
No han atacado a la instalación que está a 20 km.

Sí te hace gracia que ataquen a población civil, mejor no sigas por ese camino.
0 K 12
nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Trump el negociador.
2 K 25
#15 PerritaPiloto
#11 No han doblegado a Ucrania bombardeando sinted energética.
1 K 21
cabobronson #3 cabobronson
No se podía saber...
1 K 19
#8 Xoche
El ultimatún de Trump es el de alguien que ve que se ha metido en una madriguera de conejo y no sabe como salir. Es un puto farol
1 K 19
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#8 Trump siente la soga pendiendo de su cabeza de todas las empresas a las que les está jodiendo los beneficios.
2 K 33
innerfocus #10 innerfocus
#8 Seguro que es un farol? Tiene al perro suelto y como se le cruce terminan mal o peor, que al perro el resto se la suda.
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#11 Maikimaik *
#8 No lo creo. Por supuesto que pienso que así no van a conseguir doblegar a Irán ni controlar el estrecho, pero sí que creo que van a tratar de destruir su red de energía principal. Supongo que las instalaciones con las que Irán responde son autónomas o tienen posibilidad de serlo.

Tu comentario, sin que venga a cuento, me ha traído instantáneamente a la cabeza a Laurence Fishburne y su frase “yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos”.
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smilo #13 smilo
#8 bueno a Trump le da igual el destino de los demás, y como está loco a saber que acaba haciendo, total en los estados unidos no se van a quedar sin agua y sin luz, a los demás que le den.
0 K 12

menéame