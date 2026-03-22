Irán advierte que causará “daños irreversibles” a las infraestructuras críticas en Oriente Próximo si se atacan sus centrales eléctricas

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha advertido este domingo de que la infraestructura crítica y las instalaciones energéticas en Oriente Próximo pueden resultar “irreversiblemente destruidas” si las centrales eléctricas iraníes son atacadas. Sus declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con que las centrales iraníes serían un objetivo militar si el estrecho de Ormuz no está “completamente abierto” en un plazo de 48 horas a partir de la pasada medianoche.