Irán advierte que causará “daños irreversibles” a las infraestructuras críticas en Oriente Próximo si se atacan sus centrales eléctricas

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha advertido este domingo de que la infraestructura crítica y las instalaciones energéticas en Oriente Próximo pueden resultar “irreversiblemente destruidas” si las centrales eléctricas iraníes son atacadas. Sus declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con que las centrales iraníes serían un objetivo militar si el estrecho de Ormuz no está “completamente abierto” en un plazo de 48 horas a partir de la pasada medianoche.
| etiquetas: irán , infraestructura eléctrica , guerra , trump
Israel con 200.000 asesinados a sus espaldas pero eh, iran ataca civiles...
Tocate los webos.
Si es que te tienes que reír
Y en respuesta a bombardeos por parte de Irán y Estados Unidos, que bombardean instalaciones civiles y militares.
No han atacado a la instalación que está a 20 km.
Sí te hace gracia que ataquen a población civil, mejor no sigas por ese camino.
Tu comentario, sin que venga a cuento, me ha traído instantáneamente a la cabeza a Laurence Fishburne y su frase “yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos”.