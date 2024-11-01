Un Invitado dispara al aire en una boda, mata accidentalmente al novio y desata un enfrentamiento entre las familias  

El incidente sucedió en el pueblo de Amdirib en Batha, Chad. Cuando para celebrar la ocasión el invitado, que podría ser hermano del novio, disparó al aire su AK-47 y de manera accidental alcanzó directamente al novio lo que causó que muriera el mismo día en que contraía nupcias. Las familias tanto del novio, así como de la novia, también comenzaron a atacarse mutuamente luego de la confusión causada al asegurar ambas partes que se trató de un ataque orquestado a propósito.