edición general
10 meneos
97 clics
Un Invitado dispara al aire en una boda, mata accidentalmente al novio y desata un enfrentamiento entre las familias

Un Invitado dispara al aire en una boda, mata accidentalmente al novio y desata un enfrentamiento entre las familias  

El incidente sucedió en el pueblo de Amdirib en Batha, Chad. Cuando para celebrar la ocasión el invitado, que podría ser hermano del novio, disparó al aire su AK-47 y de manera accidental alcanzó directamente al novio lo que causó que muriera el mismo día en que contraía nupcias. Las familias tanto del novio, así como de la novia, también comenzaron a atacarse mutuamente luego de la confusión causada al asegurar ambas partes que se trató de un ataque orquestado a propósito.

| etiquetas: boda , novio , chad , rifle
9 1 0 K 129 actualidad
9 comentarios
9 1 0 K 129 actualidad
milkarri #1 milkarri
Conclusión, el novio volaba
3 K 46
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Joer, que mal trago para la novia, el hermano de su marido se lo carga.
0 K 20
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell
La que has liado, pollito!
0 K 20
#9 Africano
Cosas de clanes
0 K 20
#3 To_lo_loco
¡Coño, como el Juancar!

En un contexto diferente señores fiscales.
1 K 17
toshiro #5 toshiro
Hombre, hablo un poco al pedo, pero según son por allí creo que la gran beneficiaria de este asunto es la novia.
0 K 10
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
"A pesar de las prohibiciones que ha realizado el gobierno de Chad, los habitantes suelen seguir esa costumbre de disparar munición real durante los festejos importantes"


Fué un chadiano liberal/librepensador, testigos le escucharon decir justo antes del suceso:
"Que me va a decir el gobierno lo que puedo o no puedo hacer, viva la libertad carajo"
0 K 8
#6 Barriales
Ahora se casa con la viuda y asunto zanjado. Estaba todo pensado.
0 K 8
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
a mas tarta tocan
0 K 7

menéame