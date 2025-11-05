edición general
Una investigación sitúa a varias asociaciones del terrorismo como un ‘lobby’ a favor de la derecha y la extrema derecha

Una investigación sitúa a varias asociaciones del terrorismo como un 'lobby' a favor de la derecha y la extrema derecha

Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo se han convertido en un lobby de presión a favor de la derecha y extrema derecha en España. Esa es la tesis del periodista Àlex Romaguera en su último libro, Víctimas SA (Txalaparta, 2025). La monografía repasa la genealogía de una mayoría de colectivos que en los últimos años se han pronunciado políticamente, a pesar de la heterogeneidad ideológica de las víctimas, además de apuntalar la idea de “víctima oficial” esgrimida tanto por el PP como por el PSOE durante sus gobiernos. Esto, según explic

comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Así que la organización favorita de Aznar y de Esperanza Aguirre en realidad son chiringuitos propagandísticos de la extrema derecha ... me pinchas y no sangro. :roll:
rob #3 rob
#1 Quién lo iba a imaginar...
pepel #2 pepel
Hay que resucitar a ETA. Necesitamos la UltraDerecha. Y las subvenciones.
rob #4 rob
#2 "Sobre" todo las subvenciones.
¿Recordáis cuando el PP se fundió 600.000€ de la fundación Miguel Ángel Blanco?
#9 laruladelnorte
#4 No lo recordaba y he tenido que buscarlo.

Red de fundaciones para pagar actos de partido
También, según informó La Sexta, el PP se sirvió de fundaciones, como la de Miguel Ángel Blanco o FAES, para pagar actos políticos que tenía que haber abonado el propio Partido Popular. Actos electorales, congresos regionales del partido, etc. Hasta 600.000 euros en 5 años fueron pagados sin ningún tipo de justificación por estas fundaciones con facturas falsas. Ocurrió de manera tan continuada que la Policía concluye que era práctica habitual en el PP.
pepel #8 pepel
Nos piden olvidar la memoria democrática, y ellos son los primeros que no están dispuestos a olvidar. Aunque tengan que resucitar organizaciones muertas hace 15 años.
#7 poxemita
Estás si, pero otras no.
strike5000 #6 strike5000
¿De verdad se cree alguien que queda alguna asociación, sea de la finalidad que sea, que no tenga detrás una motivación política?
#5 laruladelnorte
cuando la AVT pasó a manos de Francisco José Alcaraz en 2004. “Su misión era deslegitimar el Gobierno de Zapatero y en nombre de las víctimas perseguir a grupos culturales vascos, músicos y cineastas, que rápidamente fueron señalados como cooperadores del terrorismo”, añade. Alcaraz es familiar de dos víctimas del atentado que ETA realizó en el cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987. Fue uno de los principales impulsores de las teorías de la conspiración en torno al 11-M. Ahora es diputado de Vox en el Congreso.

Ya lo dice la frase,cada oveja con su pareja...
