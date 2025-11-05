Una investigación sitúa a varias asociaciones del terrorismo como un ‘lobby’ a favor de la derecha y la extrema derecha

Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo se han convertido en un lobby de presión a favor de la derecha y extrema derecha en España. Esa es la tesis del periodista Àlex Romaguera en su último libro, Víctimas SA (Txalaparta, 2025). La monografía repasa la genealogía de una mayoría de colectivos que en los últimos años se han pronunciado políticamente, a pesar de la heterogeneidad ideológica de las víctimas, además de apuntalar la idea de “víctima oficial” esgrimida tanto por el PP como por el PSOE durante sus gobiernos. Esto, según explic
| etiquetas: lobby , derecha , política
¿Recordáis cuando el PP se fundió 600.000€ de la fundación Miguel Ángel Blanco?
Red de fundaciones para pagar actos de partido
También, según informó La Sexta, el PP se sirvió de fundaciones, como la de Miguel Ángel Blanco o FAES, para pagar actos políticos que tenía que haber abonado el propio Partido Popular. Actos electorales, congresos regionales del partido, etc. Hasta 600.000 euros en 5 años fueron pagados sin ningún tipo de justificación por estas fundaciones con facturas falsas. Ocurrió de manera tan continuada que la Policía concluye que era práctica habitual en el PP.
Ya lo dice la frase,cada oveja con su pareja...