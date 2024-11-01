La inteligencia israelí alertó tres horas antes del ataque de Hamás del 7-O, según el diario 'Haaretz'

La agencia israelí de inteligencia y seguridad interior, Shin Bet, dio una alerta preliminar a la policía sobre "actividad sospechosa" en la Franja de Gaza tres horas antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero la policía no lo recibió hasta después de que se produjeran, según reveló un informe de esta agencia divulgado este lunes por el diario Haaretz.