La inteligencia israelí alertó tres horas antes del ataque de Hamás del 7-O, según el diario 'Haaretz'

La inteligencia israelí alertó tres horas antes del ataque de Hamás del 7-O, según el diario 'Haaretz'

La agencia israelí de inteligencia y seguridad interior, Shin Bet, dio una alerta preliminar a la policía sobre "actividad sospechosa" en la Franja de Gaza tres horas antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero la policía no lo recibió hasta después de que se produjeran, según reveló un informe de esta agencia divulgado este lunes por el diario Haaretz.

Spirito #2 Spirito *
Aquello fue un ataque de falsa bandera.

El Mossad tenía conocimiento de todo o es imposible que no supiera nada.

Netanyahu y su camarilla psicópata dejaron hacer, primero para desviar atención sobre sus escándalos de corrupción y segundo para justificar el genocidio.
#7 Pitchford
#2 De falsa bandera como tal no, pero deseado y permitido por Israel sin tomar medidas preventivas con la población casi seguro que sí. Su criatura Hamás estaba para éso.
Spirito #8 Spirito
#7 Evidentemente. Los dejaron hacer.

Los psicópatas no tienen patria alguna, al contrario, disfrutan causando dolor a quien sea y más cuanta más sangre.
alcama #15 alcama
#7 Hay que ser retrasado mental para pensar que Israel se atacó a si mismo el 7-O de 2023
daTO #23 daTO *
#15 hay que ser muy nazi para no creerse las mentiras de estos putos nazis,
mariKarmo #13 mariKarmo
#2 Yo creo que más que ataque de falsa bandera simplemente sabían lo que iba a pasar y les dejaron hacer para luego tener la excusa.
oceanon3d #19 oceanon3d
#13 Yo apostaría a que no solo les dejaron hacer sino que participaron desde la logística para que fuera posible.

Hay que ser muy paniaguado para pensar que el Mossad no sabia nada de un ataque con cientos de milicianos en el territorio mas controlado y vigilado del mundo.
daTO #22 daTO
#2 y porque cuatro raveros drogotas no importaban demasiado. Les decimos que hagan la fiesta ahí y a ver si hay suerte y pilla un occidental. Después los reventamos a bombazos y ya tenemos casus belli. De primero de genocida,
SMaSeR #9 SMaSeR *
Vamos a ver, hay que ser subnormal para creerse esto. El mejor servicio de inteligencia del mundo con permiso del SIS.
Israel le vende espionaje a medio mundo señores!!!. 3 horas antes?, estos lo sabían desde la primera conversación en la que se hablase del ataque xD. Y por supuesto, tienen capacidad de sobra para frenarlo en el acto.

Esta peña se dedica a espiar a los jefes de gobierno mas poderosos del mundo, a los millonarios, a cualquiera.
Hacen falta 100 o 200 personas en sandalias como poco para montar todo este tinglado de las ala deltas y lo hicieron de tal manera que el mosad no se entero? xD

Recordemos que esta peña hacia incursiones en paises extranjeros para llevarse a Israel a nazis fugados y escondidos xD.
Spirito #12 Spirito *
#9 Mismamente, los servicios de inteligencia de Egipto los avisaron días antes y eso que el Mossad es infinitamente mejor que los de los egipcios.

Y vaya, que casualidad, que tampoco se enteraron de nada los servicios de inteligencia de EEUU...
SMaSeR #16 SMaSeR *
#12 Esto es como el ataque a Pearl Harbor..., lo sabia todo dios y se permitió. Igual que el hundimiento del Lusitania para la entrada en la primera guerra mundial.
En un principio, la gente de EEUU no quiere meterse en conflictos extranjeros, lo que pasa es que los políticos se dedican a darles motivos aunque sea dejando que maten a tu propia gente para que crezca el odio. Normalmente también eres tu el que provoca ese ataque..., a Japón le metieron un bloqueo naval del copón, con razón…   » ver todo el comentario
#21 PerritaPiloto
#16 Saberlo todo Dios tampoco. Que era un posible objetivo si. Quizas no pensasen que el ataque de Japón fuese tan grande, o simplemente los menospreciaron. Eso de menospreciar al enemigo y pensar que es menos capaz de lo que es sucede mucho. O más bien lo de sobrevalorar las capacidades propias. "Que vengan, que tenemos unas ametralladoras nuevas antiaéreas de la hostia y les derrotaremos antes de que nos puedan disparar".

Y yo creo que Israel menospreció a Hamas. Pensarían que iba a hacer algo que ya hubiesen hecho antes y lo de los ultraligeros les pilló de sorpresa.

Creo que ha sido más cuestión de incompetencia de que de complicidad.
#20 PerritaPiloto
#12 Que no se enteren los servicios de inteligencia de Estados Unidos me lo creo. Pueden tener las conversaciones grabadas peor nonteadictores suficientes. Igual sale el año que viene la noticia de que pasado mañana justo traducen esa conversación.
mono #3 mono
Que eso lo publique un diario Israelí, aunque no sea de los más potentes, demuestra que hay gente con ganas de saber la verdad.

Según Wikipedia: Su visión respecto al conflicto árabe-israelí es cercana a la de la izquierda política de Israel, en especial en lo que se refiere a los reportajes de Amira Hass y Gideon Levi. Haaretz apoyó decididamente los Acuerdos de Oslo con la OLP. La postura del periódico en el espectro religioso de Israel es marcadamente secular. Aunque se da espacio a menudo a asuntos de justicia social (como las columnas de Ruth Sinai en lo referente a estos temas).
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano *
#3 Haaretz será antisemita, o algo así que dirán los genocidas.
karakol #10 karakol
Pueden elegir entre incompetentes o cómplices.

O ambos.
SMaSeR #18 SMaSeR
#10 No se puede poner Mosad e incompetencia en la misma frase..., así que solo queda una opción xD.
angelitoMagno #14 angelitoMagno
Hamás son gente que trabaja para Israel. Habría que acabar con la organización al completo, por colaborar con el gobierno sionista.
hdblue #11 hdblue
El mundo de los genocidas, golpistas y traidores viven en su puta realidad paralela. Yo alucino.
alcama #1 alcama
Mañana 7-O sería un buen día para que Hamas liberase a los rehenes que todavia quedan vivos
#4 Pitchford *
#1 Y para que Israel diera la sorpresa y dijera que va a evacuar todas las colonias de Cisjordania y reconocer al Estado Palestino.
shinjikari #5 shinjikari
#1 ¿Eso es lo mejor que tienes ante esta noticia? Estás perdiendo facultades.
JuanCarVen #24 JuanCarVen
#5 Nunca se puede perder algo que no se posee
#6 xavigo
#1 Mañana 7-O sería un buen día para que Israel resucitara a los 65.000… no, a los cocineros de José Andrés… no, a los periodistas… no, a…. mira, déjalo.

Con que vuelvan los rehenes de la flotilla sin torturar, yastá
