La inteligencia israelí alertó tres horas antes del ataque de Hamás del 7-O, según el diario 'Haaretz'

La agencia israelí de inteligencia y seguridad interior, Shin Bet, dio una alerta preliminar a la policía sobre "actividad sospechosa" en la Franja de Gaza tres horas antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero la policía no lo recibió hasta después de que se produjeran, según reveló un informe de esta agencia divulgado este lunes por el diario Haaretz.
El Mossad tenía conocimiento de todo o es imposible que no supiera nada.
Netanyahu y su camarilla psicópata dejaron hacer, primero para desviar atención sobre sus escándalos de corrupción y segundo para justificar el genocidio.
Los psicópatas no tienen patria alguna, al contrario, disfrutan causando dolor a quien sea y más cuanta más sangre.
Hay que ser muy paniaguado para pensar que el Mossad no sabia nada de un ataque con cientos de milicianos en el territorio mas controlado y vigilado del mundo.
Israel le vende espionaje a medio mundo señores!!!. 3 horas antes?, estos lo sabían desde la primera conversación en la que se hablase del ataque . Y por supuesto, tienen capacidad de sobra para frenarlo en el acto.
Esta peña se dedica a espiar a los jefes de gobierno mas poderosos del mundo, a los millonarios, a cualquiera.
Hacen falta 100 o 200 personas en sandalias como poco para montar todo este tinglado de las ala deltas y lo hicieron de tal manera que el mosad no se entero?
Recordemos que esta peña hacia incursiones en paises extranjeros para llevarse a Israel a nazis fugados y escondidos .
Y vaya, que casualidad, que tampoco se enteraron de nada los servicios de inteligencia de EEUU...
En un principio, la gente de EEUU no quiere meterse en conflictos extranjeros, lo que pasa es que los políticos se dedican a darles motivos aunque sea dejando que maten a tu propia gente para que crezca el odio. Normalmente también eres tu el que provoca ese ataque..., a Japón le metieron un bloqueo naval del copón, con razón… » ver todo el comentario
Y yo creo que Israel menospreció a Hamas. Pensarían que iba a hacer algo que ya hubiesen hecho antes y lo de los ultraligeros les pilló de sorpresa.
Creo que ha sido más cuestión de incompetencia de que de complicidad.
Según Wikipedia: Su visión respecto al conflicto árabe-israelí es cercana a la de la izquierda política de Israel, en especial en lo que se refiere a los reportajes de Amira Hass y Gideon Levi. Haaretz apoyó decididamente los Acuerdos de Oslo con la OLP. La postura del periódico en el espectro religioso de Israel es marcadamente secular. Aunque se da espacio a menudo a asuntos de justicia social (como las columnas de Ruth Sinai en lo referente a estos temas).
O ambos.
Con que vuelvan los rehenes de la flotilla sin torturar, yastá