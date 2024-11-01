Influencer israelí de fitness entrena con sus alumnas al ritmo de la canción "Que arda su pueblo"  

La tiktoker israelí Hen Ben Moha (189.000 seguidores) publicó un video de entrenamiento con la canción "Que arda su pueblo". Lo usan como motivación para hacer ejercicio. Su sociedad no solo está enferma, sino que celebra el asesinato en masa como estilo de vida.
israel , palestina , genocidio , tiktoker , israelí , fitness , fanatismo
Los Israelíes ya no disimulan.
www.youtube.com/watch?v=Vb3IMTJjzfo
Al menos le ponen ritmo. ¡Nada de consignas aburridas!
Sheyisaref ha‑kfar shelkha
si eres una chica, es: Sheyisaref ha‑kfar shelakh
Que significa "que se queme tu pueblo"