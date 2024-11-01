edición general
Influencer israelí de fitness entrena con sus alumnas al ritmo de la canción "Que arda su pueblo"  

La tiktoker israelí Hen Ben Moha (189.000 seguidores) publicó un video de entrenamiento con la canción "Que arda su pueblo". Lo usan como motivación para hacer ejercicio. Su sociedad no solo está enferma, sino que celebra el asesinato en masa como estilo de vida.

Kachemiro #3 Kachemiro
El nazismo transmutó y ahora vive dentro de estos monstruos con forma humana
Ludovicio #5 Ludovicio
Guerra contra el terrorismo dicen los idiotas.
Los Israelíes ya no disimulan.
#6 Hoypuedeserungrandia
Esto es ver para creer, durante años venga charlas , museos, películas, documentales , de los males que tuvieron que enfrentar los miles y miles de judíos, para ahora comprobar como parte de ellos , afortunadamente no todos, se comportan igual que hicieron con ellos, matar y matar sale gratis.
#8 khalil
#6 Lección aprendida. Hay que estar del otro lado del arma.
Torrezzno #2 Torrezzno
Que llevan en los pies?
#9 khalil *
#2 Se inventó eso para poder pisotear durante más tiempo a los prisioneros palestinos a ritmo de hip-hop. Ahora lo usan para que las mujeres puedan botar en el gimnasio.
janatxan #1 janatxan
El suyo ya ardió.
roker #4 roker
Yo hago running al ritmo de Throw the Jew Down the Well

www.youtube.com/watch?v=Vb3IMTJjzfo
#7 khalil
celebra el asesinato en masa como estilo de vida

Al menos le ponen ritmo. ¡Nada de consignas aburridas!
#10 khalil
Para seguir la canción del video hay que cantar

Sheyisaref ha‑kfar shelkha

si eres una chica, es: Sheyisaref ha‑kfar shelakh

Que significa "que se queme tu pueblo"
