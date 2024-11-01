El INE puede sancionarte por no participar en una encuesta oficial: pone 17.000 multas al año por ello

Cuando alguien llama a tu puerta o te contacta por teléfono para hacerte preguntas del Instituto Nacional de Estadística (INE), es común pensar que responder es opcional, un simple acto de cortesía... como el que podrías tener con cualquier encuestador de algún sondeo privado. Sin embargo, lo que muchos ciudadanos desconocen es que negarse a colaborar con una encuesta oficial del INE puede conllevar sanciones económicas. Sí, en España, negarse a participar en determinadas encuestas oficiales constituye una infracción administrativa.

Imag0 #1 Imag0
Me acabo de enterar de que es obligatorio responder y que te pueden meter 30.000€ de multa si no lo haces y no me lo termino de creer. ¿Alguien ha recibido una multa por sudarle los cojones las encuestas del INE y de la puta madre que los parió?
Andreham #6 Andreham *
#1 Sí te pueden multar, nunca me han multado y he rellenado unas cuántas (por la empresa, principalmente); porque no soy gilipollas y no tengo problema en gastar 10-15 minutos, o una hora, en rellenar un documento.

También es verdad que yo tengo un "background" de estadística y entiendo tanto la utilidad de las encuestas del INE como los problemas que puede suponer tener datos inválidos por gente incívica (porque no hay ningún motivo real para negarse a rellenar los datos que te pueda pedir el INE o mentir en ellos más que dar por culo porque "muh libertah") o que tengas que mandar el doble de encuestas de las necesarias por el mismo motivo de antes.
Pertinax #10 Pertinax *
#1 Hace unos años me llamaron continuamente en horario laboral y siempre me escaqueaba. En una de estas, el paio, siempre el mismo porque se ve que me tenía asignado, me envió un enlace a la encuesta y le dije que cuando tuviera un hueco ya vería. Me respondió con un "usted verá lo que hace" que hasta ahora no he entendido. No me llegó ninguna multa, pero me acabo de asustar.
pablisako_1 #13 pablisako_1
#1 Yo he estado haciendo encuestas para el ministerio de cultura y en teoría te pueden multar, pero en la práctica no sucede. Si te toca hacerla lo mejor es hacerla rápido y decir que no a todo, Yo procuraba hacerlas superrápido y tratando de molestar lo menos posible.
#18 chivachula
#1 Multa, no, advertencia, sí. Y tuve que dedicar casi 2 horas a rellenar la dichosa encuesta
ghazghkull #3 ghazghkull
Y cómo me demuestran que me están llamando del INE ?????
Imag0 #5 Imag0
#3 Te llega una carta con unas credenciales para hacer la encuesta online.. pero no te lo pierdas que si "mientes" también te multan.
Y uno piensa, cómo ostias sabes si miento? Ya tenías las respuestas, no?? Entonces para qué cojones me molestas con estas cagadas si ya conoces las respuestas????

#7 BoosterFelix
#5 Entiendo entonces que si te llaman por teléfono puedes negarte, porque no tienes la obligación de tener una bola de cristal para adivinar si es una llamada telefónica real del INE o si es una llamada-estafa.

Entiendo también que si te envían una carta, en ella deben hacerte constar claramente si la encuesta es obligatoria o no, para que puedas saberlo.
Imag0 #8 Imag0
#7 Así es, si no tienes internet no y no puedes hacerlo online estás obligado a hacerlo por teléfono o te clavan desde 60 hasta 30.000€, y encima es legal.
Andreham #17 Andreham
#8 También tienes que tener un DNI, un seguro, estar vacunado y otras cosas que valen dinero y tiempo.

Qué cabrones, cómo coartan mi libertad, con lo útil que sería ese tiempo que pierdo en la encuesta posteando en meneame sobre lo mucho que odio que me pregunten por encuestas.
#19 fingulod
#5 Algunas veces los datos se pueden saber que son falsos, o comprobarlos posteriormente.
#14 pcmaster
Si te llaman por teléfono no sabes quién es, aunque se identifiquen como del INE, del CIS o de donde sea, no tienes mninguna garantía de que sea cierto.

Y mi norma de oro es jamás dar datos a desconocidos por teléfono.
#2 sliana
yo me he negado y no me han hecho nada
Lord_Cromwell #12 Lord_Cromwell
A mi padre le mandaron hace años un sobre enorme los del INE para una encuesta sobre una finca agrícola. Era inabarcable, preguntaban un montón de datos. :shit: Por suerte, vendimos la finca el año antes y como no hubo cosecha la tuve que enviar completamente sin rellenar. xD En la carta ponía que era obligatorio su rellenado bajo una fuerte multa si no se hacía. :palm:
jonolulu #4 jonolulu
Dudo que lo hagan nunca. A mi me han entrevistado un par de veces por teléfono y la verdad es que te pregunten datos como nivel educativo, nivel profesional, ideología, unidad familiar o ingresos tira bastante para atrás sin tener certeza de que quien te llama es el CIS.

De hecho después de colgar llamé al CIS para ver si realmente estaban usando ese numero para entrevistas
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#15 Bueno, ahora me han entrado las dudas de si fue el INE o el CIS... :shit:
FunFrock #9 FunFrock
Una vez me llamaron, no te dicen cuanto tiempo es, y cuando llevaba 15min y más, (Estando trabajando), hice q colgue y depsués volvieron a llamar. Fueron muy pesados.
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#9 Este invierno me llamaron a mi y me informaron de que duraria aproximadamente unos 15 minutos. Tambien que los resultados eran anonimos y ni siquiera sabian a que provincia estaban llamando.
FunFrock #15 FunFrock
#11 a mi me llamaron hace 15 años, no me han vuelto a llamar desde entonces
