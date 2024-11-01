edición general
La indignación de Afra Blanco al escuchar a Ayuso hablar de la Flotilla: "No tiene vergüenza ni corazón"

"Para Ayuso, el criminal no es Netanyahu, que está asesinando a niños, a mujeres, a médicos y a periodistas; para ella, lo son los activistas por la paz, nuestros compatriotas"

OCLuis
A los que tanto que hablan algunos por aquí de la "contaminación" con las noticias de Ayuso yo les digo que hay que evitar que esa señora se siga riendo de los españoles que tienen oídos para oír. No digo cerebro para entender porque si entiendes lo que dice esta señora, o si lo encuentras lógico o ves que tiene algún sentido siento tener que decirte tristemente que eres carne de psiquiatra.
Hay que evitar que esta mujer siga cambiando la realidad todos los días, que siga soltando estas barbaridades y que siga sirviendo como fuente de ingresos "lícitos" provenientes del estado para familiares, amigos y parejas.

El que pueda hacer que haga.
Andreham
El problema de la mezquindad es que no puedes parar, no puedes decir "me bajo y cambio el chip".
alcama
Todo lo que está pasando con la Flotilla lo pronostique hace 1 mes. Y se va cumpliendo como un reloj. Todo. Increíble.
Spirito
Si no fuera por lo guapa que es, diría que Ayuso es un monstruo.
