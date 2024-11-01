·
main action
más visitadas
11021
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
7182
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5224
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
4095
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
4558
clics
"Oreja, entzun, Araba euskaldun". Una historia vasca para ilustrar el panorama
más votadas
491
Cáncer de mama oculto: la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla podría hundir económicamente a la Junta de Andalucía
466
Los hospitales de Madrid marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar
325
El candidato de Milei a las legislativas dimite tras confesar haber recibido 200.000 dólares de un narcotraficante
474
Masiva manifestación en Madrid en apoyo a Palestina y contra Netanyahu
327
Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno
publicadas
en cola
18
meneos
51
clics
La indignación de Afra Blanco al escuchar a Ayuso hablar de la Flotilla: "No tiene vergüenza ni corazón"
"Para Ayuso, el criminal no es Netanyahu, que está asesinando a niños, a mujeres, a médicos y a periodistas; para ella, lo son los activistas por la paz, nuestros compatriotas"
etiquetas
ayuso
afra blanco
flotilla
15
3
2
K
194
actualidad
4 comentarios
15
3
2
K
194
actualidad
#4
OCLuis
*
A los que tanto que hablan algunos por aquí de la "contaminación" con las noticias de Ayuso yo les digo que hay que evitar que esa señora se siga riendo de los españoles que tienen oídos para oír. No digo cerebro para entender porque si entiendes lo que dice esta señora, o si lo encuentras lógico o ves que tiene algún sentido siento tener que decirte tristemente que eres carne de psiquiatra.
Hay que evitar que esta mujer siga cambiando la realidad todos los días, que siga soltando estas barbaridades y que siga sirviendo como fuente de ingresos "lícitos" provenientes del estado para familiares, amigos y parejas.
El que pueda hacer que haga.
3
K
41
#3
Andreham
El problema de la mezquindad es que no puedes parar, no puedes decir "me bajo y cambio el chip".
1
K
20
#1
alcama
Todo lo que está pasando con la Flotilla lo pronostique hace 1 mes. Y se va cumpliendo como un reloj. Todo. Increíble.
1
K
11
#2
Spirito
Si no fuera por lo guapa que es, diría que Ayuso es un monstruo.
0
K
8
4
