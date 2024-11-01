La incompetencia de Donald Trump le está costando el país [Eng]

Una guerra que nadie quiere, el aumento de los precios de la gasolina, inestabilidad en los mercados financieros, un gabinete lleno de aduladores: los colosales errores del presidente están provocando desastres en el país y en el extranjero.
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En el artículo no los llama aduladores, sino directamente psicópatas. Curioso porque no han parado de bombardearnos, hasta hace poco, con la idea de que los psicópatas son buenos en altas instancias porque toman mejores decisiones. No para las personas claro. Ahora parece que también existen los psicópatas idiotas.