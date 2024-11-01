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La incompetencia de Donald Trump le está costando el país [Eng]

La incompetencia de Donald Trump le está costando el país [Eng]

Una guerra que nadie quiere, el aumento de los precios de la gasolina, inestabilidad en los mercados financieros, un gabinete lleno de aduladores: los colosales errores del presidente están provocando desastres en el país y en el extranjero.

| etiquetas: trump , desastre , guerra , incompetencia , irán , gestión
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6 comentarios
8 2 0 K 121 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Que la mismisima Rolling Stone te dedique un artículo completo, oara destacar tu absoluta incompetencia como presidente de los Esclavos Unidos de Netanyahu, no tiene precio {0x1f525}
5 K 73
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#1 Es gratis la revista?
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Dragstat #5 Dragstat
"un gabinete lleno de aduladores..."

En el artículo no los llama aduladores, sino directamente psicópatas. Curioso porque no han parado de bombardearnos, hasta hace poco, con la idea de que los psicópatas son buenos en altas instancias porque toman mejores decisiones. No para las personas claro. Ahora parece que también existen los psicópatas idiotas.
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#2 rogerillu
El rey desnudo.
1 K 19
Asimismov #6 Asimismov *
Estamos asistiendo en vida al mayor espectáculo que nunca podíamos imaginar a la acelerada "caida del imperio usano", sin Gladiator pero con Jamenei Jr de protagonista.
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D303 #3 D303
A Trump el país le da igual en su mente enferma no va a morir nunca y podrá gastar todo el acopio de bienes que esta esquilmando.
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menéame