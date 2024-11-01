edición general
La ilusión del Gran Israel

La ilusión del Gran Israel

Un nuevo y reciente ensayo del intelectual argentino-israelí Meir Margalit, titulado El delirio de Israel, nos ofrece una mirada profunda y rigurosa del modo en que la sociedad israelí se ha ido transformando en los últimos años para terminar aceptando en silencio los crímenes de su gobierno. Es un testimonio relevante porque proviene de alguien que vive en Jerusalén desde hace 50 años y, al ser un judío hijo de supervivientes del Holocausto, no le cabe el sambenito del antisemitismo.

rogerius #1 rogerius
Del artículo: «…para Margalit, “la intención de Netanyahu no es hacer desaparecer a Hamás, sino destruir la idea de un futuro Estado palestino y aprovechar la crisis para expulsar a la mayor cantidad de población palestina. La pulsión de venganza, la ambición de anexión y la intención de expulsar marchan juntas. Y juntas nos arrastran hacia el desastre total. La historia nos ha enseñado que cuando finalice la contienda actual, comenzará a gestarse la próxima, que será más sangrienta que la anterior”.»
